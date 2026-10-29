Conmebol alertó por venta no autorizada de boletas y paquetes para la final Boca Juniors vs. Mineiro de la Copa Sudamericana en Barranquilla

El remodelado estadio Metropolitano de Barranquilla será la sede del partido por el título de la "Otra mitad de la gloria" - crédito EFE

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La Conmebol advirtió que varias agencias de turismo ofrecen paquetes con entradas para las finales de la CONMEBOL Sudamericana 2026, en Barranquilla, Colombia, y de la CONMEBOL Libertadores 2026, en Montevideo, Uruguay, sin que la confederación pueda confirmar su origen o autenticidad.

La venta oficial se realiza exclusivamente mediante las plataformas sudamericana.eleventickets.com y libertadores.eleventickets.com. La organización no reconocerá los boletos adquiridos fuera de esos canales ni asumirá responsabilidad por su validez.

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La única empresa autorizada por la Conmebol para promocionar y vender paquetes que incluyan entradas y hospitalidad para ambas finales es Abolsut Sport. La confederación informó que adoptará las medidas correspondientes para proteger los derechos de los aficionados y garantizar un proceso de venta seguro y transparente.

Volaron las boletas en la primera etapa de venta, exclusiva para colombianos

Precios y tribunas para la final de la Copa Sudamericana en el estadio Metropolitano de Barranquilla - crédito Conmebol

La Conmebol cerró el miércoles 28 de octubre la primera venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana 2026, que disputarán Boca Juniors y Atlético Mineiro el 21 de noviembre en Barranquilla. Las localidades destinadas a residentes en Colombia aparecieron como agotadas pocos minutos después de la apertura de la plataforma, entre reclamos por el funcionamiento de la fila virtual.

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La fase exclusiva ofreció entradas de categoría 2 por USD 180, equivalentes a unos 563.995 pesos colombianos. Aficionados colombianos e internacionales afirmaron que no tuvieron una oportunidad efectiva de compra y denunciaron cambios abruptos en sus posiciones de espera.

La Confederación Sudamericana de Fútbol informó a las 4:07 p. m. que la etapa había terminado. La entidad anunció que la venta general comenzará el viernes 30 de octubre, con entradas de las categorías 1 y 2, aunque todavía no confirmó el horario del partido único en el estadio Metropolitano.

La organización comunicó que la primera instancia había sido exclusiva para el público colombiano residente en el país. “Etapa 1, finalizada. La venta exclusiva para el público colombiano residente en Colombia ha concluido”, indicó el organismo

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Los usuarios que aguardaban desde temprano reportaron que, al acceder al sistema, ya no había localidades disponibles. La Conmebol no detalló cuántas entradas habilitó para esta etapa, cuántas se vendieron ni si la plataforma sufrió una falla técnica.

Una de las denuncias en torno a la primera etapa de la venta de boletería para la final de la Copa Sudamericana 2026 - crédito Juan David/X

El usuario @Juan_davidhz aseguró que comenzó en el puesto 263 de la fila virtual, luego pasó al 10.301 y más tarde al 1.670. Cuando ingresó a la plataforma, sostuvo que no quedaban boletos y cuestionó que 10.000 personas hubieran comprado cuatro entradas cada una en seis minutos.

El creador de contenido bogotano Camilo Barreto difundió un video en el que calificó de “vergüenza” que los boletos se agotaran en cinco minutos. También reclamó que la entidad precisara el número de localidades puestas a la venta, las comercializadas y las que estaban reservadas.

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Tras el cierre de la primera fase, circularon publicaciones en redes sociales que ofrecían entradas por precios superiores a los anunciados oficialmente. Un usuario afirmó haber hallado boletos en un sitio de reventa a valores cinco veces más caros que los difundidos por la Conmebol.

La Federación Colombiana de Fútbol se unió al llamado

Boca y Mineiro jugarán la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla - crédito Conmebol

La Federación Colombiana de Fútbol alerta sobre la venta no autorizada de entradas y paquetes de viaje para las finales de la Conmebol Sudamericana y la CONMEBOL Libertadores 2026, previstas en Barranquilla, Colombia, y Montevideo, Uruguay. La FCF se sumó al llamado de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tras detectar agencias de turismo que ofrecen boletería incluida.

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Ni CONMEBOL ni la FCF asumirán responsabilidad por la validez de las entradas compradas mediante vías externas. La FCF respaldó las medidas legales y operativas anunciadas para proteger a los aficionados y pidió denunciar estas prácticas antes de realizar cualquier compra.