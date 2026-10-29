Estos son los planes gratuitos para disfrutar del Halloween y el puente festivo en Medellín: desde un ciclopaseo nocturno hasta una fiesta con orquesta en vivo y un homenaje a la música de La Guerra de las Galaxias

Los menores de edad deben asistir con un adulto responsable y utilizar disfraces que permitan maniobrar el vehículo sin riesgos (Inder Medellín)

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Cine al aire libre, recorridos nocturnos, teatro y conciertos integran la agenda de Medellín (Antioquia) para quienes opten por permanecer en la ciudad durante el último fin de semana de octubre, con festivo incluido.

La celebración de Halloween 2026, el sábado 31 de octubre, tendrá una extensión poco habitual: el lunes 2 de noviembre será festivo en Colombia por la conmemoración de Todos los Santos, trasladada a esa fecha conforme a la legislación nacional. Los planes podrán empezar antes de Halloween y continuar durante varios días.

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La Alcaldía de Medellín realizará un ciclopaseo que recorrerá 12,5 kilómetros por Laureles, Estadio y Bolivariana, con salida y llegada en la plazoleta de la estación Estadio del Metro. La actividad gratuita se realizará este jueves 29 de octubre y estará dirigida a personas de todas las edades.

La jornada comenzará con la concentración a las 7:30 p. m.. El inicio de la rodada está previsto para las 8:00 p. m. y el recorrido tendrá una duración aproximada de tres horas.

La ruta atraviesa puntos de la Comuna 11 como el Centro Comercial Obelisco, la glorieta de Bulerías y el segundo parque de Laureles (REUTERS/Aaron Schwartz)

El plan organizado por la Alcaldía de Medellín y el Instituto de Deporte y Recreación de Medellín (Inder) propone una celebración familiar sobre dos ruedas. No exige inscripción previa: quienes quieran participar deberán acudir con su bicicleta y un disfraz que les permita conducir con seguridad.

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La ruta cruzará Laureles, Estadio y Bolivariana

El trayecto se desarrollará en la Comuna 11 Laureles-Estadio, en el occidente de Medellín. La organización planteó una marcha lenta para que los asistentes recorran el sector sin el ritmo de una competencia.

Desde la estación Estadio, los ciclistas pasarán por los barrios Estadio, Laureles y Bolivariana. El circuito también incluirá el Centro Comercial Obelisco, la glorieta de Bulerías, la avenida Bolivariana y el segundo parque de Laureles.

La rodada concluirá en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, cerca del punto desde el que partirá el grupo. La propuesta busca que los participantes disfruten de las calles de la zona mientras acompañan la conmemoración de Halloween.

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El Inder clasificó el recorrido con nivel de dificultad dos en una escala de uno a cinco. Esa condición permite la participación de ciclistas con poca experiencia, siempre que mantengan las recomendaciones de seguridad previstas para la actividad.

La actividad no exige inscripción previa y cuenta con un nivel de dificultad dos en la escala del Inder (Inder Medellín)

“Queremos invitarlos a un ciclopaseo de Halloween”, afirmó la subdirectora de Fomento del Inder, Catalina Velásquez. La funcionaria indicó que el encuentro será en la estación Estadio y que los asistentes podrán participar disfrazados.

Velásquez señaló que la actividad tendrá una duración cercana a tres horas. También definió la iniciativa como una celebración abierta para quienes quieran sumarse a una noche de recreación en bicicleta.

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La funcionaria añadió que será “una actividad muy divertida para todos, en conmemoración del Halloween”. Su invitación estuvo dirigida a la comunidad que quiera participar de manera masiva en el recorrido nocturno.

El Parque de los Deseos abrirá la agenda cultural el jueves 29 de octubre

La programación empezará con Corales: reinos solares sumergidos, una experiencia gratuita en el Parque de los Deseos que reunirá astronomía, imágenes y música en vivo.

La Orquesta Filarmónica de Medellín tendrá 65 músicos en escena. La propuesta recorrerá siete estaciones para contar la historia del agua, desde el universo hasta los arrecifes de coral.

Esa misma noche, el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe realizará Una noche en el Palacio. El recorrido nocturno, previsto para las 7:00 p. m., permitirá conocer zonas del edificio que suelen permanecer cerradas durante el día.

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La oferta teatral también se sumará a los días previos a Halloween. Casa Teatro El Poblado presentará Frankenstein, la herencia oscura entre el 29 y el 30 de octubre, con una puesta en escena que transforma el escenario en el laboratorio de la doctora Frankenstein.

El cine al aire libre y el baile tendrán actividades el viernes 30 de octubre

El Museo de Arte Moderno de Medellín ofrecerá una nueva edición de su Noche Extendida, con entrada libre entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m. El público podrá recorrer las exposiciones del museo durante esa franja.

La jornada incluirá la proyección al aire libre de Bugonia, película dirigida por Yorgos Lanthimos, desde las 7:00 p. m.

Quienes busquen una alternativa de música y baile podrán asistir a La Pascasia. El lugar programó El Porro es Legal: Especial bailable de Noche de Brujas a las 9:00 p. m., junto con la Orquesta La Pascasia y una edición dedicada a Halloween.

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La agenda muestra que la celebración no quedará limitada a la noche del sábado. Los eventos previos reunirán propuestas culturales gratuitas y actividades con entradas o condiciones propias según cada escenario.

La Universidad EAFIT celebrará Halloween con una propuesta sinfónica

El sábado 31 de octubre, la Universidad EAFIT recibirá Halloween Sinfónico: Fiesta de las Galaxias. La actividad estará a cargo de la Orquesta Sinfónica EAFIT.

El espectáculo girará alrededor de composiciones de John Williams y combinará música, cine, astronomía y ciencia. La propuesta se plantea como una opción para celebrar en familia durante la noche de Halloween.

El festivo del lunes permitirá extender los planes durante el fin de semana largo o sumar una salida desde el sábado hasta el 2 de noviembre. Para quienes permanezcan en Medellín, la oferta reúne recorridos patrimoniales, teatro, cine y conciertos.

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Antes de asistir, conviene consultar los horarios definitivos, las edades permitidas, la disponibilidad de entradas y las condiciones de ingreso. Cada actividad puede manejar requisitos distintos según el lugar donde se realice.