Hermana de Kbeto Zuleta habló sobre el último parte médico del músico que perdió su pierna izquierda en el accidente del bus en que se transportaba: “Su situación es compleja, pero estable”

Hermana de Kbeto Zuleta habló sobre el último parte médico del músico que perdió su pierna izquierda- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El cantante Carlos Alberto “Kbeto” Zuleta permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Iberoamérica, en Barranquilla, Atlántico, después de que el autobús de su agrupación cayera al río Ariguaní. El accidente, ocurrido en la vía entre Pueblo Nuevo, Magdalena, y Bosconia, Cesar, dejó cuatro personas fallecidas y varios heridos.

El artista sufrió la amputación de una pierna y presenta lesiones en el tórax, el abdomen y las extremidades inferiores. La familia informó que su estado sigue siendo delicado, aunque estable, y que recibe atención especializada tras su traslado desde Valledupar durante la noche del martes 27 de octubre de 2026.

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El autobús cayó al río Ariguaní tras salirse de la carretera

La caída del bus de la agrupación musical en el puente sobre el río Ariguaní dejó un saldo de cuatro muertos y 22 personas lesionadas - crédito Colprensa

El siniestro ocurrió cuando el vehículo en el que viajaban “Kbeto” Zuleta y los integrantes de su grupo se salió de la vía en el sector de un puente y terminó en el cauce del río Ariguaní. Las autoridades investigan las circunstancias del hecho.

De acuerdo con la información inicial, el grupo regresaba de una presentación musical. El impacto causó la muerte de cuatro personas y dejó lesionados entre los pasajeros del bus.

El cantante llegó en una aeronave ambulancia al Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz durante la noche del 27 de octubre de 2026 y luego fue llevado a la Clínica Iberoamérica. Allí permanece bajo vigilancia médica permanente.

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Su hermana, la senadora Claudia Margarita Zuleta, señaló en declaraciones a Blu Radio que el paciente tiene un reporte de estabilidad. “Hay un equipo médico que ha llevado su caso y en este momento tenemos un reporte de estabilidad”, afirmó.

La congresista indicó que su hermano tiene traumatismos en el tórax, el abdomen y las piernas, por lo que requiere atención especializada. También confirmó que la lesión en una de sus extremidades derivó en la amputación.

La senadora Claudia Margarita Zuleta indicó que el artista tiene traumatismos en el tórax, el abdomen y las piernas, por lo que requiere atención especializada - crédito @claudiamzuleta/X

“Mi hermano tiene muchos traumas a nivel torácico, a nivel abdominal, a nivel de sus piernas… su situación es compleja, pero para la gloria de Dios, está estable”, sostuvo Claudia Margarita Zuleta, quien añadió que los signos vitales del artista son favorables y que la familia espera una evolución positiva.

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A su vez, explicó que “ayer vino un equipo médico especializado en traumas graves como los que él sufrió en su pierna izquierda porque Kbeto tuvo una amputación tras el accidente y, pues, el pronóstico de los médicos es una evolución favorable”.

POr su parte, el alcalde de Bosconia, Jorge Patiño Gómez, confirmó en entrevista con la misma emisora radial la amputación de una de las piernas del cantante. “Desafortunadamente, sí, pero está vivo”, dijo al referirse al procedimiento médico.

Poncho Zuleta pidió oraciones por la recuperación de su hijo

El hijo del cantante vallenato perdió una pierna tras un accidente de tráfico - crédito Suministrado infobae

El cantante Poncho Zuleta, padre del intérprete, acudió al centro asistencial y pidió a sus seguidores acompañar a la familia. “Confiando en Dios y pidiéndole al pueblo colombiano que oren por mi hijo, para que mi hijo salga adelante en este proceso”, manifestó.

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“Poncho” aplazó cuatro conciertos de su gira por Estados Unidos. El artista modificó parte de su agenda para acompañar a su familia durante la atención médica del joven intérprete.

El equipo de Poncho Zuleta informó que las presentaciones previstas para este fin de semana en Houston, Tampa, Orlando y Nashville se realizarán en noviembre de 2026. Las entradas adquiridas conservarán su validez para las nuevas fechas, según el comunicado difundido por la organización de la gira.

La reprogramación abarca cuatro ciudades estadounidenses y quedó fijada en el siguiente orden:

Jueves 19 de noviembre: Houston, Texas.

Viernes 20 de noviembre: Tampa, Florida.

Sábado 21 de noviembre: Orlando, Florida.

Domingo 22 de noviembre: Nashville, Tennessee.

Los cambios no afectan al resto del itinerario internacional. La oficina del cantante vallenato confirmó que continúan programadas las actuaciones en Washington D. C., Columbus, Detroit y Denver.

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También se mantienen las fechas europeas previstas para noviembre, con presentaciones en Madrid, Valencia y Barcelona los días 13, 14 y 15.