Alcaldía de Bogotá reveló video de qué pasó en el sector de San Bernardo tras el operativo contra la criminalidad encabezado por Abelardo de la Espriella: “Lo recuperamos porque lo recuperamos”

Más de 100 funcionarios participaron en jornada de recuperación en San Bernardo - crédito @SeguridadBOG/X

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Las autoridades de Bogotá reportaron la recuperación de 1.400 metros cuadrados de espacio público en San Bernardo, tras una intervención nocturna que incluyó el desmonte de 42 cambuches y el retiro de cerca de 30 toneladas de residuos.

La acción ocurrió después de la Operación Kratos, un dispositivo que dejó 172 capturas en varios puntos de la capital, según el balance oficial.

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El operativo de seguridad comenzó en la madrugada del miércoles 28 de octubre de 2026 y estuvo encabezado, de acuerdo con la información entregada por el Distrito, por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y el alcalde Carlos Fernando Galán.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, también participó en la intervención, que contempló 114 allanamientos en Bogotá y otras localidades. Una vez concluidas esas diligencias, más de 100 funcionarios distritales y miembros de la fuerza pública ingresaron al sector del centro de la ciudad.

Distrito intervino siete cuadras de San Bernardo tras operativo de seguridad - crédito @SeguridadBOG/X

Durante tres horas, los equipos recorrieron siete cuadras con el propósito de retirar estructuras improvisadas, objetos acumulados y desechos que obstaculizaban el tránsito peatonal. Entre los elementos retirados había muebles, camas, sombrillas y carros de mercado. La mayoría de los cambuches era ocupada por habitantes de calle, indicaron las autoridades.

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La Secretaría de Seguridad coordinó las tareas con la Alcaldía Local de Santa Fe, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Aguas de Bogotá, Promoambiental S. A. y la Policía Metropolitana de Bogotá. El Distrito señaló que las labores buscaron despejar áreas afectadas por ocupaciones informales y disminuir factores que inciden en la convivencia.

Además de la limpieza, la Policía Nacional efectuó controles y requisas a quienes permanecían en la zona. Los uniformados verificaron la posible tenencia de armas cortopunzantes y adelantaron acciones para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en las vías intervenidas.

El despliegue combinó labores de vigilancia con orientación a residentes y comerciantes del sector. Las entidades divulgaron los canales habilitados para solicitar ayuda o presentar denuncias.

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La Línea 123 atiende emergencias; la Línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) recibe alertas relacionadas con niños, niñas y adolescentes; mientras que la línea Aide, de la Secretaría de Seguridad, ofrece orientación para denunciar a través del número 601 377 9595, opción cinco.

Operación Kratos dejó 172 capturas y abrió paso a intervención en el centro de Bogotá - crédito @SeguridadBOG/X

El Gobierno distrital incluyó la intervención dentro del Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia (Pisccj), que reúne medidas para enfrentar dinámicas relacionadas con delitos, ocupación irregular del espacio público y deterioro de la infraestructura urbana.

La administración sostuvo que el trabajo en San Bernardo continuará con presencia institucional y seguimiento a los puntos recuperados. La Operación Kratos, por su parte, concentró los procedimientos judiciales que antecedieron a la jornada de limpieza.

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El resultado operativo incluyó intervenciones en otras zonas de Bogotá, donde los allanamientos permitieron ubicar a los detenidos, conforme al reporte divulgado por las autoridades locales competentes.

De la Espriella pidió control militar en Sumapaz y el corredor de Usme tras operación Kratos

El presidente Abelardo de la Espriella propuso reforzar la presencia militar en Sumapaz y el corredor hacia Usme tras el megaoperativo Kratos, que dejó 172 capturas, 10 bandas desarticuladas y 114 allanamientos en Bogotá, según el balance oficial.

El presidente pidió contundencia para frenar la expansión de grupos criminales en el sur de Bogotá - crédito @erickprometeom/X

En un consejo de seguridad, el mandatario sostuvo que las autoridades deben contener la expansión de redes criminales en el sur de la capital. “Hay que tener el control militar en el Sumapaz y en el corredor de Usme y Sumapaz”, declaró.

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La operación Bosur-Kratos se desplegó en ocho localidades durante la madrugada del 28 de octubre. Las autoridades incautaron 11 armas de fuego, tres granadas, 72 cartuchos, 34 celulares, droga y $ 10,1 millones en efectivo. Entre los detenidos figura alias Picolino, señalado como presunto cabecilla de Los Ingenieros en Usme.

De la Espriella indicó que habrá consejos mensuales para evaluar los resultados de las medidas. También afirmó que la Fuerza Pública mantendrá vigilancia en Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar, donde identificó actividad de organizaciones como el Tren de Aragua, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), El Mesa y Los Ingenieros.

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“Es un golpe nunca antes visto en Bogotá”, manifestó el jefe de Estado y lo atribuyó a la articulación institucional.