Colombia

Un muerto y un herido en un presunto intento de secuestro cerca a la Universidad Nacional en Medellín

Según el testimonio de una de las víctimas, ocho hombres ingresaron a la residencia mientras sus ocupantes dormían, los amenazaron con armas blancas y de fuego, y les robaron $300.000 y tres teléfonos celulares

Ocho personas fueron retenidas en la vivienda de Medellín - crédito Alcaldía de Medellín
Ocho personas fueron retenidas en la vivienda de Medellín - crédito Alcaldía de Medellín
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Un hombre murió y otro resultó herido de gravedad durante un presunto secuestro y robo en una vivienda cercana a la Universidad Nacional, en Medellín.

Según información de El Colombiano, el hecho ocurrió hacia las 2:00 a. m. de este viernes en una casa ubicada frente al parqueadero de motocicletas de la sede universitaria. Cerca de 10 hombres armados habrían ingresado al lugar para robar las pertenencias de los ocupantes.

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En el inmueble había ocho personas, a quienes los atacantes ataron de pies y manos. Dos hombres fueron agredidos con armas blancas y objetos contundentes.

Uno de ellos murió, mientras que el otro fue trasladado por su compañera sentimental a un centro asistencial cercano. Su estado de salud es crítico.

Las autoridades cerraron varias vías de los alrededores de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, mientras realizan las diligencias para esclarecer el caso e identificar a los responsables.

Reporte de las autoridades

Tres agentes del CTI con trajes blancos y tapabocas introducen un cadáver cubierto en una camilla al compartimiento trasero de un vehículo oficial blanco.
Personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía de Colombia ingresa un cadáver cubierto en una camilla al vehículo oficial en una calle de Antioquia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre los hehcos la Policía de Medellín le confirmó a Infobae Colombia que un joven de 19 años murió y un ciudadano venezolano de 20 resultó herido tras un asalto en una vivienda del barrio Nueva Villa La Iguaná, en Medellín, cerca de la Universidad Nacional de Colombia.

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El hecho ocurrió hacia las 2:00 de la madrugada de este viernes 30 de octubre. Según el testimonio de una de las víctimas, ocho hombres ingresaron a la residencia mientras sus ocupantes dormían, los amenazaron con armas blancas y de fuego, y les robaron $300.000 y tres teléfonos celulares.

Durante el ataque, los responsables amordazaron a los habitantes de la casa e hirieron con arma cortopunzante al esposo y al hermano de la denunciante.

La mujer trasladó a su esposo, un ciudadano venezolano de 20 años, a la unidad hospitalaria Policlínica. Más tarde, una patrulla que acudió al lugar encontró sin vida al hermano de la afectada, de 19 años, que presentaba varias heridas que habrían sido causadas con un arma cortopunzante.

Las autoridades investigan el homicidio y el robo ocurrido en inmediaciones de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

Un hombre viste una camiseta blanca y sostiene sus manos esposadas con los puños cerrados sobre un fondo gris.
Las autoridades investigan el hehco para dar con la captura de los responsables que dejo una persona muerta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae)

Panorama de los delitos en Medellín durante 2026

Medellín registró una reducción en los homicidios durante 2026, aunque la extorsión, los robos y las actividades de estructuras criminales siguieron entre las principales preocupaciones de seguridad.

  • Homicidios: con corte a septiembre, la ciudad acumulaba 183 asesinatos, frente a 249 en el mismo período de 2025, una reducción del 27%. La Alcaldía informó que septiembre cerró con cinco homicidios, la cifra mensual más baja de su registro histórico. También reportó descensos en homicidios relacionados con estructuras criminales, hurtos y uso de armas de fuego.
  • Extorsión: este delito mantuvo una tendencia al alza. Hasta el 16 de octubre, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá registraba 758 denuncias, nueve más que en igual período de 2025. La modalidad presencial contra comerciantes y trabajadores del transporte concentraba 496 casos; las extorsiones por redes sociales sumaban 122. La Candelaria, Belén y Buenos Aires figuraban entre las comunas con más denuncias.
  • Hurto y fleteo: en octubre se reportaron varios hechos violentos en el centro de la ciudad. Uno de ellos ocurrió cerca del edificio Coltejer, donde un comerciante fue baleado durante un robo de $64 millones que acababa de retirar para pagar la nómina de sus empleados. El caso fue el tercer tiroteo registrado en esa zona en menos de un mes, según El Colombiano.
El número de extranjeros expulsados de la capital antioqueña en las últimas semanas ascendió a 27 - crédito @FicoGutierrez / X
Medellín registró una reducción en los homicidios durante 2026, aunque la extorsión, los robos y las actividades de estructuras criminales siguieron entre las principales preocupaciones de seguridad - crédito @FicoGutierrez / X
  • Robos con escopolamina: reportes locales advirtieron sobre un incremento de denuncias por hurtos cometidos mediante sustancias como la escopolamina. Las cifras pasaron de 299 a 566 casos en menos de un año, de acuerdo con registros divulgados en octubre.
  • Estructuras delincuenciales: las autoridades realizaron operativos contra grupos señalados de homicidio, secuestro, extorsión, tráfico de drogas y desplazamiento forzado. En junio, una ofensiva dejó 46 capturas de presuntos integrantes de organizaciones como Los Chivos, Caicedo, Robledo, La Terraza y San Pablo.
  • Capturas por delitos de alto impacto: la Alcaldía señaló que, hasta junio, se habían concretado 620 capturas por orden judicial contra personas investigadas por homicidios, extorsiones, secuestros, desplazamientos forzados y otras rentas ilegales.

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