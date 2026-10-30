Álvaro Uribe lanzó mensaje de urgencia al Centro Democrático tras conocerse Ley de Ajuste Fiscal propuesta por Abelardo de la Espriella: “La situación del país es muy grave”

Álvaro Uribe pidió prudencia a los miembros del Centro Democrático en lo que concierne al análisis del proyecto de ley de Ajuste Fiscal que propone el Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa

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Tras conocerse el contenido del proyecto de la Ley de Ajuste Fiscal que busca sacar adelante el Gobierno de Abelardo de la Espriella, en el que se establecerían una serie de gravámenes y se estructuraría, entre otras, la estructura del Estado, el expresidente Álvaro Uribe Vélez le pidió a su partido, el Centro Democrático, estudiar con cautela la proposición en curso.

El pronunciamiento de Uribe Vélez se dio a la par de lo expresado por algunos de los miembros de su bancada en el Congreso, que cuestionaron los nuevos gravámenes previstos para la clase media. En su mensaje, el ex jefe de Estado planteó que las modificaciones que reclame el partido deberán discutirse con el Ejecutivo, con base en el respeto hacia el Ejecutivo.

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“El presidente Abelardo de la Espriella me dijo estas palabras: ‘la situación del país es muy grave, pero el Gobierno está abierto a escuchar opciones que ustedes propongan’”, expresó Uribe Vélez a Blu Radio, en relación con la llamada del jefe de Estado. Un punto en discusión es el impuesto a las compras inferiores a 200 dólares hechas en plataformas como Temu o Shein.

El Centro Democrático, partido que dirige Álvaro Uribe Vélez, prevé analizar en detalle el articulado de la Ley de Ajuste Fiscal del Gobierno De la Espriella - crédito Europa Press

A su vez, la iniciativa contempla que el aporte a la seguridad social de los empleados pase de 4% a 8%, además de aplicar la tarifa plena de IVA del 19 % a una serie importante alimentos, licores, medicina prepagada, computadores y celulares de baja gama. Del mismo modo incluye cambios en la retención en la fuente y en la base gravable.

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En ese orden de ideas, Uribe Vélez, indicó que el partido deberá fijar su posición después de revisar el contenido de la propuesta. “No se puede reaccionar al impulso de las primeras impresiones. Aquí nos toca mirar principios del partido, cómo se acoplan con las necesidades del país”, enfatizó el exmandatario al explicar el criterio que tendrán para el debate legislativo.

Uribe propuso discutir con el Gobierno los cambios que pida su bancada

Y solicitó a través de su perfil en la red social X a los parlamentarios del Centro Democrático un “estudio en bancada, con actitud reposada” del proyecto. Añadió que las modificaciones o adiciones que se requieran deberán ser examinadas con el Gobierno. “Las modificaciones o adiciones que como bancada se requieran deben ser examinadas con el gobierno”, agregó.

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez pidió una "actitud reposada" para el análisis de la Ley de Ajuste Fiscal de De la Espriella

Y señaló que la colectividad priorizará la austeridad fiscal, la reducción del tamaño del Estado y el estímulo a la inversión privada. La ley plantea una reducción estatal del 15 %, recortes en contratos de prestación de servicios y gastos de nómina, junto con la eliminación de tarifas diferenciales de IVA desde 2028 y devoluciones de recursos para hogares vulnerables.

Uribe también mencionó la necesidad de eliminar embajadas, entidades y gastos que consideró superfluos antes de aumentar las cargas tributarias sobre las empresas y el empleo formal. La propuesta incluye un régimen preferencial denominado Ruge para la inversión y ajustes en las tablas de renta para personas naturales y compañías.

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Así pues, el exjefe de Estado citó para el jueves 5 de noviembre, a partir de las 12:00 m., a la bancada parlamentaria del Centro Democrático. Lo anterior, según indicó “con el fin de analizar posibles modificaciones, eliminaciones o adiciones” al proyecto que llamó “rescate a la economía” presentado por el Gobierno de De la Espriella.

La senadora María Clara Posada se opone a aumentar impuestos con la reforma tributaria del presidente Abelardo de la Espriella - crédito @mariaclaposada/X

Por su parte, la senadora María Clara Posada se desmarcó de cualquier intención de imponer impuestos a los colombianos. “No cuenten conmigo para aumentar impuestos a la clase media que los priva de su autonomía económica y, por tanto, de su libertad”, dijo la congresista, pese a que acto seguido reconoció la reducción en lo que compete a la burocracia.

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En efecto, según la congresista, es positivo que en estos ítems se hará una disminución del 20% en el gasto de nómina, 50% en contratistas, la reducción progresiva a la renta corporativa del 35% al 31% y el recorte de eventos, pauta oficial y gastos no esenciales. Con todo y ello, se plantó en su postura de impedir que exista más carga tributaria al ciudadano.