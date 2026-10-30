Atlético Nacional derrotó a Santa Fe y se ratificó como líder de la Liga BetPlay: así va la tabla de posiciones

El equipo de Lucas González volvió al liderato del campeonato colombiano-crédito David Jaramillo/Colprensa

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Atlético Nacional se puso al día en la Liga BetPlay al jugar la fecha 5 ante Independiente Santa Fe y derrotar al “Cardenal” por 2-0 en el Atanasio Girardot de Medellín.

Con goles de Elías Cabrera al minuto 23 y autogol de Emanuel Olivera al 27 de partido, el equipo de Lucas González consiguió su novena victoria en el semestre en todas las competencias y se volvió a ratificar como líder del campeonato colombiano.

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Elías Cabrera y un autogol de Emanuel Olivera marcaron la victoria del Verde-crédito David Jaramillo/Colprensa

Atlético Nacional dominó la posesión desde el inicio, aunque su primera oportunidad clara fue un remate de James Rodríguez que pasó por encima del palo. Santa Fe tuvo dificultades para superar la mitad de la cancha y cometió errores en la salida.

El “Verdolaga” dominó la posesión desde el inicio, aunque su primera oportunidad clara fue un remate de James Rodríguez que pasó por encima del travesaño. Santa Fe tuvo dificultades para superar la mitad de la cancha y cometió errores en la salida.

La apertura del marcador llegó a los 23 minutos. Samuel Velásquez avanzó por la izquierda tras una pérdida del equipo bogotano, habilitó a Andrés Sarmiento y el extremo envió un centro rasante para Elías Cabrera, que definió de primera con el borde externo de su pierna derecha, cerca del ángulo.

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Cuatro minutos después, Nacional amplió la distancia con una jugada que comenzó en los pies de James Rodríguez. El mediocampista filtró un balón para Juan Manuel Rengifo, quien conectó con Cabrera; el intento de centro del atacante terminó en un autogol de Emanuel Olivera.

Santa Fe intentó modificar el desarrollo durante el segundo tiempo mediante centros al área y jugadas de pelota quieta. Olivera tuvo un cabezazo que exigió una intervención de Franco Armani, pero la reacción no alcanzó para comprometer la ventaja local.

El técnico Pablo Repetto realizó tres cambios a los 63 minutos: ingresaron Daniel Torres, Franco Fagúndez y Jader Obrian. El equipo cardenal no encontró claridad en los últimos metros, mientras Nacional administró la posesión y evitó asumir riesgos.

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A continuación, así quedó la tabla de posiciones:

Atlético Nacional: 35 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +19) América de Cali: 34 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +19) Deportivo Cali: 30 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +14) Independiente Santa Fe: 28 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +6) Millonarios: 26 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +10) Atlético Bucaramanga: 25 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +8) nce Caldas: 24 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Independiente Medellín: 23 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Águilas Doradas: 22 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Cúcuta: 21 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -6) Tolima: 20 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Inter Bogotá: 20 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Alianza: 18 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -11) Llaneros: 17 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Junior: 16 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Boyacá Chicó: 16 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -13) Pereira: 14 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -8) Jaguares de Córdoba: 13 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -11) Fortaleza: 12 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -7) Deportivo Pasto: 12 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -12)

Atlético Nacional es el líder de la Liga BetPlay: esto dijo Lucas González tras la victoria de su equipo

Nacional quiere terminar como líder del fútbol colombiano-crédito David Jaramillo/Colprensa

El 29 de octubre de 2026, Atlético Nacional venció a Santa Fe en el Atanasio Girardot con un plan que anuló los contragolpes del rival y le permitió mantenerse en la parte alta de la tabla, aunque su entrenador, Lucas González, consideró que el equipo todavía debe mejorar para alcanzar el rendimiento que pretende.

Elías Cabrera abrió el camino y Emmanuel Olivera convirtió en contra para sellar una ventaja que Nacional no logró ampliar. Santa Fe tuvo una sola oportunidad de gol y no consiguió inquietar con regularidad a un equipo que controló la pelota durante el primer tiempo.

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Santa Fe llegaba respaldado por su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y por un estilo directo, con velocidad para atacar los espacios. Nacional preparó el encuentro para impedir esas transiciones y logró que el adversario no tuviera contragolpes.

El técnico de Atlético Nacional habló sobre el proyecto de la Copa Libertadores-crédito Cristian Bayona/Colprensa

El entrenador bogotano explicó: “Creo que acertamos en el plan. Este es un equipo que se metió en cuartos de final de Copa Sudamericana porque son buenos en las contras, tienen buenos jugadores arriba y tienen una forma de jugar directa y eficaz. Preparamos un plan para contrarrestarlo, los chicos lo entendieron a la perfección y concedimos cero contras, que es lo más importante”.

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El arco en cero consolidó a Nacional como el tercer equipo con menos goles recibidos del campeonato. González planteó una meta más ambiciosa: terminar los 19 partidos como la defensa menos vencida.

“Para nosotros es fundamental encajar pocos goles. Es uno de los objetivos que nos planteamos al inicio: que, al finalizar los 19 partidos, seamos el equipo con menos goles encajados. Esperemos que en estos tres partidos que siguen saquemos porterías a cero, pero para eso hay que hacer partidos como el de hoy”, afirmó.

La satisfacción por el resultado no modificó la exigencia del técnico, que esperaba una producción ofensiva mayor pese al dominio territorial.

“Nunca estoy satisfecho, porque el juego nunca es perfecto. Siempre hay aspectos que tienes y debes mejorar, pero normalmente los encuentras. El fútbol te habla cuando tú quieras escucharlo. Ahora me hubiera gustado marcar más goles”, expresó.

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