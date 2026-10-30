‘Mr. Taxes’ advirtió que proyecto de ley de reajuste fiscal eliminaría concursos para trabajar en la Dian: “Regresar a la práctica de nombrar a dedo”

créditos Colprensa /Cristian Bayona | @DIANColombia/X

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Una delicada advertencia hizo el exdirector de la Dian y exministro de Comercio, Industria y Turismo Luis Carlos Reyes, más conocido en redes sociales como Mr. Taxes, luego de señalar que uno de los artículos que integran el proyecto de ley de reajuste fiscal (Ley de Rescate Económico) permitiría el nombramiento “a dedo” en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

“La Ley de rescate fiscal que acaba de radicar el ministerio de Hacienda permitiría eliminar los concursos anuales para ingresar a la @DIANColombia (contenidos en el Decreto Ley 927 de 2023) y regresar a la práctica de nombrar a dedo de miles de funcionarios”, denunció Reyes por medio de un mensaje que compartió desde su cuenta de X la noche del jueves 29 de octubre de 2026.

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Adjunto al mensaje, “Mr. Taxes” compartió una captura de pantalla con lo que menciona al respecto el artículo 96 del acto legislativo que ese mismo jueves se radicó ante el Congreso por parte del Gobierno nacional, liderado por el vicepresidente José Manuel Restrepo.

El artículo 96 otorgaría “facultades extraordinarias para el fortalecimiento institucional de la administración tributaria, aduanera y cambiaria”.

Lo anterior, “con el propósito de fortalecer institucionalmente a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN— y asegurar que cuente con los medios idóneos para la recaudación, fiscalización, liquidación, discusión y cobro de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política”.

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Más adelanta, se menciona: “(...) revístese al presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, por el término de seis (6) meses contados a partir de la promulgación de la presente ley, para modificar el Sistema Específico de Carrera Administrativa de los empleados públicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN— y la regulación de la administración y gestión de su talento humano, contenidos en el Decreto Ley 927 de 2023″.

Al final, se detala que “la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN— presentará, un año después de vencidas estas facultades, un informe ante las Comisiones Terceras del Senado de la República y de la Cámara de Representantes que dé cuenta del ejercicio de las facultades y del resultado del proceso de fortalecimiento institucional al que se trata este artículo”.

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