Cancillería aclaró si hay colombianos muertos o heridos en el accidente de trenes en España que dejó más de 60 víctimas

Cancillería confirmó que no hay colombianos muertos ni heridos tras el accidente de trenes en España que dejó más de 60 fallecidos - crédito Reuters/Cancilleria

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El 28 de octubre de 2026, al menos 68 personas murieron en la colisión de dos trenes de alta velocidad en la provincia de Toledo, al sur de Madrid, España. El siniestro involucró a un convoy de Renfe, que cubría el trayecto entre Madrid-Puerta de Atocha y Sevilla-Santa Justa, y a otro de la operadora italiana Iryo, que también se dirigía a Sevilla.

Los dos trenes transportaban en conjunto a 544 pasajeros. El de Renfe llevaba 397 personas a bordo y el de Iryo, 147, entre ellas un bebé. La colisión ocurrió hacia las 8:54 a. m. y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia en la zona.

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Las primeras informaciones señalan que el convoy de Renfe impactó por detrás al tren de Iryo, que se encontraba detenido en la vía. Fuentes conocedoras del caso indicaron que se analiza si hubo una orden errónea para que uno de los trenes continuara la marcha y si existieron fallas en la comunicación con el centro de control.

El impacto se habría producido a más de 100 kilómetros por hora, aunque las autoridades no han confirmado todavía las causas del accidente. Entre las hipótesis que se investigan figuran un problema en la señalización y un posible error del maquinista. Trabajadores de la compañía, citados por medios locales, señalaron que aún se desconoce el paradero del conductor.

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Un día después del siniestro, la Cancillería confirmó en sus redes sociales que no cuentan con reportes sobre colombianos muertos y heridos a causa del accidente.

Cancillería expresó sus condolencias por el choque de trenes que tiene conmocionada a toda España - crédito @CancilleriaCol/X

“Desde que se conoció el trágico accidente ferroviario en España, el Consulado General Central de Colombia en Madrid, encabezado por la cónsul Paulina Estrada, activó el seguimiento a la emergencia para identificar posibles colombianos afectados y brindar la asistencia consular necesaria. Con corte a las 7:00 a. m. (hora de Colombia) de hoy, 29 de octubre, no se reportan ciudadanos colombianos fallecidos ni heridos”, escribó en su cuenta de X.

La cartera, liderada por Omar Bula, también expresó su apoyo al país ibérico, además de señalar que darán seguimiento a la situación en el sur de la capital española.

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La cónsul general de Colombia en Madrid, Paulina Estrada, habilitó canales de atención para recopilar información sobre eventuales colombianos afectados por el accidente ferroviario ocurrido en la ruta entre Madrid y Sevilla - crédito Cancillería

El Consulado General Central de Colombia en Madrid, cuya circunscripción incluye la provincia de Toledo, quedó atento a la emergencia para brindar asistencia a los connacionales que la requieran. La cónsul general de Colombia en Madrid, Paulina Estrada, pidió información sobre posibles víctimas colombianas.

“Si tiene información sobre algún colombiano, familiar, amigo o conocido que posiblemente haya resultado afectado por esta tragedia, comuníquese con nosotros a través del correo electrónico cmadrid@cancilleria.gov.co”, indicó Estrada.

Colombiano sobrevivió al choque de trenes en España que dejó 68 muertos

Colombiano sobrevivió al choque de trenes en España que dejó 68 muertos - crédito Alejandro Martínez Vélez /Europa Press

El colombiano Jorge Guales, de 53 años, sobrevivió al choque entre dos trenes de alta velocidad cerca de Urda, en la provincia española de Toledo. Guales ocupaba el asiento 17C cuando los trabajadores del tren repartían bebidas y aperitivos a los pasajeros. “El golpe, el estruendo durísimo”, recordó en declaraciones citadas por El Tiempo.

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Los pasajeros tardaron unos instantes en comprender la dimensión de lo ocurrido. Varias personas chocaron contra los asientos y distintos objetos cayeron al suelo por la fuerza de la colisión.

“Lo primero que sentimos fue que nos habían chocado”, explicó Guales. Al mirar hacia afuera, los sobrevivientes vieron un vagón descarrilado y una columna de humo que confirmó la gravedad del hecho.

“No estábamos seguros”, señaló antes de describir que observaron “un vagón descarrilado y mucho humo, demasiado humo”. Algunos de los momentos posteriores al accidente, dijo, son difíciles de reconstruir con precisión.

Una puerta logró abrirse y evitó que los pasajeros tuvieran que romper las ventanas para salir. “No tuvimos necesidad de romper vidrios porque se abrió una puerta, entonces salimos como tres personas y empezamos a ayudar a la gente a que evacuara”, relató el sobreviviente.

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