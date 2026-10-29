Buenas noticias para beneficiarios del programa Renta Joven: Prosperidad Social amplió el plazo para reclamar el giro

Renta Joven dispone de dos mecanismos para entregar las transferencias monetarias condicionadas: la modalidad Siif y el giro - crédito Prosperidad Social

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El quinto ciclo de Renta Joven está en marcha desde el 21 de octubre de 2026, con transferencias que ya llegaron a las cuentas de decenas de miles de jóvenes. La entrega en esta modalidad beneficia a 10.025 participantes que no cuentan con un producto financiero registrado en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).

Sin embargo, Prosperidad Social avisó que quienes cobran por giro tienen más tiempo del previsto para reclamar sus recursos: la fecha límite corrió hasta el 3 de noviembre.

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La medida aplica a los estudiantes matriculados en Instituciones de Educación Superior (IES) públicas y a los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), siempre que sus compromisos académicos hayan sido verificados por las entidades correspondientes.

Un comunicado de Prosperidad Social informa sobre la ampliación del plazo hasta el 3 de noviembre para retirar la transferencia del programa Renta Joven en Colombia. (crédito @prosperidadsocial/IG)

Los abonos bancarios del ciclo 5 ya se completaron entre el 21 y el 23 de octubre

La transferencia bancaria directa ya fue procesada para los 85.773 jóvenes que tienen cuenta de ahorros o billetera electrónica activa.

Los desembolsos se distribuyeron de forma escalonada según el último dígito del documento de identidad: el 21 de octubre cobraron quienes tienen cédulas terminadas en 1, 2 y 3; el 22, quienes finalizan en 4, 5 y 6; y el 23, las terminaciones 7, 8, 9 y 0.

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En total, el quinto ciclo de Renta Joven moviliza una inversión nacional de $ 48.374 millones para 95.798 estudiantes y aprendices de entre 14 y 28 años en condición de pobreza o vulnerabilidad.

El monto base por permanencia es de $ 400.000, al que se suman $ 200.000 adicionales para universitarios que alcanzaron un promedio de 4,0 o superior durante el primer semestre de 2026, con un máximo de $ 600.000 por beneficiario.

Una infografía sintetiza los montos, beneficiarios y modalidades de pago del quinto ciclo del programa Renta Joven de Prosperidad Social en Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Valle del Cauca, Santander y Antioquia concentran la mayor cantidad de beneficiarios

La distribución regional del quinto ciclo refleja la presencia del programa en todo el país. Valle del Cauca es uno de los departamentos con mayor cobertura: 8.616 jóvenes vallecaucanos reciben en este ciclo una inversión de $ 4.500 millones, según informó la gerente regional de Prosperidad Social, Alexandra Vásquez Orozco, desde Cali.

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En Antioquia, el ciclo alcanza a 6.714 estudiantes y aprendices, con una inversión proyectada de $ 3.470 millones. Le sigue Santander, donde 5.796 jóvenes santandereanos reciben $ 2.881 millones, de acuerdo con lo comunicado por la gerente regional Luz Elena Torres Molina desde Bucaramanga.

Cundinamarca y Tolima también reciben recursos en este ciclo

Cundinamarca participa con 2.828 beneficiarios y una inversión de más de $ 1.243 millones en este ciclo, según informó la gerente regional Yolima Martínez Carrascal desde Soacha. En Tolima, 2.671 jóvenes tolimenses acceden a $ 1.425 millones, conforme a lo anunciado por la gerente regional Sandra Carolina Rojas Pérez desde Ibagué.

Se entregarán hasta 600.000 pesos por permanencia y excelencia - crédito Prosperidad Social

Departamentos de la costa Caribe como Bolívar —con 4.679 participantes y más de $ 2.241 millones— y Atlántico —con 3.939 jóvenes y una inversión superior a $ 2.096 millones— también integran el mapa de entregas de este quinto ciclo.

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La transferencia cubre permanencia y excelencia del primer semestre de 2026

La liquidación del ciclo 5 se realizó con base en la verificación de compromisos académicos del primer semestre de 2026 para los estudiantes de IES, y de los meses de junio y julio de 2026 para los aprendices del Sena. Las instituciones educativas son las encargadas de reportar y validar el cumplimiento de los requisitos de cada participante antes de que Prosperidad Social procese el desembolso.

La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, recordó a los participantes que aún no han reclamado su giro que deben hacerlo antes del cierre del 3 de noviembre en los puntos autorizados de SuperGiros y SuRed distribuidos en todo el país. La entidad habilitó además canales de atención complementarios: la línea de WhatsApp 318 806 7329, el mensaje de texto al 85594 y la línea gratuita nacional desde teléfono fijo 01 8000 951100.

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