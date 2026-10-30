Colombia

Gobernador del estado Táchira, en Venezuela, le pidió a sus ciudadanos no viajar a Norte de Santander en Colombia: “En cualquier parte estalla una bomba”

Freddy Bernal recordó la serie de atentados en contra de la fuerza pública, entre ellos el crimen del exsecretario de Gobierno Miguel Castellanos

Declaraciones de Freddy Bernal - crédito Gobernación Del Estado Táchira/Facebook
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El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, recomendó a los venezolanos evitar viajes no esenciales hacia Norte de Santander ante los recientes hechos de violencia registrados en Cúcuta y zonas cercanas a la frontera entre Colombia y Venezuela.

El mandatario regional afirmó que las autoridades venezolanas reforzaron los controles en la línea limítrofe para preservar la seguridad en el territorio tachirense.

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“Nos preocupa profundamente la lamentable situación que está viviendo Colombia, y muy en particular el Norte de Santander”, dijo Bernal, que más adelante mencionó los atentados, los homicidios selectivos y los enfrentamientos armados que afectan a la región.

Táchira reforzó la vigilancia y activó organismos de inteligencia

Bernal indicó que desarrolló reuniones con organismos de seguridad e inteligencia para mantener el dispositivo de control en la frontera.

Entre las entidades mencionadas figuran la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi), la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y la Policía del Táchira.

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El gobernador adujo que las autoridades buscan fortalecer el seguimiento de los movimientos en una zona que calificó como permeable.

“Tenemos el reto de mantener al Táchira en paz”, expresó Bernal, al aludir a la población, los comerciantes y los empresarios de ese estado venezolano.

El mandatario pidió prudencia a quienes planeen cruzar hacia territorio colombiano, al advertir: “Quien no tenga obligatoriamente que ir al Norte de Santander por alguna tarea, creo que no es hora de ir a un lugar donde en cualquier parte estalle una bomba, ametrallan, vuelan una unidad policial, una unidad de la DIAN”..

Bernal pidió medidas para recuperar la seguridad en Norte de Santander

El gobernador sostuvo que los episodios violentos ocurridos en Cúcuta incrementan el riesgo para las personas que circulan por la zona fronteriza.

“Un atentado con carrobomba, con funcionarios heridos de la DIAN y otras personas que iban transitando a solo trescientos metros del puente Francisco de Paula Santander, en el sector El Escobar, que es importante señalarlo, donde se alberga hace muchos años bandas criminales de alto peligro. Luego asesinan al exsecretario de Gobierno de la ciudad. Eso implica que otra vez, tristemente, se desató la violencia en Norte de Santander y especialmente en Cúcuta”, dijo Beltrán.

El mandatario regional expresó su respaldo al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, y al alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, y espera que las decisiones adoptadas por las autoridades colombianas contribuyan a mejorar las condiciones de seguridad.

“Nuestro apoyo solidario” a los mandatarios regionales, señaló Bernal, quien sostuvo que la prioridad debe ser recuperar la paz en ambos lados de la frontera.

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