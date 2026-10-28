Las 16 medidas que acordó el Gobierno con los paperos para reducir los costos del cultivo de papa en Colombia

Los productores buscan mejorar la rentabilidad del cultivo mediante el aumento de la productividad y la reducción de los gastos de producción.- Crédito: Midagri

Guardar

El Gobierno y los productores de papa acordaron 16 medidas para reducir los costos del cultivo de papa en Colombia, aumentar la productividad y mejorar la comercialización del producto. Los compromisos surgieron durante una jornada de diálogo realizada en el Centro Agroindustrial de la Papa, en Villapinzón, Cundinamarca, con participación de autoridades regionales, Fedepapa y cultivadores de distintas zonas del país.

Según un comunicado del Ministerio de Agricultura, el encuentro fue liderado por el ministro Indalecio Dangond Baquero, quien expuso que sembrar una hectárea de papa cuesta cerca de $ 35 millones. El funcionario señaló que la mano de obra y el arriendo de los terrenos representan casi la mitad de ese valor, lo que afecta la rentabilidad de los productores.

PUBLICIDAD

La reunión contó con representantes de las gobernaciones de Cundinamarca y Boyacá, la Federación Colombiana de Productores de Papa (Fedepapa), la Alcaldía de Villapinzón y agricultores. La hoja de ruta prevé acciones en materia de costos, financiamiento, sanidad vegetal, comercio y sostenibilidad.

La productividad, uno de los ejes del acuerdo con los paperos

El Ministerio planteó como meta elevar el rendimiento promedio de los cultivos, que se ubica cerca de 30 toneladas por hectárea, hasta alrededor de 50 toneladas por hectárea. Para ello, propuso promover el uso de tecnología, mejores prácticas agrícolas y sistemas de riego más eficientes.

Dangond afirmó que el sector requiere una transformación productiva para producir más en la misma extensión de tierra. “Si hay un sector que representa el esfuerzo, el sacrificio y la capacidad productiva del campo colombiano, es el papero”, manifestó durante el encuentro.

PUBLICIDAD

La estrategia también incluye la mecanización agrícola y la creación o fortalecimiento de bancos de maquinaria y cooperativas. El propósito es que los pequeños productores puedan acceder a equipos y servicios que, de manera individual, resultarían más difíciles de financiar.

El ministro sostuvo que algunas herramientas podrían reducir hasta en 50% los gastos de mano de obra de los productores. Sin embargo, el alcance de esa reducción dependerá de la implementación de los programas y del acceso efectivo de los cultivadores a la maquinaria.

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, lideró la jornada de diálogo con cultivadores y representantes del sector en Villapinzón, Cundinamarca. - crédito minagricultura

Las 16 medidas acordadas por el Gobierno y los productores de papa

Los compromisos definidos en Villapinzón abarcan distintos eslabones de la cadena productiva y comercial de la papa. Las medidas acordadas fueron:

Revisión de las importaciones de papa y defensa comercial. Estabilización de precios. Lucha contra el contrabando y guía de movilidad de la papa. Seguros agrícolas y piloto de aseguramiento paramétrico. Prevención y control de la enfermedad conocida como Punta Morada de la Papa (PMP). Mecanización agrícola. Intermediación comercial y generación de valor. Almacenes agrícolas y financiación de insumos. Disminución de costos de producción. Cédula papera. Acceso al crédito agropecuario. Alivios financieros y tratamiento de cartera. Word Potato Congress en Colombia (Congreso Mundial de la Papa). Prevención de riesgos de lavado de activos. FAIA papa y focalización de apoyos. Sostenibilidad y producción de bajo impacto ambiental.

Entre los puntos se encuentra la revisión de las importaciones y la lucha contra el contrabando, con la propuesta de una guía de movilidad para el producto. También se acordó trabajar en mecanismos de estabilización de precios, un aspecto relevante para los agricultores ante las variaciones del mercado.

PUBLICIDAD

En materia sanitaria, el plan contempla acciones de prevención y control de la Punta Morada de la Papa, una enfermedad que afecta los cultivos. A esto se suman seguros agrícolas y un piloto de aseguramiento paramétrico, que prevé pagos cuando se cumplan condiciones definidas previamente, como determinados niveles de lluvias.

Las medidas que acordó el Gobierno con los paperos incluyen acceso al crédito, mecanización agrícola, seguros para los cultivadores y mejoras en la comercialización del producto. - crédito EFE/Carlos Ortega

Créditos, contratos anticipados y venta con valor agregado

El comunicado del Ministerio indica que una de las apuestas será mejorar el acceso al crédito para los productores. Para ello, se planteó el respaldo institucional de la Bolsa Mercantil de Colombia, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) y el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG).

El Gobierno propuso impulsar contratos forward, que permiten fijar de manera anticipada el precio de una cosecha que se entregará más adelante. La iniciativa busca reducir la incertidumbre de los cultivadores frente a las fluctuaciones de precios.

PUBLICIDAD

El acuerdo también contempla alivios financieros y tratamiento de cartera para agricultores con obligaciones pendientes. Además, incluye la financiación de insumos y el fortalecimiento de almacenes agrícolas.

Otro de los frentes será la comercialización. El Ministerio busca que la papa llegue a supermercados, restaurantes e industrias después de procesos de limpieza, clasificación, empaque y estandarización. La intención es facilitar el acceso a compradores de mayor escala y generar mayor valor para los productores.

El comportamiento de los precios y los costos de producción plantea retos para la estabilidad económica de los agricultores colombianos. - Crédito: Midagri

El acuerdo se da tras pérdidas en 2025 y alzas de precios en 2026

El Tiempo informó que el sector papero pasó de un escenario de pérdidas por exceso de oferta en 2025 a un aumento de los precios al consumidor durante 2026.

PUBLICIDAD

Según cifras de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) citadas por el diario, Colombia produjo 4,83 millones de toneladas de papa en 200.350 hectáreas durante 2025. La producción fue 22,7% superior a la registrada en 2024, cuando alcanzó 3,94 millones de toneladas.

Fedepapa atribuyó parte de la caída de precios de 2025 a esa mayor oferta y señaló, según el medio, que algunos cultivadores tuvieron pérdidas de entre $15 millones y $20 millones por hectárea.

El comportamiento cambió en 2026. Datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) citados señalan que el precio de la papa dentro del índice de precios al consumidor aumentó 78,24% en septiembre frente al mismo mes de 2025. En lo corrido del año, el alza fue de 67,70%.

PUBLICIDAD

Fedepapa explicó que, tras las pérdidas del año anterior, varios productores redujeron las siembras. El gremio estimó una caída de 8% en el área sembrada en septiembre y proyectó una reducción de entre 13% y 15% en octubre.

El Ministerio de Agricultura calcula que en Colombia hay cerca de 90.000 productores directos de papa, distribuidos en más de 39.000 unidades productivas. La cadena, según la entidad, involucra a más de 350.000 familias.

Los compromisos acordados en Villapinzón están previstos para avanzar durante 2027. Su resultado dependerá de la ejecución de las medidas, del acceso de los agricultores a crédito, maquinaria y seguros, y de la capacidad para mejorar las condiciones de comercialización del cultivo.

PUBLICIDAD