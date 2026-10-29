Colombia

Quitar el arancel del 40% a la ropa importada, revisar reglas para plataformas como Temu y Shein y eliminar el impuesto a los tenderos: estas son las propuesta de Fenalco para el ajuste fiscal del Gobierno

El gremio de comerciantes presentó sus solicitudes al Gobierno nacional, con reclamos sobre tributos que inciden en tiendas de barrio y ventas digitales internacionales

Manos de una persona que sostiene un teléfono móvil con una tienda de ropa en pantalla, en una sala con un sofá y cojines.
Jaime Alberto Cabal planteó en Cartagena la eliminación del gravamen sobre vestuario, una revisión de las plataformas extranjeras y medidas para los pequeños negocios (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) pidió al Gobierno de Abelardo de la Espriella derogar el arancel del 40% a las prendas de vestir, revisar las condiciones de operación de plataformas como Temu y Shein y eliminar el impuesto que, según el gremio, afecta a los tenderos.

Las solicitudes fueron planteadas por el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, durante la instalación de Góndola 2026, realizada en Cartagena. En el encuentro participaron el vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, y el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín.

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Cabal sostuvo que las propuestas apuntan a disminuir las cargas que enfrenta el comercio formal y a revisar normas que, a juicio del gremio, generan diferencias entre los negocios nacionales y otros actores del mercado.

Fenalco (Fenalco)
La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) pidió al Gobierno de Abelardo de la Espriella derogar el arancel del 40% a las prendas de vestir (Fenalco)

Fenalco cuestionó el arancel a las importaciones de ropa

El dirigente gremial se refirió al gravamen del 40% que recae sobre las prendas de vestir. Según indicó, la medida fue creada por la administración anterior con el objetivo de respaldar la reindustrialización del país.

“Esta medida no ha logrado fortalecer la competitividad del sector y, por el contrario, ha generado efectos negativos en el mercado del vestuario e incentivado el contrabando”, afirmó Cabal.

Fenalco planteó que el Gobierno evalúe la eliminación de ese arancel a partir de sus efectos sobre los comerciantes, los consumidores y la industria de la moda.

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El gremio pidió condiciones equivalentes para Temu y Shein

Cabal también solicitó una revisión de las reglas que rigen para las plataformas internacionales de comercio electrónico. El planteamiento busca que los comerciantes establecidos en Colombia no tengan obligaciones distintas frente a empresas que venden productos desde otros mercados.

Jaime Alberto Cabal también solicitó una revisión de las reglas que rigen para las plataformas internacionales de comercio electrónico (Dado Ruvic/REUTERS)
Jaime Alberto Cabal también solicitó una revisión de las reglas que rigen para las plataformas internacionales de comercio electrónico (Dado Ruvic/REUTERS)

“Es indispensable que la competencia se desarrolle bajo condiciones equitativas y que los negocios nacionales no enfrenten desventajas frente a estos modelos de comercio electrónico”, expresó el presidente de Fenalco.

La entidad incluyó entre sus solicitudes la eliminación del impuesto que incide en las tiendas de barrio y una revisión de los llamados impuestos saludables.

El expresidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, se pronunció a favor de mantener el arancel del 40% a las prendas de vestir. En una publicación en X, sostuvo que levantar la medida perjudicaría a los productores y trabajadores nacionales del sector de confecciones.

“Es profundamente inconsciente con la industria de confecciones del país pedir el levantamiento de un arancel que está diseñado para compensar la agresiva competencia desleal que enfrentan los productores y trabajadores nacionales”, escribió.

Bruce Mac Master (@BruceMacMaster)
Bruce Mac Master sostuvo que levantar la medida perjudicaría a los productores y trabajadores nacionales del sector de confecciones (@BruceMacMaster)

Mac Master señaló que las prácticas de comercio que atribuyó a economías externas no deberían beneficiar a otros sectores en detrimento de la producción local. “Lo que es pan para hoy, será hambre en el futuro”, agregó.

El dirigente empresarial pidió que el Gobierno evalúe el asunto desde una perspectiva de política industrial. “Ojalá el gobierno entienda que estas decisiones no son decisiones ‘electorales’, sino decisiones de política industrial que son las que definen el desarrollo del país”, expresó.

El Gobierno nacional incluirá en la Ley de Ajuste Fiscal una revisión del tratamiento tributario de plataformas internacionales de comercio electrónico como Shein, Temu y Amazon. La iniciativa busca evaluar las condiciones bajo las que operan frente a los comercios establecidos en Colombia.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, hizo el anuncio durante una intervención en Cartagena. Según expuso, la discusión apunta a determinar si existen diferencias tributarias y operativas que afecten la competencia.

El funcionario respondió a una inquietud del presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, sobre el arancel del 40% aplicado a las importaciones de ropa y confecciones. Gómez Amín señaló que el tema será evaluado en una mesa de diálogo.

“Nos sentamos, revisamos el tema y, si hay que derogarlo, se deroga inmediatamente”, afirmó el ministro. Gómez Amín indicó que los comerciantes nacionales asumen costos por impuestos, arriendos y operación, aspectos que deberán ser considerados en la revisión.

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