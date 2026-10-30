Luisa Fernanda W y Pipe Bueno sorprendieron con el exclusivo menú escogido para su boda: esto fue lo que comieron los invitados

Esta fue la exclusiva cena de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno en su matrimonio - crédito @luisafernandaw @sebastian_vega1/ Instagram

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Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se casaron durante la tarde del jueves 29 de octubre en la Catedral de Sal de Zipaquirá, en Cundinamarca, después de más de seis años de relación y dos hijos en común. La pareja celebró una ceremonia privada rodeada de familiares, amigos y figuras del entretenimiento colombiano, en un evento que concentró la atención en redes sociales por los detalles de su organización.

La Catedral de Sal fue acondicionada para recibir a los invitados con flores blancas, iluminación para la ceremonia y un protocolo de etiqueta. El código de vestuario pidió a los hombres asistir con atuendos de gala y a las mujeres con vestidos largos. Las imágenes divulgadas por los asistentes mostraron parte del intercambio de votos, el primer beso de la pareja como esposos y momentos de la recepción posterior.

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La boda se llevó a cabo tres años después de que Pipe Bueno le propusiera matrimonio a Luisa Fernanda W durante un viaje a Dubái, en octubre de 2023. Aunque los novios compartieron algunos preparativos de la celebración, varios detalles se conocieron después de la ceremonia por publicaciones de los invitados.

El menú de la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno

Uno de los aspectos que se reveló tras la boda fue la carta escogida para la cena. El actor Sebastián Vega compartió en sus redes sociales una fotografía del menú impreso que recibió en la mesa, junto a uno de los platos servidos durante la recepción.

La imagen dejó ver una tarjeta de diseño floral, en tonos claros y con bordes curvos, que dividió el servicio en dos tiempos: entrada y fuerte. La selección combinó ingredientes locales como ahuyamín, batata, yuca y aguacate con productos como chocolate blanco, langostinos, trufa y cristales de sal.

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La propuesta gastronómica se apartó de opciones tradicionales de banquete y presentó preparaciones individuales con diferentes texturas. El menú incluyó espumas, chips, mousse, puré, vinagreta, pétalos de flores y una combinación de carne con mariscos para el plato principal.

Como primer tiempo, los invitados recibieron una espuma de ahuyamín y batata, acompañada por chantillí salado de chocolate blanco y jengibre. El plato también incluyó snacks de semillas y chips preparados con hojas de ahuyamín y de batata.

El ahuyamín fue uno de los ingredientes centrales de esta preparación. El producto, que también se conoce como calabaza o zapallo según el país, se integró con batata para formar una base de sabor dulce. La incorporación del chocolate blanco y el jengibre añadió contrastes a la receta.

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La carta describió el plato de la siguiente manera: “Espuma de ahuyamín y batata con chantillí salado de chocolate blanco y jengibre, snacks de semillas, chips de sus hojas y de batata”.

El formato elegido para la entrada combinó elementos cremosos y crujientes. La espuma aportó una textura ligera, mientras que las semillas y los chips dieron un componente crocante al primer servicio de la noche.

El plato fuerte fue un surf & turf con solomito y langostinos

El segundo tiempo de la cena fue un surf & turf, una preparación que une carne y mariscos en un mismo plato. Para la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, la propuesta incluyó solomito de res con jus rôti y langostinos en aceite de hierbas, ajo y chiles.

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El acompañamiento fue un puré cremoso de yuca al aroma de trufa. La carta también incorporó cogollo europeo relleno con mousse de aguacate, vinagreta del chef, semillas andinas y pétalos de flores.

Según el menú compartido por Sebastián Martínez, el plato fuerte fue descrito como: “Surf & turf, solomito de res con su jus rôti, langostinos en aceite de hierbas, ajo y chiles. Puré cremoso de yuca al aroma de trufa. Cogollo europeo relleno con mousse de aguacate, vinagreta del chef, semillas andinas y pétalos de flores”.

La cena combinó ingredientes propios de la cocina colombiana, como la yuca, el ahuyamín y el aguacate, con técnicas y productos asociados a propuestas gastronómicas de gala. El menú de la boda incluyó dos tiempos con preparaciones de carne, mariscos, tubérculos, vegetales y elementos florales.

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Hasta el momento, la pareja no ha informado quién estuvo a cargo de la cocina ni si la recepción contó con postre, opciones alternativas para los invitados o una selección especial de bebidas.