Técnico del Benfica defendió a Jhon Durán tras acusación de Gil Vicente por su expulsión: “No podemos quedarnos callados”

Marco Silva defendió el reclamo del Benfica ante lo que consideró una expulsión injusta para el atacante colombiano-crédito Miguel A. Lopes/EFE/EPA

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El 29 de octubre de 2026, Benfica derrotó a Gil Vicente por 4-1 y se clasificó para la fase final a cuatro equipos de la Allianz Cup, en un partido marcado por la presencia y el gol de Jhon Durán, habilitado tras la suspensión de la sanción que recibió por su expulsión en las Azores.

Luís Pinto, entrenador del Gil Vicente, cuestionó que el delantero pudiera disputar el encuentro y sostuvo que la definición comenzó antes del pitazo inicial.

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“El partido empezó a jugarse fuera del campo. Ganó quien tenía que ganar, quien querían que ganara”, afirmó a Sport TV.

El técnico reconoció la superioridad del Benfica, al que describió como un equipo “muy bien trabajado” y de “dinámica ofensiva muy difícil de contrarrestar”. También destacó el esfuerzo de sus futbolistas, aunque lamentó que una ocasión para abrir el marcador terminara seguida por el primer gol rival, tras un rebote en la frontal del área.

Marco Silva defendió al goleador colombiano

Benfica derrotó 4-1 a Gil Vicente y selló su clasificación a la fase final de cuatro equipos de la Allianz Cup-crédito Miguel A. Lopes/EFE/EPA

Marco Silva, entrenador del Benfica, manifestó que comprendía el malestar de Pinto, aunque defendió la actuación de su club ante lo que calificó como una expulsión “completamente injusta” para un futbolista del equipo.

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“Si el jugador no debía haber sido expulsado, el Benfica no puede quedarse callado”, sostuvo.

El técnico aseguró que la victoria fue “totalmente justa” y que su equipo creció después de un inicio equilibrado, en el que el Gil Vicente se mostró organizado y encontró una oportunidad detenida por Anatoliy Trubin. Tras el 1-0, el Benfica tomó el control y alcanzó una ventaja de 3-0, aunque el rival volvió a acercarse con un gol que reabrió momentáneamente el partido.

Silva explicó que Durán fue incluido en la preparación junto a Pavlidis y Anísio porque el club esperaba la resolución sobre su situación disciplinaria. Añadió que Benfica recibió la comunicación al mismo tiempo que Santa Clara, cuyo jugador también quedó habilitado para jugar.

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“Sabíamos que habría una reunión y sabíamos que el jugador no había hecho nada. Tenemos su palabra, las imágenes y el informe, que también lo confirmaba”, afirmó Silva. El entrenador indicó que la participación de Durán permitió administrar los minutos de Pavlidis, a quien describió como uno de los futbolistas más exigidos del plantel.

La polémica por Durán y la expulsión de Espigares

Luís Pinto exigió que la anulación del castigo a Durán siente precedente para habilitar a Espigares frente a Vitória-crédito MIGUEL A. LOPES/EFE/EPA

Pinto consideró que la suspensión del castigo a Durán sentó un precedente que debería alcanzar a su jugador Espigares, expulsado en el estadio Da Luz.

“Quiero ver si la semana que viene liberan a Espi para que pueda jugar contra Vitória, como hicieron hoy a última hora antes del partido”, planteó.

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El entrenador afirmó que la roja a Espigares no correspondía porque el futbolista se encontraba entre Rafa y el arco, y negó que hubiera existido un codazo al rostro.

“Aunque las imágenes no estén tan en primer plano como deberían para restablecer la verdad deportiva, no es motivo de expulsión”, declaró.

La protesta incluyó una crítica al formato de la definición. Pinto señaló que el torneo tendrá a tres grandes equipos y a un participante ajeno a ese grupo, el Famalicão, al que felicitó por su clasificación.

“Tenemos el fútbol que queremos tener. Tenemos la fase final que quieren tener”, expresó.

El técnico del Gil Vicente relató que les había comunicado a sus jugadores que Durán no podría participar debido a su expulsión, pero que durante el día comenzaron a asumir que sí estaría disponible.

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“Donde hay humo, hay fuego, y no vale la pena”, dijo.

Jhon Jáder Durán anotó gol con el Benfica en la clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga de Portugal: así lo calificó la prensa

El delantero colombiano fue titular en la goleada de las "Águilas" por la Copa de la Liga de Portugal-crédito @DSports/X

Jhon Jáder Durán marcó para Benfica en la victoria por 4-1 ante Gil Vicente, el 29 de octubre de 2026, y contribuyó a la clasificación del equipo a las semifinales de la Copa de la Liga de Portugal, donde enfrentará al FC Porto.

El delantero colombiano disputó 84 minutos, anotó un gol, remató cinco veces y registró dos pases clave antes de ser sustituido por el juvenil portugués Anisio Cabral. Su actuación recibió una calificación de 7,5 puntos.

Durán acertó uno de sus cinco remates al arco, completó el único regate que intentó, ganó cinco de nueve duelos y entregó 10 pases precisos de 14. El atacante había sido titular en lugar del griego Vangelis Pavlidis, uno de sus competidores por la posición.

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El diario destacó la suspensión de la sanción de Jhon Jáder Durán y su gol con el Benfica-crédito Record Portugal

El diario portugués Record le otorgó tres puntos sobre cinco y subrayó su participación desde el inicio del encuentro. “Comenzó con un remate al comienzo del partido, otro de cabeza... Reaccionó con un tiro libre directo y por supuesto con el gol”, señaló el medio.

La publicación tituló su edición del 30 de octubre con la frase “Durán responde en el lenguaje del gol” y destacó una imagen del delantero celebrando junto a sus compañeros. También recordó que el colombiano estuvo cerca de perderse el partido por la expulsión que recibió ante Santa Clara, aunque el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol suspendió provisionalmente la sanción pocas horas antes del compromiso.

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El periódico vinculó su anotación con el festejo del plantel: “Ayer volvió a haber baile después de otro gol de Jhon Durán”.

La evaluación de A Bola fue de seis puntos sobre 10. El diario describió su definición como un “golazo delicioso” y comparó su rendimiento con el de Pavlidis:

“Asistido por Rafa, esperó, con paciencia olímpica y un movimiento que amenazaba con un toque, a que Samuel Portugal cayera para picar el balón con la izquierda. Pero perdió duelos con Buatu y estuvo lejos de ofrecer lo mismo que Pavlidis cuando le llegaban los pases”.