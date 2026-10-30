Interno asesinó a su pareja durante la visita conyugal en cárcel La Modelo de Bogotá: se revelan los antecedentes de acoso y violencia del hombre, que exigía hacer videollamada para controlarla

Mujer asesinada en la cárcel La Modelo en Bogotá habría sido víctima de acoso y violencia por su pareja - crédito Inpec/Colprensa/Jesús Avilés

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La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de feminicidio agravado a William Rafael Martínez Alvarino, señalado de asesinar a su pareja durante una visita en la cárcel La Modelo, en Bogotá, el 22 de agosto de 2026. El procesado aceptó el cargo y un juez le impuso una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, adicional a la condena que cumplía.

La investigación del ente acusador sostiene que Martínez Alvarino, quien estaba privado de la libertad, mantenía una relación con la víctima desde hacía cinco años. La mujer lo visitaba con regularidad y ambos tenían comunicación frecuente, según el expediente.

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La Fiscalía atribuye el crimen a asfixia durante una visita

William Rafael Martínez Alvarino, que aceptó el cargo de feminicidio agravado, recibió una condena adicional a la que cumplía - crédito Fiscalía General de la Nación

De acuerdo con la imputación, el día de los hechos el procesado redujo a la mujer mediante fuerza en la parte superior de su cuerpo y en uno de sus brazos. Esa acción, señaló el ente acusador, limitó sus posibilidades de defenderse.

Luego, Martínez Alvarino habría sometido a la víctima a maniobras de estrangulamiento y sofocación, que le causaron la muerte dentro del centro penitenciario. La Fiscalía presentó esos hechos ante un juez de control de garantías como parte de la imputación.

El expediente registra dos años de presunto control y amenazas

El expediente registra dos años de presunto control y amenazas- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las autoridades también documentaron conductas que, según la investigación, el detenido ejerció durante los dos años previos contra su compañera sentimental. Entre ellas figuran episodios de vigilancia, intimidación y control sobre sus actividades cotidianas.

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El material recopilado indica que el hombre le pedía compartir la pantalla del celular para revisar conversaciones y contactos. Además, le exigía videollamadas durante las noches y cuando ella salía de su vivienda, con el propósito de supervisar sus movimientos y las personas con las que se relacionaba.

“Le exigía compartir la pantalla de su celular para revisar conversaciones y contactos, así como realizar videollamadas durante las noches y cuando salía de su vivienda para supervisar sus actividades y establecer con quién se relacionaba”, apuntó la investigación.

A propósito, refiere humillaciones, insultos y señalamientos reiterados de infidelidad. Antes del crimen, el procesado habría amenazado a la víctima en varias ocasiones con quitarle la vida si establecía una relación con otra persona.

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Una condena previa por intento de feminicidio

William Rafael Martínez Alvarino tenia una condena previa por intento de feminicidio- crédito Colprensa/Álvaro Tavera

Martínez Alvarino permanece en La Modelo desde 2018, donde cumple una pena de 21 años y 4 meses por el intento de feminicidio cometido en 2015 contra la madre de sus tres hijos. El hombre, oriundo de Talaigua Nuevo, Bolívar, había pedido prisión domiciliaria el 18 de agosto de 2026, pero la solicitud fue rechazada poco antes del nuevo crimen.

El interno reconoció la autoría de la muerte de la visitante. El expediente judicial del caso anterior describe que atacó a su expareja en la calle, pese a que ella había intentado refugiarse, informó El Tiempo.

La fiscal encargada de aquel proceso relató: “La agarró en la calle y, a pesar de que la víctima intentó refugiarse, fue alcanzada por Martínez Alvarino quien con un arma blanca le propinó más de 20 lesiones en la cara, el cuello, los brazos y el abdomen. Fue una relación marcada por la violencia física y psicológica”.

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La funcionaria precisó que entonces había una orden de alejamiento vigente y que la mujer sufrió heridas permanentes en el rostro y el cuello. Tras la agresión, fue trasladada a una casa de refugio como medida de protección.

El abogado defensor de Martínez Alvarino sostuvo en ese expediente que se trató de una riña familiar, pero el juez rechazó esa versión y ordenó su reclusión en La Modelo. Allegados a la víctima consideran que el Estad colombiano podría enfrentar demandas por la vulnerabilidad de los visitantes dentro del centro penitenciario.