Así quedó la tabla de posiciones en la Liga 2026-II, tras la victoria de Águilas Doradas y el empate del Junior: Once Caldas salió del grupo de los ocho

Águilas Doradas venció 2-0 a Cúcuta Deportivo en un duelo válido por la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026 (@aguilasdoradasr/Instagram)

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Águilas Doradas es el nuevo equipo clasificado parcialmente a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II, luego de que consiguiera una victoria 2-0 ante Cúcuta Deportivo, en el estadio General Santander, donde ofició como visitante.

Ambos conjuntos pertenecieron a un grupo que pelea por entrar a los ocho que clasificarán a la segunda ronda del campeonato, una vez culminen las 19 fechas del Todos contra Todos.

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Los dirigidos por Flavio Robatto, que consiguieron esa victoria gracias a las anotaciones de Andrés Mosquera y Andrés Ricaurte, llegaron a 22 puntos y superaron por una unidad a Once Caldas, que quedó con 21 tras 16 partidos jugados, y salió del grupo de los ocho clasificados de forma parcial a los cuadrangulares semifinales.

Además, el segundo duelo de la jornada del martes 27 de octubre del 2026 finalizó en empate, tras el 1-1 entre Boyacá Chicó y Junior de Barranquilla que conservaron la casilla 16 y 15 respectivamente en la tabla de posiciones.

A la altura de la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-II, Atlético Nacional, Deportivo Cali y América son los únicos equipos que tienen asegurada, en forma matemática, su clasificación a la siguiente ronda, por lo que restan cinco cupos en el grupo de los ocho que disputarán los cuadrangulares semifinales.

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Deportivo Cali y Millonarios empataron en un duelo adelantado de la fecha 5 en la Liga BetPlay 2026-II (Cristian Bayona/Colprensa)

Tabla de posiciones Liga BetPlay 2026-II

Atlético Nacional: 32 puntos / +17 diferencia de gol / 15 partidos jugados. América de Cali: 31 puntos / +18 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Deportivo Cali: 30 puntos / +14 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 28 puntos / +8 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Millonarios: 26 puntos / +10 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 25 puntos / +8 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Independiente Medellín: 23 puntos / +1 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Águilas Doradas: 22 puntos / +2 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Once Caldas: 21 puntos / +2 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Cúcuta Deportivo: 21 puntos / -6 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Deportes Tolima: 20 puntos / 0 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Alianza FC: 18 puntos / -10 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Internacional de Bogotá: 17 puntos / -3 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Llaneros FC: 17 puntos / -5 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Junior FC: 16 puntos / -3 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Boyacá Chicó: 16 puntos / -13 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Deportivo Pereira: 14 puntos / -8 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Jaguares FC: 13 puntos / -11 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Fortaleza FC: 12 puntos / -6 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Deportivo Pasto: 12 puntos / -12 diferencia de gol / 15 partidos jugados (eliminado).

Partidos que restan en la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026

Los enfrentamientos entre Cúcuta Deportivo y Águilas Doradas, y Boyacá Chicó ante Junior de Barranquilla, hicieron parte de la quinta jornada del campeonato colombiano, a la que aún le restan seis partidos por jugarse. El empate a un gol entre Millonarios y Deportivo Cali y la victoria por la mínima diferencia de Deportes Tolima sobre Llaneros fueron los compromisos que ya se disputaron de esta fecha.

Once Caldas vs. Alianza FC

Fecha: 28 de octubre

Hora: 6:00 p. m.

TV: Win + Fútbol

Internacional de Bogotá vs. Independiente Medellín

Fecha: 28 de octubre

Hora: 8:05 p. m.

TV: Win + Fútbol

América de Cali vs. Fortaleza FC

Fecha: 29 de octubre

Hora: 6:15 p. m.

TV: Win + Fútbol

Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe

Fecha: 29 de octubre

Hora: 8:30 p. m.

TV: Win + Fútbol

Atlético Nacional e Independiente Santa Fe se enfrentan en uno de los duelos más atractivos de la fecha 5 en la Liga BetPlay 2026-II (Lina Gasca/Colprensa)

Deportivo Pereira vs. Jaguares FC

Fecha: 30 de octubre

Hora: 4:00 p. m.

TV: Win + Fútbol

Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Pasto

Fecha: 27 de octubre

Hora: 8:05 p. m.

TV: Win + Fútbol y Win Sports