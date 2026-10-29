Colombia

Poncho Zuleta aplazó otros cuatro conciertos en Estados Unidos para estar pendiente de la salud de su hijo Kbeto tras el trágico accidente

El cantante vallenato cambió parte de su gira internacional para acompañar a su familia tras el accidente de tránsito que dejó al joven artista bajo atención médica

Poncho Zuleta reprogramó su gira tras el accidente que sufrió su hijo Kbeto - crédito @kbetozuleta/ Instagram
Poncho Zuleta reprogramó su gira tras el accidente que sufrió su hijo Kbeto - crédito @kbetozuleta/ Instagram
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Poncho Zuleta reprogramó cuatro conciertos de su gira por Estados Unidos para acompañar a su familia después del accidente de tránsito que dejó gravemente herido a su hijo, Kbeto Zuleta. El cantante vallenato modificó las presentaciones previstas en Houston, Tampa, Orlando y Nashville, que ahora se realizarán durante noviembre.

La decisión se conoció a través de un comunicado de su equipo de trabajo, difundido luego del siniestro ocurrido el 26 de octubre. Kbeto Zuleta, también cantante, resultó afectado en un accidente que involucró al autobús en el que se movilizaban integrantes de su agrupación musical.

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El artista permanecía bajo atención médica en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), con pronóstico reservado, según la información divulgada por el entorno de su padre. Más adelante fue trasladado a una clínica de Barranquilla, donde continúa el tratamiento especializado y la vigilancia médica.

Ana del Castillo, Elder Dayán y otros músicos enviaron fuerza a Kbeto Zuleta - crédito @kbetozuleta/ Instagram
El equipo del cantante informó la decisión después del siniestro vial ocurrido el 26 de octubre. - crédito @kbetozuleta/ Instagram

El equipo de Poncho Zuleta informó que la prioridad del intérprete es acompañar a sus seres queridos mientras esperan nuevas noticias sobre la evolución de Kbeto. “En este momento, la familia es primero y Poncho necesita estar junto a los suyos”, señaló el mensaje dirigido a sus seguidores.

Houston, Tampa, Orlando y Nashville tendrán nuevas fechas en noviembre

La modificación de la gira incluye los conciertos que estaban programados para el fin de semana del 31 de octubre en las cuatro ciudades estadounidenses. La organización aseguró que los espectáculos se llevarán a cabo en los mismos lugares durante noviembre y que las entradas adquiridas conservarán su validez.

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Sin embargo, los comunicados conocidos no detallaron las fechas exactas de las nuevas presentaciones. Los asistentes deberán esperar la actualización de la agenda que publique la organización del artista para conocer el día de cada concierto.

La gira internacional de Poncho Zuleta había comenzado con fechas en Atlanta, Chicago, Phoenix y Miami. De acuerdo con el balance divulgado por su equipo, esas primeras presentaciones se realizaron con localidades llenas antes de que el músico decidiera reorganizar parte de su calendario.

Poncho Zuleta
Los conciertos de Houston, Tampa, Orlando y Nashville serán reprogramados para noviembre. - crédito @ponchozuletadiaz/Instagram

El aplazamiento no afecta, por ahora, el resto de compromisos anunciados. El comunicado indicó que continúan programadas las actuaciones en Washington D. C., Columbus, Detroit y Denver. También se mantienen las fechas previstas en Europa, donde el cantante tiene presentaciones en Madrid y Barcelona entre el 13 y el 15 de noviembre.

La decisión supone una pausa parcial en la agenda de Zuleta, quien se encontraba en pleno recorrido por Estados Unidos cuando ocurrió la emergencia. El artista optó por reordenar los compromisos inmediatos ante la situación médica de su hijo.

Kbeto Zuleta continúa en cuidados intensivos tras el accidente que dejó cuatro muertos

Kbeto Zuleta permanece bajo atención médica especializada luego del accidente que sufrió en la madrugada del 26 de octubre, cuando el bus en el que viajaba con integrantes de su agrupación cayó al río Ariguaní. El siniestro ocurrió en el kilómetro 16+100 de la vía que comunica Pueblo Nuevo, Magdalena, con Bosconia, Cesar, después de que el vehículo se saliera de la carretera, chocara contra la baranda de un puente y terminara en el afluente.

El cantante ingresó a la Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais, en Bosconia, con graves lesiones en sus extremidades inferiores. La información conocida indica que perdió una pierna por debajo de la rodilla, fue sometido a una intervención en la otra extremidad y presentó una contusión pulmonar que le provocó dificultades respiratorias. Por esa razón, los médicos decidieron intubarlo y trasladarlo a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde continúa bajo vigilancia.

La emergencia dejó cuatro personas fallecidas y más de 20 lesionados. Entre las víctimas mortales se encuentran el corista Geovanny Lobo y el guitarrista Harold Santana, ambos integrantes de la agrupación de Kbeto Zuleta. Las autoridades investigan las causas del accidente.

El legado de Poncho Zuleta sigue siendo destacado en el territorio nacional, por lo que su opinión le da la vuelta a las redes sociales - crédito Colprensa
Poncho Zuleta reorganizó sus compromisos inmediatos mientras su hijo permanece hospitalizado. - crédito Colprensa

Mientras continúa el seguimiento a la recuperación de Kbeto, el entorno de Poncho Zuleta mantuvo en pie los compromisos posteriores que no fueron incluidos en el ajuste. La gira contempla presentaciones en distintas ciudades estadounidenses antes de viajar a España para cumplir con las fechas programadas en noviembre.

La familia y el equipo del artista no anunciaron un nuevo parte médico sobre Kbeto Zuleta ni informaron cuánto tiempo deberá permanecer bajo atención especializada. Por ahora, el cantante seguirá pendiente de la evolución de su hijo, mientras la organización prepara las nuevas fechas de los conciertos aplazados.

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