Tras escándalo de Matador en el Senado, podrían prohibir la presencia de “influencers” en el Congreso: “Entorpecen la labor legislativa”

El secretario general del Senado, Diego González, afirmó que las grabaciones de particulares entorpecen el avance de las plenarias. (Prensa Senado)

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El Congreso de la República ha dejado de ser, por momentos, el denominado “recinto de la democracia” para parecerse a un ring de boxeo permanente. La presencia de particulares, asesores de Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) y creadores de contenido ha multiplicado los roces durante las plenarias.

Uno de los episodios más recientes ocurrió el 27 de octubre de 2026, cuando el caricaturista Julio César González, conocido como Matador, llegó al Senado con una pancarta crítica sobre la primera dama, Ana Lucía Pineda; su presencia derivó en gritos, reclamos entre congresistas y la intervención de la Policía antes de que abandonara el recinto.

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Estas polémicas encendieron las alertas en las mesas directivas del Legislativo, que estudian medidas para recuperar el orden y evitar que la dinámica de las sesiones se vea alterada. La preocupación abarca tanto al Senado de la República como a la Cámara de Representantes y contempla regular el ingreso y la permanencia de personas ajenas a los debates, sin descartar restricciones en determinados espacios del Capitolio.

La presencia de ‘Matador’ en el Senado provocó una confrontación política sobre los límites de la crítica pública y la libertad de expresión (@hernancadavidma/X)

Justamente, el secretario general del Senado, Diego González, se refirió a este escenario; inicialmente, en diálogo con Caracol Radio, explicó que la Mesa Directiva ha permitido que los equipos de comunicaciones de los senadores ingresen para transmitir en tiempo real lo que ocurre en las sesiones, una práctica ligada al entorno digital y a las redes sociales.

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“Tanto particulares de equipos de UTL como personas que no hacen parte formal, así como los senadores de la plenaria, entorpecen por momentos la actividad legislativa y dificultan, en muchas ocasiones, con sus intervenciones, con hablar, con grabar”, indicó el funcionario a la cadena radial mencionada.

Del mismo modo, González señaló que el reglamento impide que alguien suba a las curules de la Mesa Directiva sin autorización previa. “Esa decisión corresponde al presidente de la sesión, quien determina quién puede acceder a ese espacio (...) Y realmente la asistencia masiva de personas y de particulares, así como el tema de los generadores de contenido, nos está ocasionando bastantes dificultades, porque la organización y el buen funcionamiento de las sesiones y de la actividad legislativa, en cuanto a control político y aprobación de proyectos, se ha dificultado cada vez más”, alertó.

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Por esa razón, indicó que el presidente del Senado reiteró que, desde ahora, a la plenaria sólo ingresarán los senadores, con el propósito de que, según el secretario, las sesiones avancen con menos interrupciones y que el recinto mantenga condiciones adecuadas para el trabajo legislativo.

El secretario del Senado, Diego González, explicó que los incidentes afectan el desarrollo de las jornadas parlamentarias - crédito Senado de la República

El Senado prepara una resolución para regular el ingreso al Capitolio

Ante esta situación, el secretario confirmó que se está preparando un documento en el que no pretende prohibir el ingreso de los generadores de contenido, sino regular su acceso y permanencia en el Capitolio Nacional.

Explicó que algunas personas entran con autorización a un edificio del Congreso y, una vez cumplen la actividad para la que fueron agendadas, se trasladan a las plenarias, los pasillos u otras zonas.

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“Aunque parezca increíble, este es un edificio público, pero así como todas las otras ramas del poder público, usted no está en la obligación de permitir el acceso de todo el mundo”, manifestó.

De acuerdo con González, bancadas de diferentes posiciones políticas han manifestado reparos por actitudes que calificó como agresivas o injuriosas de algunos creadores de contenido. Aclaró que las quejas no responden a una corriente ideológica específica y que el problema puede generar inseguridad e incomodidad en el lugar de trabajo de los congresistas.

La resolución en preparación buscaría definir condiciones de acceso para personas ajenas a la actividad legislativa (REUTERS/Luis Jaime Acosta)

El funcionario agregó que buena parte de estas visitas es gestionada por los propios parlamentarios, lo que limita la capacidad de control mientras no exista una regulación. También reconoció que el trámite de la resolución ha tomado tiempo porque el Congreso debe respetar el debido proceso y no puede restringir el acceso de una persona sin reglas claras ni la posibilidad de ejercer su defensa.

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González sostuvo que el carácter público del Congreso permite el ingreso de ciudadanos, pero señaló que esa entrada exige normas de respeto, decoro y convivencia. En ese sentido, cuestionó que se persiga a congresistas por los pasillos o se les lancen acusaciones e insultos cuando no desean dar declaraciones.

“El Congreso es el Congreso de los colombianos y, por lógica, se abren las puertas para que la gente pueda ingresar. Pero se entiende que cuando se le abren las puertas de su casa debe actuar con respeto, con decoro, con absolutas reglas de conducta y de cívica para el trato con los congresistas”, indicó.

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Las directivas del Legislativo estudian acciones para preservar el orden en las plenarias - crédito Colprensa

El borrador de la resolución ya fue enviado a la Mesa Directiva del Senado y luego será revisado por la de la Cámara de Representantes, con el propósito de expedir una norma conjunta. El texto busca delimitar los lugares en los que los generadores de contenido no podrán permanecer.

El secretario aclaró que la eventual regulación no afectará a los periodistas ni a los medios de comunicación acreditados, que conservarán su acceso. También contempla que, cuando un creador de contenido sea funcionario, contratista o integrante de una UTL y incurra en conductas contrarias a las reglas, se puedan remitir copias a las autoridades disciplinarias competentes.

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“Estamos tratando de regular también, digamos, la extensión disciplinaria para que el funcionario o servidor público que incurra en esto con su excusa de que es generador de contenido, puedan compulsarse copias a las autoridades disciplinarias correspondientes”, concluyó.