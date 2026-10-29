Gobierno de Abelardo de la Espriella entregó al Congreso informe sobre las ayudas por la emergencia tras el terremoto, confirmó la representante Mafe Carrascal: “Ahora nos corresponde estudiarlo”

Mafe Carrascal aseguró que el Gobierno presentó el reporte exigido por el terremoto - crédito @MafeCarrascal/X

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La representante del Pacto Histórico Mafe Carrascal afirmó que el Gobierno nacional presentó el informe que, según sostuvo, había sido exigido desde la plenaria de la Cámara de Representantes por las medidas adoptadas tras el terremoto del 10 de agosto de 2026.

La congresista difundió un video en X en el que calificó el hecho como una victoria del control político: “Ganamos y ganó Colombia”.

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Carrascal señaló que el debate comenzó el 13 de octubre, cuando solicitó que el Ejecutivo entregara al Legislativo información sobre la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica. De acuerdo con su versión, la medida fue decretada el 19 de agosto por un período de 30 días, plazo que ya concluyó.

La parlamentaria sostuvo que esa declaratoria permitió la expedición de normas relacionadas con vivienda, empleo, salud y educación. Por ese motivo, reclamó que el Congreso reciba un reporte completo sobre el alcance de las disposiciones y las decisiones tomadas durante la vigencia del régimen excepcional.

Mafe Carrascal pidió al Congreso revisar el informe sobre la emergencia por el terremoto - crédito @MafeCarrascal/X

La representante reclamó una respuesta formal al Legislativo

En su intervención, Carrascal explicó que presentó un oficio ante la Mesa Directiva de la Cámara para solicitar una actuación institucional. “Le exijo a la Mesa Directiva que le solicite, que le exija también al Gobierno que le rinda ese informe al Congreso de la República”, expresó.

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La integrante del Pacto Histórico indicó que el documento debe contener detalles sobre los decretos emitidos luego de la emergencia declarada por el terremoto. También señaló que el requerimiento se apoya en disposiciones constitucionales que regulan la rendición de cuentas del Ejecutivo cuando se adoptan medidas extraordinarias.

La congresista hizo referencia al artículo 125 de la Constitución al describir el marco que, a su juicio, obliga al Gobierno a explicar ante el Legislativo las decisiones tomadas.

Carrascal atribuyó el resultado a una tutela ante el Consejo de Estado

La representante aseguró que el pedido enfrentó obstáculos dentro del proceso parlamentario. “Intentaron obstruir nuestra posibilidad de hacer control político”, afirmó al referirse a las dificultades que, según dijo, encontraron para obtener la información.

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Mafe Carrascal y la emergencia por el terremoto: pidió que el Gobierno rinda cuenta - crédito Colprensa - @MafeCarrascal/X

Carrascal sostuvo que la presión política y una tutela radicada ante el Consejo de Estado contribuyeron a que el informe fuera entregado. “Con la presión y con la tutela que radicamos ante el Consejo de Estado, hoy es posible. Ahora nos corresponde estudiarlo”, dijo en la grabación.

El pronunciamiento instala el debate sobre la supervisión legislativa de las medidas expedidas durante la emergencia. La representante espera ahora que la Mesa Directiva requiera formalmente al Gobierno una exposición ante el Congreso sobre el contenido, los efectos y la ejecución de las normas dictadas tras el terremoto.

Cali iniciará pagos de ayuda humanitaria para 11 mil afectados por el terremoto del 10 de agosto

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció en un video que el Gobierno nacional autorizó los recursos para efectuar el primer desembolso pendiente de apoyo humanitario a 11 mil inscritos en el RUD. El pago comenzará “entre mañana 30 de octubre y sábado 31 de octubre”, según afirmó el mandatario.

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Eder precisó que 21 mil personas calificaron para recibir la ayuda. 10 mil ya cobraron el primer giro, mientras que el grupo restante accederá al dinero en los próximos días. “La semana entrante, todos los 21 mil recibirán el segundo pago”, aseguró.

Alejandro Eder anunció nuevos desembolsos y soluciones habitacionales para familias damnificadas - crédito Colprensa

La Alcaldía busca una solución para 700 familias

El alcalde señaló que la administración gestiona la aprobación de un tercer desembolso, debido a que la emergencia ya entra en su tercer mes.

Sobre las viviendas afectadas por el sismo, informó que fueron identificados 76 edificios para demolición y que “casi una decena” ya fue intervenida. La ciudad cuenta con 11 frentes de trabajo para estas labores.

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Además, la Alcaldía registró a 700 familias que perdieron de forma definitiva sus hogares por colapsos o demoliciones. Eder sostuvo que todas recibirán una alternativa habitacional.

“Ya son cerca de 360 soluciones que tenemos proyectadas”, dijo. También indicó que existen otras 200 opciones listas para su ejecución. El objetivo oficial es resolver la situación de las 700 familias antes de diciembre.