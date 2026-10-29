Ministro de Justicia respondió a Iván Cepeda por denuncias contra Abelardo de la Espriella: “Que presenten pruebas”

El ministro de Justicia y ministro del Interior encargado defendió la presunción de inocencia del presidente y cuestionó los señalamientos expuestos durante el debate de control político. Aseguró que el Gobierno respaldará sus denuncias con pruebas y las pondrá en conocimiento de las autoridades competentes. - crédito @MinjusticiaCo/X

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El ministro de Justicia y del Interior encargado, Iván Cancino, defendió la presunción de inocencia del presidente Abelardo de la Espriella y pidió que las denuncias anunciadas por el senador Iván Cepeda sean sustentadas ante las autoridades con pruebas verificables.

El funcionario aseguró que el Gobierno no teme al control político ni a la justicia, aunque cuestionó que se formulen acusaciones a partir de documentos que, a su juicio, no acreditan por sí solos responsabilidades penales, disciplinarias o fiscales.

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El ministro de Justicia y del Interior encargado, Iván Cancino, respondió mediante un video oficial a los señalamientos presentados por Iván Cepeda contra el presidente Abelardo de la Espriella. El funcionario sostuvo que los anuncios de denuncias deben estar acompañados de elementos materiales que permitan a las autoridades establecer si existen méritos para abrir investigaciones.

“El control político es una herramienta fundamental de nuestra democracia, pero no puede convertirse en un escenario para lanzar acusaciones sin demostrar y fundamentarlas”, dijo Cancino.

El ministro afirmó que en el debate de control político se hicieron señalamientos que podrían parecer graves, aunque, según manifestó, no contaban con pruebas sólidas que permitieran afectar la presunción de inocencia del mandatario.

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Cancino cuestionó los documentos expuestos en el debate

En su declaración, Cancino se refirió a los organigramas, escrituras antiguas y operaciones empresariales presentadas durante el debate. El ministro encargado aseguró que ese tipo de información no sustituye las decisiones de la justicia ni el material documental, testimonial, indiciario o pericial requerido en una denuncia.

“No es solamente llegar a exhibir organigramas, escrituras de hace más de una década y operaciones empresariales para construir una narrativa”, afirmó.

El funcionario sostuvo que toda denuncia debe ser puesta en conocimiento de las entidades competentes y tramitarse con respeto por el debido proceso y el derecho de defensa. También señaló que el Ejecutivo está dispuesto a aportar videos, fotografías, documentos, informes periciales y auditorías en los casos que ha denunciado.

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“No vamos a quedarnos en insinuaciones”, expresó Cancino, antes de asegurar que el Gobierno entregará la información que corresponda a las autoridades para que se determinen eventuales responsabilidades.

Iván Cancino respondió a los señalamientos de Iván Cepeda y pidió que las acusaciones contra el presidente Abelardo de la Espriella sean sustentadas ante las autoridades. - crédito captura de video, Colprensa e Infobae

El ministro pidió el mismo rigor para todos los sectores políticos

Cancino cuestionó que, según sostuvo, algunos sectores políticos no hayan exigido explicaciones frente a otros asuntos relacionados con presuntos hechos de corrupción, narcotráfico, abusos sexuales, responsabilidad fiscal y vínculos con organizaciones criminales durante el anterior gobierno.

El ministro no detalló los casos a los que hizo referencia. Sin embargo, insistió en que el estándar probatorio debe aplicarse sin distinciones políticas.

“Bienvenidas todas las denuncias. Presenten absolutamente todas las que se les ocurran. Eso sí, con pruebas, con evidencias, con respaldo probatorio”, afirmó.

Cancino añadió que el Gobierno respeta la administración de justicia y espera decisiones ágiles, con garantías para las personas involucradas. “En este gobierno nadie le tiene miedo a la administración de justicia. Solo respeto, apoyo y un compromiso de este gobierno de cada denuncia que se presente, sustentarla en hechos, en pruebas y en normas jurídicas”, señaló.

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El senador Iván Cepeda anunció una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara contra Abelardo de la Espriella por presunto concierto para delinquir. - crédito @delaespriella_style/Instagram - Facebook

Cepeda anunció denuncias contra Abelardo de la Espriella

La respuesta del ministro se produjo después de que el senador Iván Cepeda anunciara que presentará una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra Abelardo de la Espriella por el presunto delito de concierto para delinquir.

Durante un debate de control político, Cepeda presentó folios de matrícula inmobiliaria, escrituras públicas, estados financieros y decisiones judiciales. Según el congresista, los documentos permitirían identificar una red de relaciones entre capitales vinculados al narcotráfico y paramilitarismo, negocios rurales, decisiones sobre tierras y funcionarios que tuvieron vínculos laborales con firmas relacionadas con De la Espriella y el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond.

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El senador denominó ese modelo como “narcorrentismo” y afirmó que entidades encargadas de recuperar bienes del narcotráfico y el paramilitarismo, así como de restituir tierras a víctimas, podrían estar bajo influencia de personas que antes defendieron, representaron o realizaron negocios con sectores investigados por esos delitos.

Cepeda anunció que también solicitará investigaciones por presunto interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento público.

Cepeda expuso presuntos vínculos comerciales relacionados con la finca Nueva Jerusalén y la empresa Dominio De la Espriella, en la que, según los documentos presentados, hubo aportes de capital del entorno familiar y societario de Rodríguez Fuentes. - crédito @IvanCepedaCast/X

Los señalamientos por Dominio De la Espriella y predios rurales

Entre los asuntos planteados por Cepeda estuvo la empresa Dominio De la Espriella, vinculada a la comercialización del Ron Defensor. El senador afirmó que los estados financieros de la compañía registran aportes del entorno familiar y societario de Hugues Rodríguez Fuentes, conocido como alias “Barbie”.

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De acuerdo con las cifras divulgadas por el congresista, la familia de Rodríguez Fuentes y Monte Horeb Group aportaron el 40,8% de los depósitos de capitalización en 2022 y el 38,1% en 2023.

Cepeda relacionó esas cifras con la compra de la finca Nueva Jerusalén, en Becerril, Cesar, que, según expuso, fue adquirida en 2013 a una hermana de alias “Comandante Barbie”. También mencionó a Daniel Peñarredonda, exsocio de De La Espriella Lawyers, a quien vinculó con un proceso federal en Tampa, Florida, relacionado con lavado de activos.

El senador pidió además que se revisen posibles conflictos de interés alrededor de los predios Nueva Jerusalén y Polonia, la empresa Dominio De la Espriella y el nombramiento de antiguos integrantes de De La Espriella Lawyers en entidades estatales.

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