Cuánto reciben de mesada los afiliados a Colpensiones: la entidad reveló las cifras y el número de beneficiarios

Colpensiones pagó mesadas por 5,63 billones de pesos a 1.952.368 pensionados al cierre de septiembre - crédito Colpensiones

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Colpensiones cerró septiembre con 1.952.368 personas pensionadas, a quienes pagó mesadas por $5,63 billones durante el mes. La cifra refleja el alcance del Régimen de Prima Media, que concentra prestaciones de vejez, sobrevivencia e invalidez para quienes cumplieron los requisitos del sistema.

El número de beneficiarios creció 0,5% frente a agosto, tras el reconocimiento de 12.108 nuevas pensiones y el registro de 3.001 fallecimientos. Las mujeres representan el 56,3% de la población pensionada, mientras que los hombres reúnen el 43,7%.

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“Afiliarse o trasladarse a esta entidad es posible, siempre que se cumplan los requisitos. El Sistema cerro´ septiembre con un total de 7.299.965 personas afiliadas en el Régimen de Prima Media de Colpensiones; de este grupo, el 52,4 % son hombres y el 47,6 % son mujeres. Con relación al mes anterior, se presenta un incremento del 0,41%, debido a la incorporación de 17.874 nuevas afiliaciones y 8.027 traslados desde los fondos privados”, según el informe presentado por la entidad.

Los pagos mensuales se concentraron en los ingresos más bajos: el 81,9% de las mesadas fue de hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes. El boletín estadístico de Colpensiones no detalla el valor promedio individual de las pensiones ni la distribución completa de los desembolsos por rangos salariales.

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Vejez, la prestación para casi tres de cada cuatro pensionados

El 81,9% de las mesadas mensuales pagadas por la entidad fue de hasta dos salarios mínimos legales vigentes - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Las pensiones de vejez reúnen a 1.451.356 personas, equivalentes al 74,3% del total de beneficiarios. Las prestaciones de sobrevivencia alcanzan a 408.148 personas, el 20,9%, y las de invalidez suman 92.864, el 4,8%.

La mayor parte de quienes reciben una mesada tiene entre 55 años y más de 80 años. Ese grupo está formado por 1.884.821 pensionados, el 96,5% del total, una composición que la entidad vincula, en parte, con la mayor esperanza de vida de las mujeres.

El Régimen de Prima Media contaba con 7.299.965 afiliados al cierre de septiembre. De ese universo, 3.026.591 personas, el 41,5%, realizaron cotizaciones activas durante el período.

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“Del total de las personas afiliadas, 3.026.591 (41,5 %) son cotizantes, es decir, que realizan aportes, lo que resulta fundamental para la sostenibilidad financiera del Sistema. El valor de las cotizaciones a Colpensiones alcanzó un total de $2,02 billones durante el mes analizado, con una participación del 85,6 % de las mesadas hasta 2 SMMLV (Salario Mínimo Mensual Legal Vigente). Cabe destacar que 70.023 personas afiliadas se encuentran en el exterior, de este grupo, 50.920 hacen sus cotizaciones de manera activa”, se añade en el documento.

Las pensiones de vejez reúnen a 1.451.356 personas y equivalen al 74,3% del total de beneficiarios - crédito Colpensiones

Los aportes recaudados llegaron a $ 2,02 billones en el mes. La afiliación aumentó 0,41% respecto del período anterior, impulsada por 17.874 nuevas incorporaciones y 8.027 traslados desde fondos privados.

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La distribución de los afiliados muestra una concentración territorial en Bogotá, que reúne el 26,2%, seguida por Antioquia, con 18,1%, y la regional Occidente, con 14,4%. Además, 70.023 afiliados residen en el exterior y 50.920 de ellos mantienen aportes activos.

Más de dos millones de vinculados al ahorro Beps

El programa de ahorro Beps registró 2.181.202 personas vinculadas y 59.807 beneficiarios de anualidades vitalicias - crédito Colprensa

El programa de Beneficios Económicos Periódicos, conocido como Beps, registró 2.181.202 personas vinculadas. Es un mecanismo de ahorro destinado a quienes tienen ingresos inferiores a un salario mínimo, no pueden cotizar de forma regular o no alcanzaron las semanas necesarias para acceder a una pensión.

Del total de vinculados, 1.241.708 habían realizado ahorros. Las mujeres representan el 67,7% de los participantes, con 1.475.589 vinculaciones.

Un total de 59.807 personas recibe una anualidad vitalicia BEPS, un ingreso pagado cada dos meses durante el resto de la vida del beneficiario. El valor se actualiza anualmente según la variación del costo de vida e incorpora un incentivo estatal del 20% sobre los ahorros acumulados.

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