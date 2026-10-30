Jhon Jáder Durán anotó gol con el Benfica en la clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga de Portugal: así lo calificó la prensa

El delantero colombiano fue titular en la goleada de las "Águilas" por la Copa de la Liga de Portugal-crédito @DSports/X

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Jhon Jáder Durán vuelve a ser noticia en el fútbol portugués: el 29 de octubre de 2026, el exdelantero del Fenerbahçe y con paso en la selección Colombia, se reportó en la goleada del Benfica por 4-1 al Gil Vicente en los cuartos de final de la Copa de la Liga de Portugal (Allianz Cup).

En este contexto, Benfica jugará ante el Porto FC, su clásico rival, en las semifinales de la competencia y con el aporte del atacante antioqueño, la prensa portuguesa destacó lo hecho por Durán durante el juego en el cual estuvo 84 minutos, siendo reemplazado por el delantero juvenil portugués Anisio Cabral.

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El delantero de la selección Colombia se reportó con en la goleada ante Gil Vicente por la Copa de la Liga de Portugal-crédito Miguel A. Lopes/EFE/EPA

El diario Récord de Portugal le otorgó una puntuación de 3 sobre 5 que realizan y destacó su buen arranque en el juego:

“Comenzó con un remate al comienzo del partido, otro de cabeza... Reaccionó con un tiro libre directo y por supuesto con el gol”, dijeron.

El diario destacó la suspensión de la sanción de Jhon Jáder Durán y su gol con el Benfica-crédito Record Portugal

El diario portugués Record destacó la actuación de Jhon Durán después de que el delantero colombiano marcara en la Copa de la Liga, en medio de la controversia por su expulsión ante Santa Clara.

«Durán responde en el lenguaje del gol», tituló el periódico en su edición del 30 de octubre de 2026, acompañando la publicación con una fotografía del atacante celebrando junto a sus compañeros del Benfica.

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El medio recordó que el futbolista estuvo cerca de perderse el compromiso debido a la sanción que recibió tras su expulsión, pero que el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol suspendió provisionalmente el castigo pocas horas antes del encuentro.

Además, Record destacó la celebración del colombiano con la frase:

“Ayer volvió a haber baile después de otro gol de Jhon Durán”.

Durán fue titular y reemplazó a Vangelis Pavlidis-crédito Miguel A. Lopes/EFE/EPA

Por su parte, el diario A Bola calificó el gol de Durán como una “delicia” y le otorgó una puntuación de 6 sobre 10, explicando la diferencia que tuvo Benfica en el ataque con el delantero colombiano con respecto a la ausencia de su compañero y competencia por el puesto, el griego Vangelis Pavlidis:

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“Durán (6) — Golazo delicioso — asistido por Rafa , esperó, con paciencia olímpica y un movimiento que amenazaba con un toque, a que Samuel Portugal cayera para picar el balón con la izquierda. Pero perdió duelos con Buatu y estuvo lejos de ofrecer lo mismo que Pavlidis cuando le llegaban los pases”, dijeron.

Estadísticas de Jhon Jáder Durán en la goleada del Benfica ante Gil Vicente

Gianluca Prestianni celebrando con Jhon Jáder Durán-crédito Miguel A. Lopes/EFE/EPA

Jhon Durán jugó 84 minutos en la victoria 4-1 de Benfica y fue reemplazado por Anisio Cabral. El delantero colombiano marcó un gol y participó de forma activa en ataque, con cinco remates, uno de ellos al arco.

Minutos jugados: 84’

Goles: 1

Tiros: 5

Tiros al arco: 1

Pases clave: 2

Regates completados: 1 de 1

Duelos ganados: 5 de 9

Pases precisos: 10 de 14

Calificación: 7,5 puntos

Las “Águilas” lograron su cupo a las semifinales de la Copa de la Liga de Portugal

Benfica jugará el clásico ante el Porto por las semifinales de la Copa de la Liga de Portugal-crédito Miguel A. Lopes/EFE/EPA

Benfica venció 4-1 al Gil Vicente y avanzó a las semifinales de la Copa de la Liga de Portugal, instancia en la que enfrentará al FC Porto.

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Dodi Lukebakio fue una de las figuras del encuentro con dos goles. Georgiy Sudakov amplió la diferencia con un remate desde fuera del área y Jhon Durán selló el resultado en el tramo final. Andreas Lausen descontó para el Gil Vicente con un disparo potente de larga distancia.

El conjunto de Gil Vicente sostuvo el equilibrio durante la primera media hora e incluso exigió una intervención de Anatoliy Trubin antes de la apertura del marcador. Sin embargo, el primer tanto de Lukebakio modificó el desarrollo y Benfica cerró la primera parte con una ventaja de dos goles tras la definición de Sudakov.

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En el complemento, Lukebakio marcó el tercero con una acrobática definición. Gil Vicente reaccionó luego del descuento de Lausen y tuvo pasajes de mayor presencia ofensiva, pero el ingreso de varios habituales titulares le devolvió el control al equipo local.

El partido también reflejó la amplitud de la plantilla de Benfica. Marco Silva realizó varias modificaciones en la formación inicial, aunque el equipo mantuvo su intensidad y competitividad.