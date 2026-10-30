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Técnico del América de Cali no sabía que habían vendido a su portero al fútbol mexicano para el 2027: “Me acabo de enterar”

La “Mechita” remontó el juego ante Fortaleza, en medio de los rumores que colocan al brasileño Jean Fernandes en Necaxa y los supuestos desacuerdos salariales en el club vallecaucano

El técnico del América de Cali habló sobre la noticia que dan al portero brasileño al Necaxa de México-crédito Dimayor/YouTube
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América de Cali jugará las finales de Navidad en la Liga BetPlay y el 29 de octubre de 2026, los “Diablos Rojos” remontaron un partido complicado ante Fortaleza por 2-1 en el estadio Pascual Guerrero.

Pero en la previa, el rumor de una posible salida del portero brasileño Jean Fernandes hacia el fútbol mexicano, divulgada por los periodistas especializados en el mercado de fichajes en X llamó la atención de los periodistas en Cali y la incredulidad del técnico David González al no conocer nada sobre la situación.

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Además de ello, vallecaucanos y bogotanos, el cuadro dirigido por David González vivió momentos de tensión gracias a los rumores que surgieron de medios partidarios y la prensa vallecaucana sobre un desacuerdo entre jugadores-cuerpo técnico con la directiva del club por el retraso en los pagos de sueldos.

-crédito Raúl Palacios/ El País-Colprensa
David González afirmó no conocer nada sobre una salida de Jean Fernandes al fútbol mexicano para la temporada 2027-crédito Raúl Palacios/ El País-Colprensa

David González fue sincero y se vio sorprendido por la pregunta sobre la salida de Fernandes y explicó que no conocía nada sobre el tema.

La consulta fue realizada por Lizzy Cardona, de Win Sports, durante la conferencia de prensa posterior al partido en el Estadio Pascual Guerrero. González explicó que la ausencia del guardameta en la convocatoria no estuvo relacionada con una eventual transferencia, sino con la decisión de darle descanso.

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“Me acabo de enterar, no tengo conocimiento. Me entero por lo que me acaban de decir”, explicó.

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