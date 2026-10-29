Hollman Morris se refirió a decisión de Abelardo de la Espriella de volver a cambiar el nombre de Inravisión a Rtvc: “La señal de la patria”

El cambio de nombre de RTVC a Inravisión en el Gobierno Petro se hizo a inicios de abril de 2026, y a finales de octubre De la Espriella volvió a designarlo como RTVC - créditos César Carrión/Presidencia de la República | archivo Colprensa

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El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció el miércoles 28 de octubre el regreso del nombre Rtvc como nombre oficial para el sistema de medios públicos y afirmó que su Gobierno revisará la contratación suscrita durante la administración anterior, tras señalar presuntas irregularidades y un faltante superior a $86.000 millones.

Los señalamientos por parte del jefe de Estado durante el acto oficial que se desarrolló en Bogotá no pasaron inadvertidos para el gerente general de Rtvc durante la administración de Gustavo Petro, Hollman Morris, que desde su perfil de X se refirió la mañana del jueves 29 de octubre luego del discurso que pronunció De la Espriella.

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“De INRAVISION - Instituto Nacional de Radio y TV a RTVC Y a partir de ayer ‘La Señal de la patria’, inicia la réplica por parte de Morris, al señalar que así ”se le denominará al Sistema Nacional de medios públicos", y que según el planteamiento del periodista, el objetivo del Gobierno De la Espriella es el de “refundar la patria”.

Sobre lo anterior, el exgerente general de Rtvc explicó más a fondo su concepto al señalar que se buscaría “desconocer todo lo que tenga que ver con avances en materia de derechos para el pueblo, paz, respeto a la constitución del 91, recuerden que ‘refundar la patria’ era el sueño del famoso ‘pacto de Ralito’ sueño del proyecto paramilitar”.

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Morris, se lamentó de que el escenario fuera parecido en varias entidades del Estado, al detallar que “el libreto fue el mismo, difamar, estigmatizar, faltar el respeto y desconocer los avances logrados”, por lo que reparó que “eso de ‘construir sobre lo construido’ en la patria milagro no funciona porque insisto la idea es más ‘refundar la patria’”.

Para Morris se le faltó al respeto “a los trabajadores de ayer del sistema de medios públicos incluso a los de ahora que ni siquiera fueron invitados al evento”.

crédito @HOLLMANMORRIS/X

La polémica por la denuncia tras la adquisición de una móvil

En la segunda parte de su publicación, el periodista se refirió a los señalamientos, y como parte de su gestión, debido a que el 15 de octubre se denunciaron presuntos sobrecostos que superarían los $2.000 millones, además de deficiencias técnicas en la unidad móvil que se adquirió por medio del contrato 2899 de 2025, y para el que se destinaron $11.924 millones.

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“Cuando llegué a la gerencia de Rtvc no había una sola unidad móvil de producción de TV, es más, el único canal público de TV que no tenía era señal Colombia”, expresó Morris, y defendió que cuando llegó a la entidad no encontraron “ni una y dejamos tres unidades móviles”.

Morris expuso que “con lo que han alquilado unidades móviles estos 22 años se hubieran adquirido mínimo 6 unidades móviles”, y afirmó que “a alguien durante estos años no le convenía que INRAVISION tuviera unidad móvil propia y esos mismos a los que les interesa que la TV y la radio pública no produzca nada y todo se subcontrate merodean hoy”.

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En la parte final de su publicación, el periodista puntualizó que “es falso, deshonesto, desleal plantear que la unidad móvil no funciona”, y afirmó que “con ella se hizo la inauguración de los juegos de Valledupar, celebración del 20 de julio, discurso del presidente Petro en Soacha y el último concierto de la Esperanza”.

Por todo lo anterior, Morris adujo: “Decir que no funciona porque ‘no tiene planta eléctrica’ es develar un profundo desconocimiento de la producción de TV pero más allá, si no son capaces de prender una unidad móvil por falta de una planta eléctrica lo que demuestra es que no hay la más mínima voluntad de producir TV propia, quieren subcontratar y seguramente dejarán podrir las unidades móviles”.

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crédito @HOLLMANMORRIS/X

El periodista que será imputado por la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de acto sexual violento contra la periodista y columnista María Antonia García, dijo que ya se conoce la “historia” detrás de los movimientos que se están haciendo dentro de Rtvc, “convirtiéndose eso si en un detrimento patrimonial gigantesco”, concluyó.