Fue abatido alias Kevin, señalado cabecilla de Los Mexicanos, durante una operación militar en Quibdó

ropas del Ejército y la Policía Nacional informaron la baja del señalado responsable de extorsiones y asesinatos selectivos, a quien vinculan con una estructura criminal que opera en Chocó (Ejército Nacional)

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El Ejército Nacional informó que alias Kevin, señalado cabecilla del grupo delincuencial Los Mexicanos, murió en desarrollo de operaciones militares en Quibdó, Chocó, tras un combate de encuentro con tropas de la Décima Quinta Brigada y efectivos de la Policía Nacional.

La operación tuvo lugar en área urbana de la capital chocoana y estuvo a cargo de soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 12 Primero de Línea, adscrito a la Décima Quinta Brigada.

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Según la información divulgada por la Séptima División del Ejército, durante el procedimiento fueron incautadas dos armas de fuego cortas, una granada de mano, proveedores para fusil calibre 5,56 milímetros y munición de diferentes calibres. El material quedó a disposición de las autoridades competentes para los respectivos procedimientos judiciales.

Las autoridades militares identificaron a alias Kevin como uno de los cabecillas de zona la estructura a la que le atribuyen actividades de extorsión, homicidios selectivos, hurtos y confrontaciones armadas en varios sectores de Quibdó.

El Ejército atribuyó a alias Kevin más de 15 años en Los Mexicanos

De acuerdo con información de inteligencia militar, alias Kevin habría permanecido durante más de 15 años en la organización criminal. Su presunto accionar se concentraba en barrios y zonas de Quibdó como Uribe Vélez, Ciudadela Mía, Obapo, Bosques de la Platina, Los Castillos y Caraño, además del corredor vial que comunica a la ciudad con Tutunendo.

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Alias Kevin, cabecilla del grupo delincuencial Los Mexicanos, murió en un combate con el Ejército Nacional y la Policía en Quibdó. (Ejército Nacional)

La institución castrense lo señaló de participar en enfrentamientos contra el Clan del Golfo, organización con la que Los Mexicanos mantiene una disputa por el control territorial y las rentas ilegales en la capital de Chocó.

Un vocero de la institución afirmó que el resultado corresponde a un combate de encuentro con integrantes de esa organización. “Este cabecilla era el encargado de las extorsiones y de los homicidios selectivos”, aseguró el militar al informar sobre el operativo.

Según el reporte oficial, alias Kevin acumulaba cuatro órdenes de captura por extorsión, concierto para delinquir y hurto agravado. Además, se encontraba bajo una medida de detención domiciliaria en Cali al momento de los hechos.

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La Séptima División sostuvo que el abatido era un hombre cercano a alias Chuky y alias Pacho Keita, a los que identificó como integrantes de la línea de mando de Los Mexicanos.

Las autoridades estiman que la estructura obtenía más de $100 millones mensuales a través de esas actividades. Esa cifra se suma a investigaciones previas sobre cobros a comerciantes, transportadores y habitantes de sectores bajo influencia de la banda.

Las tropas de la Décima Quinta Brigada incautaron dos armas de fuego cortas, una granada y munición de varios calibres durante el operativo. (Ejército Nacional)

El Ejército también señaló que “Kevin” tenía una relación sentimental con alias Lorena, a la que las autoridades vinculan con el componente financiero del grupo delincuencial. Esa información forma parte de los reportes de inteligencia divulgados tras la operación.

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Los Mexicanos concentran su actividad criminal en Quibdó

Los Mexicanos es catalogado por la fuerza pública como un Grupo de Delincuencia Común Organizado (Gdco) con presencia principalmente en Quibdó. La estructura ha sido relacionada con extorsiones, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, desplazamiento forzado, utilización de menores de edad y delitos contra el patrimonio.

La organización tendría presencia en distintos barrios de la ciudad y en vías estratégicas de Chocó. Reportes de la Defensoría del Pueblo han advertido que, junto con otras estructuras locales, sus integrantes se desplazan entre Quibdó y zonas cercanas al río Atrato, donde buscan sostener corredores y actividades ilegales.

La institución castrense vinculó al cabecilla abatido con enfrentamientos contra el Clan del Golfo por el control territorial en Chocó. (Ejército Nacional)

Las investigaciones conocidas sobre Los Mexicanos también documentan su participación en hurtos bajo la modalidad de fleteo. Entre enero de 2023 y marzo de 2025, las autoridades les atribuyeron 89 casos, con un monto total cercano a $7.828 millones.

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En julio de 2025, una operación contra esa estructura dejó 26 capturados por hechos relacionados con fleteo. En otros procedimientos recientes se registraron siete capturas por extorsión y 12 detenciones en flagrancia en el sector de Cabí, en Quibdó.

El Ejército afirmó que mantendrá las operaciones con el propósito de reforzar el control territorial y responder a las acciones de los grupos delincuenciales que afectan a la población de Chocó.

“Seguimos trabajando por la seguridad del departamento del Chocó”, expresó el vocero de la Décima Quinta Brigada tras confirmar la muerte de alias Kevin y la incautación del material de guerra.

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