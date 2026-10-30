El corredor Murillo-Manizales tendrá pico y placa ambiental: así funcionará la medida

El corredor vial Murillo-Manizales tendrá pico y placa ambiental los fines de semana, festivos y temporadas especiales, entre las 5:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

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El corredor vial Murillo-Manizales tendrá pico y placa ambiental los fines de semana, festivos y temporadas especiales, entre las 5:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, para proteger la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Los Nevados. La restricción, que regula el tránsito según el último dígito de la placa, abarcará 54,6 kilómetros entre Tolima y Caldas.

El control cubrirá 44,7 kilómetros de la Ruta 50A03, entre El Arbolito y el paso urbano de Murillo, y 9,9 kilómetros de la Ruta 50CL04, entre La Esperanza y El Arbolito. Valerie Lafaurie García, consejera presidencial para las Regiones, pidió a los viajeros consultar el cronograma de placas y las excepciones antes de emprender el recorrido.

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Una infografía detalla las restricciones de circulación vehicular en 54,6 kilómetros del corredor Murillo–Manizales para proteger el Parque Nacional Natural Los Nevados en Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medida prohíbe de forma permanente el tránsito de vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3,4 toneladas, así como de vehículos particulares, públicos o especiales con más de 19 pasajeros. Quedan exceptuados las ambulancias, los vehículos de emergencia, las fuerzas de seguridad, los servicios públicos esenciales y el transporte municipal autorizado, aunque seguirán vigentes los límites de velocidad y las restricciones de estacionamiento.

Restricciones y excepciones en el corredor Murillo-Manizales

Según las autoridades, el mayor flujo vehicular produjo atropellamientos de fauna silvestre, acumulación de residuos y congestión, además de impactos sobre el ecosistema de alta montaña.

Entre el 28 de diciembre de 2026 y el 11 de enero de 2027 operará un esquema diferencial que habilitará dos dígitos adicionales para facilitar la movilidad durante la temporada de fin de año, sin suspender la protección ambiental del corredor.

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El Ministerio de Transporte formalizó las condiciones mediante la Resolución 20263040042595, fechada el 15 de octubre de 2026, tras una concertación encabezada por la Consejería Presidencial para las Regiones con autoridades de Tolima y Caldas y la Alcaldía de Manizales. La decisión responde al aumento del tránsito registrado desde el 1 de julio, cuando el Tribunal Administrativo del Tolima ordenó levantar la restricción que estaba vigente.

Según las autoridades, el mayor flujo vehicular produjo atropellamientos de fauna silvestre, acumulación de residuos y congestión, además de impactos sobre el ecosistema de alta montaña. La medida atiende también una orden del Tribunal Superior de Ibagué del 7 de octubre de 2026, en seguimiento a la Sentencia STL10716-2020, que reconoce a Los Nevados como sujeto de derechos.

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Protección de Los Nevados y normas para visitantes

“Proteger el Parque Nacional Natural Los Nevados es una responsabilidad que compartimos entre el Gobierno Nacional, las autoridades locales y la ciudadanía".

“Proteger el Parque Nacional Natural Los Nevados es una responsabilidad que compartimos entre el Gobierno Nacional, las autoridades locales y la ciudadanía. Por eso, en el corredor Murillo-Manizales ya rige el pico y placa ambiental durante los fines de semana festivos y temporadas especiales, de 5 de la mañana a 4 de la tarde -destacó Valerie Lafaurie García, Consejera Presidencial para las Regiones. - La medida regula la circulación de vehículos según el último dígito de la placa, a lo largo de 54,6 kilómetros entre Caldas y Tolima”.

La funcionaria reiteró que desde la Consejería Presidencial para las Regiones se lidera la articulación con el Ministerio de Transporte y las autoridades territoriales para modificar las condiciones en cumplimiento de las decisiones judiciales que protegen el parque. “El Gobierno Nacional continúa trabajando con las regiones para armonizar la movilidad y la conservación de nuestros ecosistemas. Invitamos a todos los ciudadanos a consultar el cronograma y las excepciones antes de viajar”, recomendó Lafaurie García.

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Mario Alberto Tovar, secretario de Tránsito y Transporte del Tolima, recordó que la velocidad máxima en la vía es de 30 kilómetros por hora y que los visitantes no podrán descender de los vehículos, bloquear la calzada ni acercarse a la fauna silvestre.

El restablecimiento del pico y placa ambiental forma parte de una estrategia para promover un turismo responsable y reducir la presión que el creciente número de visitantes ejerce sobre uno de los ecosistemas más importantes para la producción de agua y la conservación de la biodiversidad en Colombia.