Silvestre Dangond estrena ‘Hay Amores’, una canción que aborda el significado del amor con el paso de los años

Silvestre Dangond presentó el sencillo "Hay Amores" en plataformas digitales - crédito cortesía Silvestre Dangond

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Silvestre Dangond lanzó el jueves 29 de octubre de 2026 Hay amores, una canción que traza un recorrido emocional por las distintas etapas del amor, desde la inocencia de la niñez hasta la complicidad de la vida adulta. El tema, disponible en plataformas digitales, llega acompañado de un video musical filmado en Valledupar.

La composición surgió de un trabajo en equipo que reunió al propio Dangond con Mauricio Rengifo, Andrés Torres y Andrés Castro. Los tres últimos, además, asumieron la producción musical del proyecto, una colaboración que el equipo del cantante describió como “una reunión de talentos que conecta con la esencia de la vida”, en el comunicado de prensa del lanzamiento.

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Rengifo y Torres son conocidos en la industria por su trabajo con artistas de primer nivel del pop latino como Luis Fonsi, Sebastián Yatra, Morat. De hecho, también estuvieron detrás de la creación de Cásate Conmigo, la exitosa colaboración de Silvestre con Nicky Jam publicada en 2022.

"Hay Amores" aborda en su letra el amor visto desde tres etapas que comprenden la niñez, la adolescencia y la adultez - crédito cortesía Silvestre Dangond

Líricamente, Hay amores articula tres momentos vitales: el descubrimiento afectivo en la infancia, la intensidad propia de la adolescencia, y la madurez que caracteriza al amor adulto.

Cada etapa queda trazada con imágenes concretas que apelan a la memoria colectiva, y el coro —construido sobre una melodía de carácter festivo— funciona como hilo conductor que unifica esas distintas experiencias.

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Mauricio Rengifo, Andrés Torres y Andrés Castro, colaboradores habituales del cantante y reconocidos en el ámbito del pop latino, asumieron la composición y producción del tema - crédito cortesía Silvestre Dangond

Según el equipo del artista, la canción busca que el oyente “reconozca esos amores que dejan huella” y los sienta como parte de una historia compartida. El resultado sonoro es, en palabras del equipo del cantante, “jovial, fresco y contagioso”, que apunta a un público amplio sin renunciar a la profundidad emocional que caracteriza la trayectoria de Dangond.

Valledupar, escenario del video de “Hay Amores”

El cantante presentó su nuevo sencillo, acompañado de un videoclip grabado en Valledupar - crédito cortesía Silvestre Dangond

La producción del video musical quedó en manos de Mambo Cine. Las imágenes se filmaron en Valledupar, ciudad vinculada a la trayectoria del cantante y ubicada cerca de Urumita, La Guajira, el municipio donde nació.

El video incorporó el río, los árboles, las tardes soleadas, las calles y la gastronomía tradicional de la ciudad. El entorno acompañó una historia centrada en los afectos, las tradiciones locales y la música vallenata.

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Dangond compartió pantalla con sus músicos en escenas de conjunto que mostraron la dinámica del grupo durante la interpretación. La secuencia final reunió a los protagonistas del video.

Dangond llega a “Hay amores” tras un 2026 de gira, colaboraciones y nuevos sencillos

Durante 2026, Silvestre Dangond sumó colaboraciones musicales con intérpretes como Manuel Turizo, Elena Rose, Morat y Grupo Frontera - crédito cortesía Silvestre Dangond

El lanzamiento de Hay Amores cierra una etapa de actividad sostenida para Dangond a lo largo de 2026. El año arrancó con Ganas de tenerla, un sencillo junto al futbolista colombiano Luis Díaz que combinó el ambiente festivo del vallenato con la figura del deporte, y que tuvo su propio video musical.

A este le siguió El Pacto con Manuel Turizo, y luego llegó Efectos Secundarios, grabada con la cantautora venezolana Elena Rose, una colaboración orientada al pop latino que buscó ampliar el alcance del artista hacia públicos más jóvenes.

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Entre esos dos lanzamientos, Dangond también participó en otros sencillos como invitado. Estos incluyeron , IMPOSIBLE con Grupo Frontera, Lo Poco Que Yo Quiero con Morat, y Sabor a Tequila donde se juntó con Luis Alfonso y Xavi.

En el plano de los conciertos, el artista cerró en Colombia la gira El último baile con varias presentaciones en el estadio El Campín de Bogotá a finales de abril. También estuvo presente en la programación del Carnaval de Barranquilla y la Feria de Manizales a inicios de año, y en agosto actuó en el Súper Concierto de la Feria de las Flores de Medellín, donde llamó la atención por un cambio de imagen al raparse el cabello.

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Para el cierre de 2026, Dangond tiene prevista una gira por siete ciudades de Estados Unidos durante diciembre, con paradas en Charlotte, Atlanta, Hollywood, Tampa, Sugar Land, Los Ángeles y San José, de acuerdo con lo reportado en su página web oficial.