Colombia

Gustavo Petro podría ser el candidato del Pacto Histórico a la Alcaldía de Barranquilla y Claudia López se postularía en Bogotá: esta sería la estrategia para oponerse a los partidos afines a Abelardo de la Espriella

La versión estaría centrada en que la colectividad opositora al gobierno de Abelardo de la Espriella dispute las principales ciudades y gobernaciones del país, fortalecer sus estructuras locales y evitar una competencia entre ambos políticos por el control político de la capital de la República

Gustavo Petro y Claudia López
El expresidente Gustavo Petro ya se ha reunido con la exalcaldesa de Bogotá y excandidat presidencial Claudia López, lo que causó revuelo en las redes sociales - crédito @petrogustavo/X - Visuales IA
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El Pacto Histórico, partido de oposición al Gobierno de Abelardo de la Espriella, estudia presentar al expresidente Gustavo Petro para la Alcaldía de Barranquilla y a Claudia López para Bogotá en las elecciones territoriales de 2027, como parte de una estrategia para reconstruir poder regional con miras a la disputa presidencial de mayo de 2030.

La posibilidad fue revelada por la periodista D’arcy Quinn en La FM y la misma apuntaría no solo a hacerle contrapeso al hoy jefe de Estado, sino evitar que Petro y López compitan por el control de la capital. Bajo ese esquema, la exalcaldesa buscaría regresar al Palacio Liévano y el exmandatario quitarle en control de la ‘Arenosa’ a la familia Char.

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Quinn sostuvo que el movimiento, que perdió los comicios presidenciales el 21 de junio con su candidato, el senador Iván Cepeda, buscaría así ganar su primera batalla, y obtener alcaldías y gobernaciones para consolidar estructuras territoriales antes de la siguiente elección presidencial, en la que buscarían recuperar su presencia en Casa de Nariño.

Gustavo Petro en la réplica del Pacto Histórico al presidente Abelardo de la Espriella
El expresidente Gustavo Petro oficia en la actualidad como presidente del Pacto Histórico, que busca reestructurarse para las elecciones del 2027 - crédito suministrada a Infobae Colombia

Alcaldías y gobernaciones serían clave en la plataforma hacia 2030

La estrategia, de acuerdo con la versión entregada por el medio, incluiría una oposición intensa en el Congreso de la República contra el gobierno de Abelardo de la Espriella. Según la periodista, la bancada buscaría desgastar a ministros y funcionarios mediante citaciones y debates de control político, al tiempo que organiza sus campañas regionales.

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El plan también contempla el regreso de exministros y dirigentes a sus departamentos de origen. Allí podrían encabezar candidaturas, organizar listas para concejos y asambleas, y disputar gobiernos locales y departamentales; con ello, las elecciones de 2027 serían una “cuota inicial” para el proyecto político de cara a la contienda de 2030.

La movilización social y el retorno a las calles formarían parte de esa tarea de reorganización de las bases electorales, aunque la eventual candidatura de Petro en Barranquilla abrió interrogantes sobre su vínculo con la ciudad. Al respecto, sería un requisito que deba vivir, al menos, un año antes de efectuar la inscripción.

“¿Qué tal ir a Puerto Colombia? ¿Qué tal irme a vivir allá?”, recordó Quinn sobre lo que serían las afirmaciones de Petro y su deseo de residir en el Atlántico; pese a que los plazos ya no le estarían dando al exmandatario, que no cumpliría entonces con esta condición para presentar su nombre en los comicios regionales, al menos en Barranquilla.

Es válido destacar que el Pacto Histórico ha obtenido victorias electorales en Barranquilla y el Atlántico, cuando se trata de cargos a nivel nacional; pero no en la escena local, pues perdió con Nicolás Petro la gobernación. La apuesta por la capital atlanticense buscaría aprovechar ese respaldo y ampliar la presencia del movimiento en esa región.

Asimismo, Medellín y Cali también aparecen como territorios considerados clave para el Pacto Histórico, en un propósito sería combinar el control de alcaldías con la conquista de gobernaciones para fortalecer la organización electoral nacional. Y, de esta manera, consolidar su fuerza política con miras al gran objetivo, el calendario electoral de 2030.

Las figuras que suenan para las regiones

El 24 de septiembre, Noticias RCN había difundido una lista de dirigentes que el Pacto Histórico evalúa para las elecciones regionales. La estrategia consistiría en llevar figuras de alto perfil nacional a las disputas locales y fortalecer la fuerza del Pacto Histórico en las regiones, frente al impulso de De la Espriella tras llegar al poder.

Para la Alcaldía de Cali, la organización contemplaría a la exvicepresidenta Francia Márquez, pues su arraigo familiar, su formación y su trayectoria política en el Valle del Cauca figurarían entre los factores que impulsan esa opción; mientras que Gustavo Bolívar aparece como posible candidato a la Gobernación de Cundinamarca, pese a las negativas de la colectividad.

A su vez, Alexander López sería una de las cartas para disputar la Gobernación del Valle; y Jaime Dussán estaría en consideración para la Gobernación del Huila. La lista también incluía a Armando Benedetti para la Alcaldía de Barranquilla, aunque con esta nueva información, que enfocaría a Petro, estaría desvirtuándose sus opciones de llegar al poder.

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