Deportes

Conmebol alertó por venta no autorizada de boletas y paquetes para la final Boca Juniors vs. Mineiro de la Copa Sudamericana en Barranquilla

La segunda etapa de venta estará habilitada a partir del 30 de octubre en donde hinchas argentinos y brasileros podrán adquirir su boleta

El remodelado estadio Metropolitano de Barranquilla será la sede del partido por el título de la "Otra mitad de la gloria" - crédito EFE
El remodelado estadio Metropolitano de Barranquilla será la sede del partido por el título de la "Otra mitad de la gloria" - crédito EFE
Guardar

La Conmebol advirtió que varias agencias de turismo ofrecen paquetes con entradas para las finales de la CONMEBOL Sudamericana 2026, en Barranquilla, Colombia, y de la CONMEBOL Libertadores 2026, en Montevideo, Uruguay, sin que la confederación pueda confirmar su origen o autenticidad.

La venta oficial se realiza exclusivamente mediante las plataformas sudamericana.eleventickets.com y libertadores.eleventickets.com. La organización no reconocerá los boletos adquiridos fuera de esos canales ni asumirá responsabilidad por su validez.

PUBLICIDAD

La única empresa autorizada por la Conmebol para promocionar y vender paquetes que incluyan entradas y hospitalidad para ambas finales es Abolsut Sport. La confederación informó que adoptará las medidas correspondientes para proteger los derechos de los aficionados y garantizar un proceso de venta seguro y transparente.

Volaron las boletas en la primera etapa de venta, exclusiva para colombianos

Copa Sudamericana
Precios y tribunas para la final de la Copa Sudamericana en el estadio Metropolitano de Barranquilla - crédito Conmebol

La Conmebol cerró el miércoles 28 de octubre la primera venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana 2026, que disputarán Boca Juniors y Atlético Mineiro el 21 de noviembre en Barranquilla. Las localidades destinadas a residentes en Colombia aparecieron como agotadas pocos minutos después de la apertura de la plataforma, entre reclamos por el funcionamiento de la fila virtual.

PUBLICIDAD

La fase exclusiva ofreció entradas de categoría 2 por USD 180, equivalentes a unos 563.995 pesos colombianos. Aficionados colombianos e internacionales afirmaron que no tuvieron una oportunidad efectiva de compra y denunciaron cambios abruptos en sus posiciones de espera.

La Confederación Sudamericana de Fútbol informó a las 4:07 p. m. que la etapa había terminado. La entidad anunció que la venta general comenzará el viernes 30 de octubre, con entradas de las categorías 1 y 2, aunque todavía no confirmó el horario del partido único en el estadio Metropolitano.

La organización comunicó que la primera instancia había sido exclusiva para el público colombiano residente en el país. “Etapa 1, finalizada. La venta exclusiva para el público colombiano residente en Colombia ha concluido”, indicó el organismo

Los usuarios que aguardaban desde temprano reportaron que, al acceder al sistema, ya no había localidades disponibles. La Conmebol no detalló cuántas entradas habilitó para esta etapa, cuántas se vendieron ni si la plataforma sufrió una falla técnica.

Una de las denuncias en torno a la primera etapa de la venta de boletería para la final de la Copa Sudamericana 2026 - crédito Juan David/X
Una de las denuncias en torno a la primera etapa de la venta de boletería para la final de la Copa Sudamericana 2026 - crédito Juan David/X

El usuario @Juan_davidhz aseguró que comenzó en el puesto 263 de la fila virtual, luego pasó al 10.301 y más tarde al 1.670. Cuando ingresó a la plataforma, sostuvo que no quedaban boletos y cuestionó que 10.000 personas hubieran comprado cuatro entradas cada una en seis minutos.

El creador de contenido bogotano Camilo Barreto difundió un video en el que calificó de “vergüenza” que los boletos se agotaran en cinco minutos. También reclamó que la entidad precisara el número de localidades puestas a la venta, las comercializadas y las que estaban reservadas.

Tras el cierre de la primera fase, circularon publicaciones en redes sociales que ofrecían entradas por precios superiores a los anunciados oficialmente. Un usuario afirmó haber hallado boletos en un sitio de reventa a valores cinco veces más caros que los difundidos por la Conmebol.

La Federación Colombiana de Fútbol se unió al llamado

Boca y Mineiro jugarán la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla - crédito Conmebol
Boca y Mineiro jugarán la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla - crédito Conmebol

La Federación Colombiana de Fútbol alerta sobre la venta no autorizada de entradas y paquetes de viaje para las finales de la Conmebol Sudamericana y la CONMEBOL Libertadores 2026, previstas en Barranquilla, Colombia, y Montevideo, Uruguay. La FCF se sumó al llamado de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tras detectar agencias de turismo que ofrecen boletería incluida.

Ni CONMEBOL ni la FCF asumirán responsabilidad por la validez de las entradas compradas mediante vías externas. La FCF respaldó las medidas legales y operativas anunciadas para proteger a los aficionados y pidió denunciar estas prácticas antes de realizar cualquier compra.

Temas Relacionados

Final Copa SudamericanaEntradas Copa SudamericanaBoca JuniorsAtlético MineiroColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nacional vs. Santa Fe - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

El “Verdolaga” recibe a los “Leones” en uno de los partidos más atractivos de la jornada en el campeonato colombiano

Nacional vs. Santa Fe - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Carlos Antonio Vélez se refirió a la situación contractual de ‘Juanfer’ Quintero y criticó a Amaranto Perea como entrenado del Independiente Medellín: “Parece que no se habla con los jugadores”

El comentarista se refirió a la etapa del entrenador como asistente técnico de Néstor Lorenzo en la selección Colombia, del que afirmó no se “aprende nada”

Carlos Antonio Vélez se refirió a la situación contractual de ‘Juanfer’ Quintero y criticó a Amaranto Perea como entrenado del Independiente Medellín: “Parece que no se habla con los jugadores”

Así fue la charla entre Mauricio “Chicho” Serna y Álvaro Montero para lograr que el arquero colombiano llegara a Boca Juniors: “Me lo encontré en Medellín”

El exmediocampista trasladó a Juan Román Riquelme el deseo del arquero colombiano, expresado durante una concentración de la Selección Colombia en Medellín, antes de que el club concretara su incorporación

Así fue la charla entre Mauricio “Chicho” Serna y Álvaro Montero para lograr que el arquero colombiano llegara a Boca Juniors: “Me lo encontré en Medellín”

Ramón Jesurún confirmó que Colombia vs. Chile no será la despedida de James Rodríguez, pero habrá homenaje: “Será competitivo”

La Federación Colombiana de Fútbol aclara que el amistoso del 13 de noviembre será competitivo y permitirá a Néstor Lorenzo evaluar incorporaciones durante la transición de la selección nacional absoluta

Ramón Jesurún confirmó que Colombia vs. Chile no será la despedida de James Rodríguez, pero habrá homenaje: “Será competitivo”

Colombia perdió contra España en los cuartos de final del Mundial Sub-15 y cayó en penales contra Guinea en la disputa por el quinto puesto

La Tricolor ahora enfrentará a Ghana en el último partido en la competencia para definir el séptimo y octavo puesto en el nuevo torneo de la FIFA

Colombia perdió contra España en los cuartos de final del Mundial Sub-15 y cayó en penales contra Guinea en la disputa por el quinto puesto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Karina García confirmó que su bebé ya puede nacer, pero reveló el problema que preocupa a su médico: “Ya está en posición”

Karina García confirmó que su bebé ya puede nacer, pero reveló el problema que preocupa a su médico: “Ya está en posición”

Maluma dio pistas de los países que visitará en su próxima gira mundial: ciudades de Europa, Norteamérica y Latinoamérica estarían en la lista

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se casarán en la Catedral de Sal de Zipaquirá: hora, código de vestuario y otros detalles

Poncho Zuleta aplazó otros cuatro conciertos en Estados Unidos para estar pendiente de la salud de su hijo Kbeto tras el trágico accidente

La banda colombiana Morat detuvo su concierto en Madrid para expresar solidaridad tras el accidente ferroviario: “Nuestra carrera empezó en este país”

Deportes

Nacional vs. Santa Fe - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Nacional vs. Santa Fe - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Carlos Antonio Vélez se refirió a la situación contractual de ‘Juanfer’ Quintero y criticó a Amaranto Perea como entrenado del Independiente Medellín: “Parece que no se habla con los jugadores”

Así fue la charla entre Mauricio “Chicho” Serna y Álvaro Montero para lograr que el arquero colombiano llegara a Boca Juniors: “Me lo encontré en Medellín”

Ramón Jesurún confirmó que Colombia vs. Chile no será la despedida de James Rodríguez, pero habrá homenaje: “Será competitivo”

Colombia perdió contra España en los cuartos de final del Mundial Sub-15 y cayó en penales contra Guinea en la disputa por el quinto puesto