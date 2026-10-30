Colombia

Sinuano Día resultados de hoy viernes 30 de octubre: ganadores del último sorteo

Como todos los viernes, este tradicional sorteo colombiano, anunció la combinación ganadora del primer juego del día

Sinuano tiene dos sorteos diarios, este es el resultado del primero del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Sinuano tiene dos sorteos diarios, este es el resultado del primero del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El sorteo Sinuano Día, con profundas raíces y extensa participación en el departamento de Córdoba y la región Caribe, mantiene presencia nacional pese a su arraigo en la costa norte de Colombia. Se trata de la principal lotería de la costa caribe colombiana que multiplica hasta por 4.500 veces el dinero la apuesta. Este chance dio a conocer los números ganadores de su último sorteo del día, realizado este viernes, 30 de octubre de 2026.

Resultados del Sinuano Día

Fecha: 30 de octubre de 2026.

PUBLICIDAD

Números ganadores: 7218.

Quinta: 3.

A que hora se juega el Sinuano Día

Esta lotería cuenta con dos ediciones cada día: Sinuano Día se realiza todos los días, de lunes a sábado a las 14:30 horas y el domingo a las 13:00 horas. Mientras que el Sinuano Noche se celebra diariamente, de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingo a las 20:30 horas. Esta lotería es una de las pocas que lleva a cabo sus sorteos hasta en días festivos. Guarde bien el boleto porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de resultar ganador, hay que mantenerlo en un lugar seguro y procurar que no se pierda.

PUBLICIDAD

Si ganó alguno de los premios, se debe acudir a cualquier punto de venta con tu boleto e identificación oficial, donde se podrá cobrarlo sin problemas.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

¿No sabes como ganar los premios de Sinuano? No te preocupes, nosotros te decimos cómo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
¿No sabes como ganar los premios de Sinuano? No te preocupes, nosotros te decimos cómo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para guardar y validar el billete ganador de la Lotería Sinuano, es fundamental: Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio.

Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio. Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

Para validar el boleto, debes: Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.

Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar. En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.

Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar. Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados.

Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores u oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable. Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

Plan de premios del Sinuano

Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para jugar al Sinuano solo se necesita definir la apuesta eligiendo cuatro dígitos entre el 0 y el 9.

A diferencia de la gran mayoría de las loterías, en el Sinuano no hay un plan de premios establecido o una bolsa acumulada. En este sorteo quién pone el límite de lo que puedes ganar es el apostador.

Para ganar el premio mayor, la combinación ganadora debe de coincidir en cifrasy orden con el resultado del sorteo. De ser así, el monto a recibir será de la cantidad de tu apuesta multiplicada4 mil 500 veces. Es decir, por cada peso apostado, se recibe 4 mil 500 pesos.

Eso no es todo. La lotería del Sinuano entrega premios hasta en el primer acierto.

Si la combinación ganadora coincide en tres cifras con el resultado del sorteo, tu premio será de 400 veces lo apostado.

En el caso de que se acierte dos de los dígitos del premio mayor, la lotería tu apuesta se incrementará 50 veces.

Y si se atina a una sola cifra, tu apuesta se quintuplica.

El Sinuano cuenta con otra modalidad de premio que se llama “Combinada”. Esta opción se elige al momento de comprar tu boleto y consiste en acertar las cifras del premio mayor pero en desorden.

Si se acierta a las cuatro cifras del resultado del sorteo en desorden, con esta modalidad recibes 208 veces lo apostado. Y si se acierta a tres cifras en desorden, el premio se multiplica 83 veces.

Temas Relacionados

Sinuano DíaResultado de SinuanoSinuano dia hoy ultimo sorteoResultado de Sinuano DíaLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

En video quedó captada una mujer que intentó evadir el pago del pasaje, saltando el torniquete en TransMilenio: se cayó y se golpeó fuerte

El episodio se viralizó en redes sociales. El presidente del Concejo de Bogotá, Humberto ‘Papo’ Amín, señaló a la ciudadana como “ladrona”

En video quedó captada una mujer que intentó evadir el pago del pasaje, saltando el torniquete en TransMilenio: se cayó y se golpeó fuerte

Llegaron a Colombia los drones Reaper enviados por Estados Unidos para reforzar operaciones militares

Las tres aeronaves MQ-9A serán ensambladas en el Fuerte Militar de Tolemaida, donde tropas colombianas recibirán capacitación para operar los sistemas de vigilancia y reconocimiento

Llegaron a Colombia los drones Reaper enviados por Estados Unidos para reforzar operaciones militares

Fiscalía puso bajo la lupa sobre presuntas filtraciones en el caso de Álvaro Uribe y exigió explicaciones al abogado Miguel Ángel del Río

El organismo también exhortó a todos los sujetos procesales a mantener bajo reserva la información del expediente y advirtió que el incumplimiento de esta disposición podría dar lugar a medidas correccionales y eventuales sanciones disciplinarias

Fiscalía puso bajo la lupa sobre presuntas filtraciones en el caso de Álvaro Uribe y exigió explicaciones al abogado Miguel Ángel del Río

Video | Pipe Bueno no pudo contener las lágrimas al leer sus votos matrimoniales a Luisa Fernanda W: así vivieron el emotivo momento

El artista recordó la frase que marcó el inicio de su historia junto a la influenciadora, antes de ser declarados marido y mujer en la Catedral de Sal de Zipaquirá

Video | Pipe Bueno no pudo contener las lágrimas al leer sus votos matrimoniales a Luisa Fernanda W: así vivieron el emotivo momento

Euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 30 de octubre

La moneda europea experimentó un notable avance respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 30 de octubre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Video | Pipe Bueno no pudo contener las lágrimas al leer sus votos matrimoniales a Luisa Fernanda W: así vivieron el emotivo momento

Video | Pipe Bueno no pudo contener las lágrimas al leer sus votos matrimoniales a Luisa Fernanda W: así vivieron el emotivo momento

Ryan Castro y su ‘Awooween’ en Bogotá: estas son las reglas de los disfraces, horarios y restricciones para el concierto en el estadio El Campín

⁠Así fue el sensual encuentro entre Karol G y Young Miko: derrocharon química en el concierto de la puertorriqueña

Así lucieron Máximo y Domenic, los hijos de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, en la fastuosa boda en Zipaquirá

Karol G anunció que hará una fiesta virtual para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum: así podrá conectarse a la transmisión

Deportes

Crisis económica en el fútbol colombiano: Deportivo Pereira y Deportivo Pasto se “colgaron” en salarios a los jugadores

Crisis económica en el fútbol colombiano: Deportivo Pereira y Deportivo Pasto se “colgaron” en salarios a los jugadores

Boca Juniors vs. River Plate: hora y canal de televisión para ver en vivo en Colombia a Álvaro Montero y Sebastián Villa en el Superclásico

David González explicó porqué América de Cali no concentró en la previa del juego ante Fortaleza: “Para nadie es un secreto”

Carlos Antonio Vélez reveló conversación con Raúl Giraldo, dueño del Independiente Medellín, sobre el futuro de Luis Amaranto Perea como técnico y la venta del club

El Giro de Rigo se correrá en Cali y estos serán los cierres viales en la capital del Valle del Cauca