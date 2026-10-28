Colombia

Reforma pensional: a dos días del plazo de la Corte Constitucional, Cámara negó tres proposiciones y tiene siete pendientes

La plenaria retomará este 28 de octubre, a las 10:00 a. m., el trámite de los puntos devueltos por el alto tribunal, tras rechazar propuestas relacionadas con los recursos del sistema, los cálculos actuariales y las inversiones de los fondos. La corporación solicitó una prórroga de 30 días hábiles, pero aún no ha recibido respuesta

La Cámara de Representantes continuará el trámite de la reforma pensional el miércoles 28 de octubre a las 10 de la mañana. - crédito @CamaraColombia/X
La Cámara de Representantes continuará el trámite de la reforma pensional el miércoles 28 de octubre a las 10 de la mañana. - crédito @CamaraColombia/X
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La Cámara de Representantes negó tres proposiciones relacionadas con la reforma pensional y dejó pendientes otras siete que debe tramitar para cumplir la orden de la Corte Constitucional. La plenaria retomará el debate este miércoles 28 de octubre, cuando faltan pocos días para que venza el plazo fijado por el alto tribunal.

La sesión del martes 27 de octubre estaba citada para las 2:00 p.m., aunque las votaciones comenzaron cerca de las 6:00 p.m. El debate terminó alrededor de las 8:00 p.m., tras el análisis de las proposiciones relacionadas con los artículos 11, 14 y 19 de la Ley 2381 de 2024.

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Las iniciativas rechazadas habían sido presentadas por el representante Armando Zabaraín. Con esas decisiones, la Cámara mantuvo los textos que ya habían sido aprobados dentro de la reforma pensional.

Las tres proposiciones que fueron negadas

La primera propuesta correspondía al inciso cuarto del artículo 11 y fue negada con 93 votos por el no y uno por el sí.

La iniciativa buscaba precisar que los recursos del sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte tienen naturaleza pública y carácter parafiscal, y que no pertenecen a la Nación ni a las entidades que los administran.

Durante la discusión, congresistas argumentaron que ese asunto ya estaba regulado en el artículo 48 de la Ley 1328.

En una jornada cargada de discusiones, el Senado logró un avance al aprobar una modificación al artículo 36 de la reforma pensional propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro - crédito Infobae
Las proposiciones rechazadas abordaban la naturaleza de los recursos del sistema pensional, los cálculos actuariales y las condiciones de inversión de los fondos. - crédito Infobae

La segunda proposición se refería al artículo 14. El texto planteaba que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) asumiera el cálculo técnico actuarial del sistema de equivalencias y de los bonos pensionales.

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La plenaria rechazó esa modificación. El representante Octavio Cardona, del Partido Liberal, sostuvo que el cambio alteraría las funciones que actualmente desarrolla el Ministerio de Hacienda.

“Una que los cálculos actuariales y los bonos pensionales fueran manejados desde el Departamento Nacional de Planeación, lo cual va en contravía del manejo que le viene dando el Ministerio de Hacienda”, explicó Cardona.

La tercera proposición estaba relacionada con el literal K del artículo 19. La iniciativa buscaba que las condiciones de inversión de los fondos respetaran el libre mercado y la autonomía de inversión de los agentes.

La votación terminó con 94 votos en contra y ninguno a favor. Por tanto, se mantuvo el texto que señala que las condiciones y características de inversión de los recursos de las cuentas individuales serán determinadas por el Gobierno nacional.

Cardona afirmó que la propuesta no prosperó porque, según su interpretación, el Estado debe conservar la capacidad de regular esos recursos. “Los fondos no pueden hacer lo que quieran con esa plata”, señaló el congresista.

La controvertida reforma pensional podría entrar en vigencia el 1 de julio del 2025 antes de completar el proceso de revisión constitucional - crédito Colprensa
Entre los temas por debatir están las comisiones de las AFP, las semanas de cotización para las mujeres y las reglas de inversión. - crédito Colprensa

Quedan siete proposiciones para completar el trámite

La Cámara deberá discutir este miércoles las siete proposiciones restantes. Se trata de iniciativas vinculadas con los artículos 23, 36, 63, 84, 92 y 93 de la reforma pensional, además de una propuesta para incluir un artículo nuevo.

Los puntos pendientes incluyen temas relacionados con las comisiones de las administradoras de fondos de pensiones, las semanas requeridas para que las mujeres accedan a la pensión, las reglas de inversión del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, beneficios tributarios y disposiciones para comunidades étnicas y campesinas.

La senadora Jennifer Pedraza señaló que entre las iniciativas que deberán revisarse están dos proposiciones que presentó cuando era representante a la Cámara y que, según la Corte Constitucional, no tuvieron un debate adecuado.

Una de ellas propone eliminar un parágrafo referido a las comisiones de los fondos privados. “Se pretende eliminar el mico, un parágrafo, donde se le paga doble comisión a los fondos privados, incluyendo el 0,7% que van a recibir, ya no de la cotización mensual de los afiliados, sino del stock acumulado”, afirmó Pedraza.

La otra iniciativa busca impedir que los fondos privados otorguen autopréstamos.

Foto 2: En un país donde la política sigue siendo un terreno árido para las mujeres, Jennifer Pedraza reflexiona sobre su papel y reconoce los desafíos y privilegios que ha enfrentado en su carrera política - crédito Lina Gasca/Colprensa
Jennifer Pedraza ha planteado propuestas relacionadas con las comisiones de las administradoras de fondos de pensiones y las inversiones del ahorro pensional. - crédito Lina Gasca/Colprensa

El plazo vence el viernes 30 de octubre

El nuevo trámite responde a una orden de la Corte Constitucional, que identificó vicios de procedimiento durante la aprobación de algunas proposiciones de la reforma pensional en 2024.

La Cámara debe subsanar esos puntos dentro de un plazo de 30 días hábiles contados desde la notificación de la decisión, el 17 de septiembre. El término vence el viernes 30 de octubre.

Ante la cercanía de la fecha, la mesa directiva de la Cámara solicitó a la Corte una ampliación de 30 días hábiles. La corporación argumentó que el trámite coincidió con la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027.

Hasta el cierre de la sesión del martes no se conocía una respuesta del alto tribunal. La plenaria fue convocada para las 10:00 de la mañana de este miércoles con el propósito de continuar las votaciones pendientes.

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