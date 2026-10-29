Carlos Antonio Vélez se refirió a la situación contractual de ‘Juanfer’ Quintero y criticó a Amaranto Perea como entrenado del Independiente Medellín: “Parece que no se habla con los jugadores”

Luis Amaranto Perea asumió con el Medellín en julio de 2026 y se ha complicado en el segundo semestre por las eliminaciones - crédito DIM / Colprensa

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Carlos Antonio Vélez, comentarista deportivo y director de Planeta Fútbol, reveló un intercambio privado con Juan Fernando Quintero en medio de la crisis que atraviesa Independiente Medellín. El periodista contó que le escribió al volante tras conocerse versiones sobre un supuesto contrato condicionado a la disputa de diez partidos.

Según relató Vélez en el programa Palabras Mayores, que se emite por las mañanas en Win Sports, Quintero le respondió de inmediato. “No, no, no, a ver, perdón, yo creo que ustedes están equivocados conmigo”, le escribió el jugador, según la reproducción que hizo el comentarista.

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El futbolista fue tajante sobre la supuesta cláusula. “Yo no puedo firmar un contrato por cinco partidos ahora y cinco partidos después”, le aseguró a Vélez por chat, negando de forma directa la versión que había circulado en medios colombianos.

Juan Fernando Quintero regresó al gol con el Independiente Medellín, después de casi nueve años de hacerlo por última vez - crédito @dimoficialcom/Instagram

Esta revelación privada se suma al desmentido público que el propio Quintero hizo en el espacio de YouTube Clásico Paisa, donde calificó de “fantasía terrible” la idea de un vínculo atado a una cantidad fija de encuentros. Independiente Medellín, por su parte, pidió la rectificación del periodista que originó la versión y citó el artículo 23 del Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol para sostener que ese tipo de acuerdo es legalmente imposible.

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Para Vélez, el episodio forma parte de una “maraña” mayor que atraviesa al club paisa. “Y todo esto hace parte de esa maraña que es el Medellín”, sentenció el comunicador.

Dudas sobre la preparación técnica de Amaranto Perea y la herencia de la selección Colombia

Esta será la segunda vez que Perea como técnico en el FPC - crédito DIM

El comentarista centró buena parte de su análisis en la figura de Luis Amaranto Perea, director técnico de Independiente Medellín. Vélez reconoció méritos personales del entrenador, pero cuestionó su idoneidad para el cargo.

“A mí me parece que es un buen hombre. No creo que sea un buen técnico”, afirmó Vélez sobre el exdefensor. El periodista aclaró que no duda de la preparación teórica de Perea.

“Sé que está muy bien preparado. Sé que tiene muchos conocimientos”, señaló. Sin embargo, el comunicador marcó una distancia entre el conocimiento acumulado y la capacidad de aplicarlo en la práctica: “experticia cero”.

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Vélez relacionó esa falta de experiencia con el paso de Perea como asistente de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia. “Yo creo que al lado de Lorenzo uno no aprende nada”, sostuvo, aunque matizó de inmediato su propia afirmación.

“El asunto no es que uno no aprenda nada, sino que se le olvide lo que sabe”, explicó el comentarista, en referencia a lo que considera una desconexión entre la formación teórica de Perea y su desempeño actual en el banco del Medellín.

Vélez identificó un problema concreto que, según él, Perea trasladó desde su experiencia en la Selección Colombia hasta el Medellín. “Aquí hay un tema muy grave en selección, que es el juego, y eso lo transmitió al Medellín”, planteó.

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Así llegó el Deportivo Independiente Medellín al estadio, él es Luis Amaranto Perea, el director técnico del equipo - crédito @dimoficialcom/Instagram

El comunicador fue más allá y apuntó a un problema interno que considera todavía más grave que el estilo de juego. “Hay una cosa peor en el caso del Medellín, y es que parece que no se habla con los jugadores”, denunció.

Según la versión que maneja Vélez, Perea delegaría la comunicación directa con el plantel en su cuerpo técnico. “Eso es lo que dicen, que el que interviene es su asistente”, afirmó, para luego sintetizar su diagnóstico sobre el clima interno: “parece que el ambiente laboral interno no es bueno”.

Vélez advirtió sobre la fragilidad de la clasificación del equipo a los cuadrangulares. “Hoy está dentro de los ocho, pero pegadito con babas”, graficó, antes de insistir en la necesidad de tomar decisiones.

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El periodista cerró su intervención con un llamado directo a la dirigencia del club. “El problema lo tienen allá adentro. Resuélvanlo”, sentenció Vélez.