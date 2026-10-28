Los mejores colegios de Colombia en Saber 11 - 2026: estas son las instituciones y departamentos con resultados para destacar

Los tres colegios destacados en el ranking oficial publicado el 28 de octubre de 2026 (Grupo Milton Ochoa)

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El Grupo Milton Ochoa publicó el ranking nacional de colegios, según los resultados de las Pruebas Saber 11 de 2026, una clasificación elaborada a partir de la información divulgada por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes).

El listado reúne sedes y jornadas educativas de todo el país y ubica al Colegio Bilingüe Divino Niño, de Bucaramanga, en el primer lugar nacional, con un puntaje global de 404 sobre 500.

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La medición incluye resultados de 547.063 estudiantes evaluados y analiza 13.028 sedes y jornadas con al menos cinco personas examinadas. De acuerdo con la plataforma divulgada por el Grupo Milton Ochoa, el promedio nacional de los estudiantes de calendario A fue de 253,3 puntos.

El Icfes indica que el puntaje global se calcula sobre 500 puntos y corresponde a un promedio ponderado de las cinco áreas evaluadas: Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés.

La institución felicitó a los jóvenes que se esforzaron en el desarrollo de las Pruebas Saber 11 (Colegio Bilingüe Divino Niño/Facebook)

Top de los mejores colegios a nivel nacional

El primer puesto de la clasificación corresponde al Colegio Bilingüe Divino Niño , de Bucaramanga, Santander, que alcanzó 404 puntos.

En la segunda posición aparece el Colegio Gimnasio Calibío , de Popayán, Cauca, con 396 puntos.

El tercer lugar fue para el Gimnasio Contemporáneo , de Armenia, Quindío, con 382.

El cuarto puesto fue para el Colegio Integral del Norte , de Cartagena de Indias, Bolívar, con 381.

El quinto lugar se lo llevó el Colegio Bilingüe Diana Oese, de Cali, Valle del Cauca, con 378 puntos.

La lista de los 10 mejores la complementan:

Colegio San Mateo Apóstol , de Yopal, Casanare, con 376.

Colegio Cristiano Monte Hebron , de Bogotá D.C., con 376.

Corporacion Educativa La Concepcion , de Turbaco, Bolívar, con 375.

Colegio Boston Internacional Ltda , de Barranquilla, Atlántico, con 373.

Redcol - Colegio Nuevo Cambridge Preu, de Girón, Santander con 372.

El ranking incluye a colegios de diferentes municipios y ciudades (Grupo Milton Ochoa)

El ranking no agrupa a los colegios únicamente por institución, pues cada sede y cada jornada se contabilizan por separado, siguiendo la forma en que el Icfes presenta sus resultados. Ese criterio permite comparar unidades educativas específicas, aunque una misma institución tenga presencia en más de una ubicación, modalidad u horario.

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La metodología incorpora las sedes y jornadas con cinco o más estudiantes evaluados. El objetivo de ese umbral es reducir el efecto que pueden tener uno o dos resultados individuales en el promedio de una institución con una población evaluada muy pequeña.

Boyacá obtuvo el promedio departamental más alto

En el análisis por departamentos, Boyacá ocupó el primer lugar con un promedio de 270,9 puntos entre los estudiantes de calendario A. El departamento registró 15.775 evaluados en 450 sedes y jornadas, según la información publicada en la plataforma.

Bogotá D. C. quedó en el segundo puesto departamental, con un promedio de 268,6 puntos y 77.560 estudiantes evaluados. Santander ocupó la tercera casilla, con 268,3 puntos, tras contabilizar 25.616 participantes en 641 sedes y jornadas.

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Quindío, Norte de Santander, Cundinamarca, Casanare, Huila y Meta completan los primeros puestos del listado territorial. En el extremo inferior de la clasificación aparecen Chocó, Vichada y Vaupés. Este último departamento registró un promedio de 213,5 puntos entre 486 estudiantes evaluados.

Los promedios de municipios y departamentos se calcularon con los resultados de calendario A, de modo que cada estudiante tiene el mismo peso en el resultado final.

Así le fue a los estudiantes a nivel departamental (Grupo Milton Ochoa)

Los municipios con menos de 20 evaluados no reciben puesto

El Grupo Milton Ochoa precisó que los municipios con menos de 20 estudiantes evaluados pueden aparecer en la consulta, pero no reciben una posición dentro del ranking. La medida busca evitar comparaciones basadas en grupos muy reducidos, que podrían variar de forma considerable por el resultado de pocos participantes.

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El listado también distingue entre los resultados por sede, jornada, municipio y departamento. Por ello, una ubicación puede tener una posición diferente a la de la institución en su conjunto o a la del territorio donde opera. La clasificación, actualizada el 28 de octubre de 2026, se basa en los datos publicados por el Icfes y procesados bajo los criterios expuestos por el Grupo Milton Ochoa.

Según el calendario oficial del Icfes, las pruebas Saber 11 calendario A de 2026 se aplicaron el 26 de julio y los resultados se habilitaron el 25 de septiembre.