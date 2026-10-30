Colombia

Retiraron escultura de Celia Cruz en Cali por críticas de los ciudadanos que aseguraron que quedó fea: “Reemplace el adefesio”

La Alcaldía ordenó una intervención temporal para modificar el rostro de la cantante cubana y garantizar la instalación segura de la obra

La escultura de Celia Cruz será ajustada tras las críticas de los caleños - crédito Alcaldía de Cali
La escultura de Celia Cruz será ajustada tras las críticas de los caleños - crédito Alcaldía de Cali
Guardar

La escultura de Celia Cruz instalada en el barrio Obrero de Cali será retirada de forma temporal para corregir sus rasgos faciales y reforzar su estructura, después de las críticas de ciudadanos que cuestionaron el parecido de la pieza con la cantante cubana. La obra volverá al espacio público una vez concluyan los ajustes en el taller de su autora, la escultora Rosana Lombana.

La figura hace parte del Recorrido Patrimonial del Complejo Musical-Dancístico de la Salsa Caleña +VIDA Obrero, una intervención urbana y cultural inaugurada recientemente en este sector tradicional de la capital del Valle del Cauca. El proyecto incorpora esculturas de referentes de la salsa, murales y fachadas intervenidas para resaltar la historia musical del barrio y su vínculo con este género.

PUBLICIDAD

La representación de la intérprete abrió una discusión en redes sociales desde su instalación. Algunos usuarios señalaron que el rostro de la obra no reflejaba con precisión la imagen de la artista durante los años 70, una etapa que la Administración Distrital y la autora tomaron como referencia para el homenaje.

Ante las observaciones, la Alcaldía de Cali anunció que la pieza será llevada temporalmente al taller de Lombana. Además de los cambios en las facciones, la intervención contemplará una revisión de los anclajes, con el objetivo de garantizar una instalación adecuada cuando la escultura vuelva a su pedestal en el barrio Obrero.

PUBLICIDAD

Rosana Lombana ajustará el rostro de Celia Cruz y los anclajes de la obra

La escultora Rosana Lombana, responsable de la figura, explicó que el proceso busca acercar la representación a la imagen de Celia Cruz en uno de los momentos más reconocidos de su carrera artística.

“Considerando la época gloriosa de Celia en los años setentas, por un lado queremos conservarla muy bien en esa época y hay que hacerle un reforzamiento al anclaje. Por eso la vamos a retirar en este momento y vamos a mejorar unas cosas que, después de revisarla, considero que hay que hacer unos ajustes en el rostro para que sea más reconocible aún”, afirmó la artista.

Lombana indicó que los cambios se concentrarán en la expresión del rostro, sin que se hayan detallado las modificaciones específicas que se aplicarán a la escultura. La decisión también incluye el reforzamiento de la base y de los elementos que sujetan la pieza, una medida que busca atender las condiciones de seguridad requeridas para su exhibición en el espacio público.

La autora fue seleccionada luego de un proceso de revisión de perfiles y portafolios, de acuerdo con la información divulgada por la Alcaldía. La escultora, hija de Héctor Lombana Piñeres, lideró el equipo encargado de la observación, el modelado y la reproducción de las figuras que hacen parte de la ruta salsera.

Las críticas surgieron pocos días después de la inauguración de la ruta de la salsa

La escultura de Celia Cruz fue instalada junto con otras piezas del recorrido en el barrio Obrero, una zona asociada con la memoria salsera de Cali. Sin embargo, las reacciones no tardaron en aparecer. Varios ciudadanos expresaron dudas sobre la similitud de algunos monumentos con los artistas homenajeados y cuestionaron los materiales y la calidad estética de las figuras.

Entre los comentarios difundidos en redes sociales hubo comparaciones con productos comercializados en plataformas de bajo costo. También surgieron interrogantes sobre los recursos destinados a la intervención y sobre el procedimiento usado para seleccionar las propuestas artísticas.

El concejal independiente Roberto Ortiz respaldó la revitalización del sector y su posible impacto turístico, aunque pidió revisar la correspondencia entre las esculturas y las figuras históricas que buscan representar. Por su parte, el exalcalde Jorge Iván Ospina planteó que este tipo de proyectos debe partir de investigaciones previas y de concursos públicos que permitan elegir las mejores alternativas artísticas.

La Alcaldía no anunció una modificación general para las demás esculturas. Por ahora, la intervención se concentra en la pieza dedicada a Celia Cruz, luego de que la propia autora coincidiera en la necesidad de ajustar la expresión facial y el sistema de anclaje.

El proyecto incluye 13 esculturas, murales y fachadas intervenidas

El recorrido +VIDA Obrero es ejecutado por la Fundación Pintuco, en alianza con la Fundación Santo Domingo y la EDRU, bajo el liderazgo de la Secretaría de Cultura de Cali. Según la información oficial, la iniciativa comprende 13 esculturas de figuras vinculadas a la salsa, más de 3.000 metros cuadrados de murales y cerca de 2.000 metros cuadrados de fachadas intervenidas.

Entre los artistas homenajeados se encuentran referentes colombianos y puertorriqueños del género. La ruta incorpora figuras de Jairo Varela, Joe Arroyo, Wilson Manyoma, Roberto Roena, Nino Caicedo, Alexis Lozano, Daniel Santos, Bobby Cruz, Willy Rosario, Tito Cortés y Willy García, entre otros nombres relacionados con la historia salsera.

La Administración Distrital sostuvo que la intervención busca reconocer a artistas, compositores, intérpretes y gestores que han aportado a que la ciudad sea identificada como referente internacional del género. Mientras se realizan los ajustes a la figura de Celia Cruz, seguirá abierta la discusión sobre cómo deben representarse en el espacio público los exponentes que forman parte de esa memoria musical.

Temas Relacionados

Celia CruzEstatua Celia CruzCalibarrio ObreroColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Halloween 2026: esto es lo que más buscan los colombianos a un día de la celebración

Según la Federación Nacional de Comerciantes, el 74% de los habitantes del país participarán en la festividad

Halloween 2026: esto es lo que más buscan los colombianos a un día de la celebración

Se inundó estación de TransMilenio sobre la av. Caracas por fuertes lluvias en Bogotá: hasta memes hicieron en redes

La atención de la emergencia estuvo a cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), con apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos

Se inundó estación de TransMilenio sobre la av. Caracas por fuertes lluvias en Bogotá: hasta memes hicieron en redes

Desempleo en Colombia bajó en septiembre, se ubicó en 8,0%, según informó el Dane: estos fueron los sectores que más aportaron

El indicador laboral retrocedió dos décimas frente al mismo mes de 2025, mientras la participación global descendió levemente a 63,8% y el nivel de empleo permaneció en 58,7% en la comparación interanual

Desempleo en Colombia bajó en septiembre, se ubicó en 8,0%, según informó el Dane: estos fueron los sectores que más aportaron

La extrabajadora sexual Deyci Jiménez declarará ante la Fiscalía tras asegurar que tuvo intimidad con Gustavo Petro: esta es la fecha

Su relato estaría relacionado con la denuncia anunciada por el jefe del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Andrés Ríos, que afirmó que 48 mujeres habrían sido utilizadas para recibir contratos en distintas entidades estatales

La extrabajadora sexual Deyci Jiménez declarará ante la Fiscalía tras asegurar que tuvo intimidad con Gustavo Petro: esta es la fecha

Técnico del Benfica defendió a Jhon Durán tras acusación de Gil Vicente por su expulsión: “No podemos quedarnos callados”

Marco Silva habló tras la goleada en la Copa de la Liga de Portugal, respondiendo a las acusaciones de Luis Pinto sobre la inclusión del delantero colombiano en el partido

Técnico del Benfica defendió a Jhon Durán tras acusación de Gil Vicente por su expulsión: “No podemos quedarnos callados”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno sorprendieron con el exclusivo menú escogido para su boda: esto fue lo que comieron los invitados

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno sorprendieron con el exclusivo menú escogido para su boda: esto fue lo que comieron los invitados

Este fue el lujoso vestido que usó Luisa Fernanda W en su boda: esta sería la marca y el precio

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se casaron: así fue la ceremonia en Zipaquira y estos fueron los invitados

Silvestre Dangond estrena ‘Hay Amores’, una canción que aborda el significado del amor con el paso de los años

Asistente de Kbeto Zuleta narró lo ocurrido en el accidente y dio una versión de las causas del choque: “Yo pensaba que ya se me iba”

Deportes

Técnico del Benfica defendió a Jhon Durán tras acusación de Gil Vicente por su expulsión: “No podemos quedarnos callados”

Técnico del Benfica defendió a Jhon Durán tras acusación de Gil Vicente por su expulsión: “No podemos quedarnos callados”

Técnico del América de Cali no sabía que habían vendido a su portero al fútbol mexicano para el 2027: “Me acabo de enterar”

Richard Ríos salió lesionado en el juego del Al-Ittihad de Arabia Saudita y preocupa a la selección Colombia: qué pasó

Atlético Nacional derrotó a Santa Fe y se ratificó como líder de la Liga BetPlay: así va la tabla de posiciones

Jhon Jáder Durán anotó gol con el Benfica en la clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga de Portugal: así lo calificó la prensa