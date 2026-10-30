Deportes

Richard Ríos salió lesionado en el juego del Al-Ittihad de Arabia Saudita y preocupa a la selección Colombia: qué pasó

El volante de los “Cafeteros” no pudo continuar durante el partido ante el Abha en el fútbol de la Saudi Pro League

El colombiano tuvo que salir a los 4 minutos de partido tras caer por una acción en la cual el delantero francés Alimani Gory se tropieza con el volante-crédito SNB
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A menos de dos semanas de la fecha FIFA de noviembre en la cual Colombia jugará ante Chile, el 30 de octubre de 2026, el volante Richard Ríos preocupa a la “Tricolor” y a Néstor Lorenzo tras salir lesionado con el Al-Ittihad al minuto 7 de partido.

La acción ocurrió cuando el delantero francés Alimani Gory del Abha tropieza con el exmediocampista del Benfica y Palmeiras, haciendo que el oriundo de Vegachí se quedara en el suelo, ya que su rival cayó sobre su tobillo durante una disputa por el balón y obligó a retirar al jugador.

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Así fue el momento en el cual el volante de la selección Colombia sale del campo de juego-crédito @alaa_saeed88/X

El mediocampista colombiano Richard Ríos fue lesionado y sustituido por Ahmed Al Ghamdi tras disputar apenas siete minutos en el partido entre Abha y Al Ittihad en el Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium.

La situación mantiene en alerta a Al Ittihad y a la Selección Colombia, mientras el técnico Néstor Lorenzo sigue su evolución de cara a los partidos preparatorios contra Chile previstos para noviembre.

Ríos quedó tendido con gestos de dolor y recibió atención del cuerpo médico antes de pedir el cambio.

A la espera del parte médico oficial del Al-Ittihad se espera la determinación sobre lo que sufrió Ríos.

Estadísticas de Richard Ríos con el Al-Ittihad en la temporada 2026

El mediocampista colombiano Richard Ríos dijo antes de salir de Portugal que se va “muy contento” rumbo al Al Ittihad-crédito @ittihadclub.sa/Instagram
El mediocampista colombiano Richard Ríos dijo antes de salir de Portugal que se va “muy contento” rumbo al Al Ittihad-crédito @ittihadclub.sa/Instagram

Richard Ríos lleva un total de 9 partidos en todas las competencias (Saudi Pro League y AFC Champions League) en 656 minutos, marcando un gol y dos asistencias.

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A continuación, estos son los detalles de sus asistencias y goles en el fútbol de Medio Oriente:

  • 11 de septiembre de 2026 - Saudi Pro League: 63 minutos y asistencia en el Al Faisaly 1-3 Al-Ittihad
  • 20 de octubre de 2026 - Saudi Pro League: 90 minutos y asistencia en el Al-Ettifaq 1-4 Al Ittihad
  • 13 de octubre de 2026 - AFC Champions League Elite: 90 minutos y gol en el Shabah Al-Ahli (Emiratos Árabes Unidos) 1-2 Al-Ittihad

La Federación Colombiana de Fútbol comenzó la venta al público la venta de boletas para el juego ante Chile

La venta general de entradas para el partido entre la Selección Colombia y Chile inicia este viernes 30 de octubre a las 11:00 a. m.-crédito Federación Colombiana de Fútbol
La venta general de entradas para el partido entre la Selección Colombia y Chile inicia este viernes 30 de octubre a las 11:00 a. m.-crédito Federación Colombiana de Fútbol

La venta general de entradas para el partido entre la Selección Colombia y Chile comenzará el viernes 30 de octubre de 2026 a las 11:00 a. m. El encuentro se disputará el 13 de noviembre de 2026 en el estadio Pascual Guerrero de Cali, y la recaudación será destinada a las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026.

La Federación Colombiana de Fútbol informó que el partido tendrá carácter benéfico y que los recursos de la taquilla se utilizarán en labores de reconstrucción y asistencia. TuBoleta también hará un aporte económico para apoyar a las familias damnificadas.

La venta estará habilitada desde las 11:00 a. m. hasta agotar existencias, exclusivamente a través de la página web de TuBoleta. Las entradas serán digitales y estarán disponibles en la aplicación TuBoleta Pass.

Colombia vs. Chile
Colombia llegó a 19 puntos en las eliminatorias, luego de superar a Chile en las eliminatorias en Barranquilla - crédito Colprensa

Los pagos podrán realizarse con tarjetas de crédito y PSE. Las tarjetas internacionales deberán utilizar el canal habilitado para ellas y cada persona podrá comprar un máximo de cuatro boletas.

El amistoso forma parte de la preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2030 y se desarrollará bajo el lema “CON ORGULLO COLOMBIANO”.

A continuación, estos son los precios:

  • Occidental: $380.000
  • Oriental: $250.000
  • Norte: $70.000
  • Sur: $70.000

En lo que se refiere al último juego entre Colombia y Chile, hay que ir al 15 de octubre de 2024, cuando la “Tricolor” dirigida por Néstor Lorenzo goleó por 4-0 al cuadro “Austral” en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Los goles de Colombia llegaron por medio de Davinson Sánchez, Luis Díaz, Jhon Jáder Durán y Luis Sinisterra. A continuación, así quedaron los últimos cinco partidos:

  • 15 de octubre de 2026 - Eliminatorias Mundial 2026: Colombia 4-0 Chile
  • 12 de septiembre de 2026 - Eliminatorias Mundial 2026: Chile 0-0 Colombia
  • 9 de septiembre de 2026 - Eliminatorias Mundial 2022: Colombia 3-1 Chile
  • 13 de octubre de 2022 - Eliminatorias Mundial 2022: Chile 2-2 Colombia
  • 12 de octubre de 2019 - Amistoso internacional: Colombia 0-0 Chile

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