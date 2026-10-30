Con video le recordaron a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo sus palabras en campaña: “Bajar impuestos, nunca subirlos”

El periodista Steven Liévano recopiló las declaraciones en las que no quedaron bien parados el presidente y el vicepresidente de Colombia luego de anunciar la radicación ante el Congreso del proyecto de ley de rescate económico - crédito @StevenLievano/X

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Las reacciones por el anuncio de radicación del proyecto de ley de reajuste fiscal (Ley de Rescate Económico) llevaron a que el periodista Steven Liévano realizara un ejercicio que compartió en su cuenta de X, y en el que recopiló varias grabaciones con entrevistas y declaraciones que ofrecieron el presidente Abelardo de la Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo, y que hoy son

Esta compilación se suma a las otras publicaciones que han circulado en redes sociales desde la noche del mismo jueves 29 de octubre, día en que se hizo el anuncio por parte de Restrepo en la plaza de Bolívar (centro de Bogotá).

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En la grabación, el primer video es el que inició toda la serie de reproches por parte de los internautas al Gobierno nacional: cuando el en ese entonces candidato presidencial dijo que “Colombia no necesita más impuestos”, luego de la jornada de movilizaciones en varios departamentos que se presentó a inicios de abril de 2025 por cuenta de el incremento en los avalúos catastrales realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac).

El video lo compartió el hoy presidente en su cuenta de X el 12 de abril de 2026 - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El segundo fragmento en la grabación corresponde a una entrevista que concedió De la Espriella, también durante campaña electoral, en la que la periodista lo cuestionó por el futuro del impuesto al patrimonio, a lo que el contestó: “Yo lo eliminaría”.

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En esa misma charla, y frente a si habría una nueva reforma tributaria en caso de que resultara vencedor en las elecciones, De la Espriella dijo: “Sí, pero hay que aclararle a la gente para qué. Es que la reforma tributaria no solamente es para subir los impuestos. Yo quiero una reforma tributaria para bajar los impuestos, que es distinto. Que quede claro con esa glosa ahí, ¿correcto? Bajar impuestos, nunca subirlos".

La tercera parte del video es de una entrevista que concedió el vicepresidente a Caracol Radio, y en la que el periodista interpeló de directa a Restrepo: “¿Van a subir o no los impuestos? ¿Viene una reforma tributaria o no?"

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El periodista Steven Liévano compartió la compilación de videos con fragmentos de entrevistas y declaraciones de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo - crédito @StevenLievano/X

“No hay espacio en este momento para subir los impuestos, porque estamos a tope en impuesto de renta corporativo, porque con la reforma del (20)22 de Ocampo se hizo un esfuerzo grande de progresividad en materia tributaria a nivel de persona natural y porque en IVA, no es posible subir más, estamos también en tope”, mencionó en esa ocasión el segundo al mando del Gobierno nacional.

Mientras que el último y cuarto fragmento con el que finaliza la grabación de Liévano, el presidente De la Espriella expresó en diálogo como El Tiempo: “Hay que reducir el Estado, hay que bajar los impuestos, hay que dar seguridad física y jurídica para que venga nuevamente la confianza inversionista y activar los cinco motores de la economía para empezar a cerrar el hueco fiscal y, por supuesto, para pensar en crecer”.

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