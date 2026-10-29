Colombia

Cali reportó 374 personas desaparecidas entre enero y agosto de 2026 y 143 siguen sin aparecer

La presidenta del Concejo, Daniella Plaza, pidió acelerar las investigaciones y mejorar la coordinación entre Fiscalía, Policía y Alcaldía. Entre los reportados hay 34 menores de edad y 114 mujeres

Monumento del Cristo Rey hace parte de los ambiciosos proyectos de infraestructura que continuaran bajo ejecución del mandato de Alejandro Eder - crédito Alcaldía de Cali
La presidenta del Concejo, Daniella Plaza, pidió acelerar las investigaciones y mejorar la coordinación entre Fiscalía, Policía y Alcaldía. Entre los reportados hay 34 menores de edad y 114 mujeres - crédito Alcaldía de Cali
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Un total de 374 personas fueron reportadas como desaparecidas en Cali entre enero y agosto de 2026, según cifras citadas por la presidenta del Concejo de la ciudad, Daniella Plaza.

De ese total, 143 personas continúan sin que se conozca su paradero, mientras que 16 fueron halladas sin vida, de acuerdo con la información divulgada.

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Según informó Caracol Radio, Plaza hizo un llamado a la Fiscalía, la Policía y la Alcaldía de Cali para que fortalezcan la coordinación institucional y aceleren las investigaciones relacionadas con estos casos.

En Cali tenemos una situación que nos debe encender todas las alarmas. Entre enero y agosto de 2026 se reportaron 374 casos de personas desaparecidas”, afirmó la concejal.

La dirigente señaló además que, entre las personas reportadas como desaparecidas, 34 eran menores de edad y 114 mujeres.

Tres siluetas negras de perfiles femeninos frente a un círculo claro sobre un fondo rojo con textura desgastada.
Una composición gráfica alude a la situación de las mujeres desaparecidas en la ciudad de Cali mediante siluetas femeninas sobre un fondo rojo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Concejo pide acelerar las investigaciones

Plaza sostuvo que detrás de cada caso existen familias que necesitan respuestas y pidió que la búsqueda de las personas desaparecidas sea tratada como una prioridad.

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Detrás de cada una de estas cifras hay familias que necesitan respuestas urgentes y saber qué pasó con sus seres queridos”, manifestó.

La presidenta del Concejo insistió en que las autoridades deben avanzar con mayor rapidez y trabajar de forma articulada.

“Necesitamos acciones concretas. Instituciones que trabajen de manera articulada e investigaciones que avancen con celeridad”, señaló.

También afirmó que las familias no deberían continuar esperando indefinidamente información sobre el paradero de sus seres queridos.

Las familias no pueden seguir esperando respuestas. La búsqueda de sus seres queridos debe ser una prioridad”, agregó.

La información divulgada no detalla cuántos de los casos permanecen activos en investigación, cuántas personas fueron encontradas con vida ni las circunstancias específicas relacionadas con cada desaparición.

Tampoco establece las causas de los casos ni permite atribuirlos a un mismo fenómeno.

Siluetas en negro de cinco mujeres sobre el perfil de una ciudad con edificios y un puente, ante un fondo morado.
Una composición de siluetas femeninas sobre un paisaje urbano representa la problemática de las mujeres desaparecidas en Cali. (Imagen Ilustrativa Infobae)

143 personas siguen sin ser localizadas

El dato que genera mayor preocupación es el de las 143 personas que, con corte a agosto de 2026, seguían desaparecidas.

La cifra representa una parte considerable del total reportado durante los primeros ocho meses del año y mantiene abiertas numerosas búsquedas e investigaciones.

Entre los casos reportados también aparece una proporción importante de mujeres y menores de edad, según las cifras entregadas por la presidenta del Concejo.

Plaza pidió que las entidades competentes revisen los procedimientos de búsqueda y fortalezcan el intercambio de información para evitar demoras que puedan afectar las posibilidades de localización.

La funcionaria también insistió en que cada denuncia debe ser atendida con rapidez y que las investigaciones deben avanzar de manera efectiva.

El llamado se dirige principalmente a la Fiscalía General de la Nación, la Policía Metropolitana de Cali y la Alcaldía Distrital, entidades que tienen responsabilidades distintas dentro de los procesos de búsqueda, investigación y atención a las familias.

Por ahora, la alerta del Concejo se concentra en la necesidad de acelerar los procedimientos y garantizar una respuesta coordinada frente a los casos que siguen sin resolverse.

Las cifras conocidas muestran que, entre enero y agosto, Cali acumuló cientos de reportes de desaparición y que todavía existe un grupo significativo de personas cuyo paradero continúa siendo desconocido.

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