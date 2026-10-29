Deportes

Colombia perdió contra España en los cuartos de final del Mundial Sub-15 y cayó en penales contra Guinea en la disputa por el quinto puesto

La Tricolor ahora enfrentará a Ghana en el último partido en la competencia para definir el séptimo y octavo puesto en el nuevo torneo de la FIFA

La selección Colombia tenía jugadores de clubes como Deportivo Cali, Atlético Nacional y Envigado FC - crédito FCF
La selección Colombia tenía jugadores de clubes como Deportivo Cali, Atlético Nacional y Envigado FC - crédito FCF
Guardar

La selección de España sub-15 goleó 5-0 a Colombia el jueves 29 de octubre en los cuartos de final del Mundial Sub-15 de Azerbaiyán y avanzó a las semifinales, impulsada por los dos goles de Alberto Ruiz, mediocampista de la cantera del Real Madrid y uno de los capitanes del equipo.

Adrián Bielsa abrió el marcador a los cuatro minutos y Ruiz amplió la diferencia a los siete. Ricar Pérez marcó el tercero a los 29 y el volante madridista anotó nuevamente un minuto después.

PUBLICIDAD

El quinto gol llegó a los 33 minutos y completó una actuación en la que España dominó cada sector del campo. Colombia cometió errores defensivos que el rival aprovechó para construir la diferencia.

Colombia alineó a Palacios; Mena, Cucalón; Luquerna, Burbano; Manyoma, García y Mena. Hernández, Largacha, Castro y García participaron desde el banco durante el encuentro disputado en el Complejo Deportivo Hovsan.

El torneo finalizará el 30 de octubre en Bakú, Azerbaiyán - crédito FCF
El torneo finalizará el 30 de octubre en Bakú, Azerbaiyán - crédito FCF

La derrota dejó a Colombia en la semifinal por el quinto puesto del campeonato, en donde la selección a derrotar era Guinea, que había dejado en el camino, durante las fases finales, a Argelia en dieciseisavos, Egipto en octavos de final, pero perdió contra Grecia en los cuartos de final.

PUBLICIDAD

El tiempo regular terminó en empate 2-2 y en la tanda de penaltis, Guinea avanzó tras derrotar a Colombia 4-3. La mejor selección suramericana en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026 fue Paraguay, que perdió contra República Checa en la semifinal. La final de la primera edición del torneo juvenil se jugará el viernes 30 de octubre en el Hall de Cristal en Bakú, Azerbaiyán.

La Amarilla cerrará su participación el último día enfrentando a Ghana en el partido que define al séptimo y al octavo. El partido será a las 12:00 a. m. del viernes y se jugará en el Complejo Deportivo Hovsan.

Así ha sido el camino de la selección Colombia en el Mundial Sub-15

La selección Colombia jugará por el séptimo u octavo puesto en la Copa Mundial y Festival Sub15 - crédito FCF
La selección Colombia jugará por el séptimo u octavo puesto en la Copa Mundial y Festival Sub15 - crédito FCF

La selección Colombia avanzó invicta a la fase final de la Copa Mundial y Festival Sub-15 2026 tras liderar el Grupo M con cuatro victorias, un empate, 26 goles a favor y cuatro en contra.

La campaña colombiana comenzó con un 6-1 ante Esuatini y continuó con una goleada 11-0 sobre Samoa. Después empató 1-1 con República Dominicana, venció 5-1 a Tailandia y cerró la primera ronda con un 3-0 frente a Eslovaquia.

En los dieciseisavos de final, Colombia derrotó 2-1 a Bosnia y Herzegovina con goles de Eduardo Luquena y Matias Castro.

La competición reunirá en Bakú a representantes de 189 federaciones y a más de 3.000 participantes entre jugadores, entrenadores y árbitros. El programa contempla cerca de 1.000 partidos, con equipos de ocho futbolistas por lado, dos tiempos de 20 minutos y planteles de 14 jugadores, además de un máximo de seis integrantes del cuerpo técnico.

Estos son los jugadores convocados a la selección Colombia en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026

El combinado nacional integrará el Grupo M con Samoa, República Dominicana, Tailandia y Eslovaquia, y afrontará cinco encuentros iniciales entre el sábado 24 y el lunes 26 en Bakú, según confirmó la federación - crédito FCF
El combinado nacional integrará el Grupo M con Samoa, República Dominicana, Tailandia y Eslovaquia, y afrontará cinco encuentros iniciales entre el sábado 24 y el lunes 26 en Bakú, según confirmó la federación - crédito FCF
  • Andrés Mena – Atlético Nacional.
  • Cristian García – Barranquilla F.C.
  • David Palacio – Envigado F.C.
  • Deivy Mena – Junior F.C.
  • Eduardo Luquerna – Atlético Nacional.
  • Esneider García – Cyclones.
  • Juan Camilo de la Rosa – Junior F.C.
  •  Juan Esteban Cucalón – Deportivo Cali.
  •  Juan José Burbano – Deportivo Cali.
  •  Juan José Manyoma – Envigado F.C.
  • Matías Hernández – C.D. Estudiantil.
  • Matías Castro – Fútbol Paz.
  • Miguel Ángel Largacha – Once Caldas.
  • Yostin Angola – Atlético Nacional.

Cuerpo técnico

  • José Francisco López Fierro – Director Técnico.
  • Jhon Alexander Meza Cárdenas – Preparador Físico.
  • Manuel Dolores Díaz Díaz – Utilero.
  • Antony Colón Guerra – Médico.
  • María Alejandra Samudio Puentes – Fisioterapeuta.

Temas Relacionados

Selección ColombiaMundial Sub-15Colombia vs.FIFAColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nacional vs. Santa Fe - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

El “Verdolaga” recibe a los “Leones” en uno de los partidos más atractivos de la jornada en el campeonato colombiano

Nacional vs. Santa Fe - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Carlos Antonio Vélez se refirió a la situación contractual de ‘Juanfer’ Quintero y criticó a Amaranto Perea como entrenado del Independiente Medellín: “Parece que no se habla con los jugadores”

El comentarista se refirió a la etapa del entrenador como asistente técnico de Néstor Lorenzo en la selección Colombia, del que afirmó no se “aprende nada”

Carlos Antonio Vélez se refirió a la situación contractual de ‘Juanfer’ Quintero y criticó a Amaranto Perea como entrenado del Independiente Medellín: “Parece que no se habla con los jugadores”

Así fue la charla entre Mauricio “Chicho” Serna y Álvaro Montero para lograr que el arquero colombiano llegara a Boca Juniors: “Me lo encontré en Medellín”

El exmediocampista trasladó a Juan Román Riquelme el deseo del arquero colombiano, expresado durante una concentración de la Selección Colombia en Medellín, antes de que el club concretara su incorporación

Así fue la charla entre Mauricio “Chicho” Serna y Álvaro Montero para lograr que el arquero colombiano llegara a Boca Juniors: “Me lo encontré en Medellín”

Conmebol alertó por venta no autorizada de boletas y paquetes para la final Boca Juniors vs. Mineiro de la Copa Sudamericana en Barranquilla

La segunda etapa de venta estará habilitada a partir del 30 de octubre en donde hinchas argentinos y brasileros podrán adquirir su boleta

Conmebol alertó por venta no autorizada de boletas y paquetes para la final Boca Juniors vs. Mineiro de la Copa Sudamericana en Barranquilla

Ramón Jesurún confirmó que Colombia vs. Chile no será la despedida de James Rodríguez, pero habrá homenaje: “Será competitivo”

La Federación Colombiana de Fútbol aclara que el amistoso del 13 de noviembre será competitivo y permitirá a Néstor Lorenzo evaluar incorporaciones durante la transición de la selección nacional absoluta

Ramón Jesurún confirmó que Colombia vs. Chile no será la despedida de James Rodríguez, pero habrá homenaje: “Será competitivo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Poncho Zuleta aplazó otros cuatro conciertos en Estados Unidos para estar pendiente de la salud de su hijo Kbeto tras el trágico accidente

Poncho Zuleta aplazó otros cuatro conciertos en Estados Unidos para estar pendiente de la salud de su hijo Kbeto tras el trágico accidente

La banda colombiana Morat detuvo su concierto en Madrid para expresar solidaridad tras el accidente ferroviario: “Nuestra carrera empezó en este país”

Blessd confesó que fue capturado por microtráfico en Bogotá: “Me cogieron con 200 dosis”

Luis Alberto Posada confirmó que dejará de cantar algunas de sus más reconocidas canciones por disputa relacionada con derechos de autor: abogados del artista se pronunciaron

Pitbull confirmó concierto en Colombia 13 años después: esta es la fecha de su presentación en Medellín en el 2026

Deportes

Nacional vs. Santa Fe - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Nacional vs. Santa Fe - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Carlos Antonio Vélez se refirió a la situación contractual de ‘Juanfer’ Quintero y criticó a Amaranto Perea como entrenado del Independiente Medellín: “Parece que no se habla con los jugadores”

Así fue la charla entre Mauricio “Chicho” Serna y Álvaro Montero para lograr que el arquero colombiano llegara a Boca Juniors: “Me lo encontré en Medellín”

Conmebol alertó por venta no autorizada de boletas y paquetes para la final Boca Juniors vs. Mineiro de la Copa Sudamericana en Barranquilla

Ramón Jesurún confirmó que Colombia vs. Chile no será la despedida de James Rodríguez, pero habrá homenaje: “Será competitivo”