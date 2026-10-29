Colombia perdió contra España en los cuartos de final del Mundial Sub-15 y cayó en penales contra Guinea en la disputa por el quinto puesto

La selección Colombia tenía jugadores de clubes como Deportivo Cali, Atlético Nacional y Envigado FC - crédito FCF

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La selección de España sub-15 goleó 5-0 a Colombia el jueves 29 de octubre en los cuartos de final del Mundial Sub-15 de Azerbaiyán y avanzó a las semifinales, impulsada por los dos goles de Alberto Ruiz, mediocampista de la cantera del Real Madrid y uno de los capitanes del equipo.

Adrián Bielsa abrió el marcador a los cuatro minutos y Ruiz amplió la diferencia a los siete. Ricar Pérez marcó el tercero a los 29 y el volante madridista anotó nuevamente un minuto después.

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El quinto gol llegó a los 33 minutos y completó una actuación en la que España dominó cada sector del campo. Colombia cometió errores defensivos que el rival aprovechó para construir la diferencia.

Colombia alineó a Palacios; Mena, Cucalón; Luquerna, Burbano; Manyoma, García y Mena. Hernández, Largacha, Castro y García participaron desde el banco durante el encuentro disputado en el Complejo Deportivo Hovsan.

El torneo finalizará el 30 de octubre en Bakú, Azerbaiyán - crédito FCF

La derrota dejó a Colombia en la semifinal por el quinto puesto del campeonato, en donde la selección a derrotar era Guinea, que había dejado en el camino, durante las fases finales, a Argelia en dieciseisavos, Egipto en octavos de final, pero perdió contra Grecia en los cuartos de final.

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El tiempo regular terminó en empate 2-2 y en la tanda de penaltis, Guinea avanzó tras derrotar a Colombia 4-3. La mejor selección suramericana en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026 fue Paraguay, que perdió contra República Checa en la semifinal. La final de la primera edición del torneo juvenil se jugará el viernes 30 de octubre en el Hall de Cristal en Bakú, Azerbaiyán.

La Amarilla cerrará su participación el último día enfrentando a Ghana en el partido que define al séptimo y al octavo. El partido será a las 12:00 a. m. del viernes y se jugará en el Complejo Deportivo Hovsan.

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Así ha sido el camino de la selección Colombia en el Mundial Sub-15

La selección Colombia jugará por el séptimo u octavo puesto en la Copa Mundial y Festival Sub15 - crédito FCF

La selección Colombia avanzó invicta a la fase final de la Copa Mundial y Festival Sub-15 2026 tras liderar el Grupo M con cuatro victorias, un empate, 26 goles a favor y cuatro en contra.

La campaña colombiana comenzó con un 6-1 ante Esuatini y continuó con una goleada 11-0 sobre Samoa. Después empató 1-1 con República Dominicana, venció 5-1 a Tailandia y cerró la primera ronda con un 3-0 frente a Eslovaquia.

En los dieciseisavos de final, Colombia derrotó 2-1 a Bosnia y Herzegovina con goles de Eduardo Luquena y Matias Castro.

La competición reunirá en Bakú a representantes de 189 federaciones y a más de 3.000 participantes entre jugadores, entrenadores y árbitros. El programa contempla cerca de 1.000 partidos, con equipos de ocho futbolistas por lado, dos tiempos de 20 minutos y planteles de 14 jugadores, además de un máximo de seis integrantes del cuerpo técnico.

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Estos son los jugadores convocados a la selección Colombia en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026

El combinado nacional integrará el Grupo M con Samoa, República Dominicana, Tailandia y Eslovaquia, y afrontará cinco encuentros iniciales entre el sábado 24 y el lunes 26 en Bakú, según confirmó la federación - crédito FCF

Andrés Mena – Atlético Nacional.

Cristian García – Barranquilla F.C.

David Palacio – Envigado F.C.

Deivy Mena – Junior F.C.

Eduardo Luquerna – Atlético Nacional.

Esneider García – Cyclones.

Juan Camilo de la Rosa – Junior F.C.

Juan Esteban Cucalón – Deportivo Cali.

Juan José Burbano – Deportivo Cali.

Juan José Manyoma – Envigado F.C.

Matías Hernández – C.D. Estudiantil.

Matías Castro – Fútbol Paz.

Miguel Ángel Largacha – Once Caldas.

Yostin Angola – Atlético Nacional.

Cuerpo técnico

José Francisco López Fierro – Director Técnico.

Jhon Alexander Meza Cárdenas – Preparador Físico.

Manuel Dolores Díaz Díaz – Utilero.

Antony Colón Guerra – Médico.

María Alejandra Samudio Puentes – Fisioterapeuta.