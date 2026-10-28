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Marlos Moreno confesó que sufrió cuando tuvo a Diego Arias como entrenador en Atlético Nacional: esta fue la razón

El extremo colombiano también afirmó que su compañero, Juan Manuel Rengifo, es el jugador que más le gusta de la Liga BetPlay 2026-II

Marlos Moreno confesó que sufrió mucho cuando tuvo a Diego Arias de director técnico - crédito Atlético Nacional/David Jaramillo
Marlos Moreno confesó que sufrió mucho cuando tuvo a Diego Arias de director técnico - crédito Atlético Nacional/David Jaramillo
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Marlos Moreno, futbolista con pasado en la selección Colombia, confesó las dificultades que atravesó durante el ciclo de Diego Arias como entrenador de Atlético Nacional. El extremo, de 30 años, aseguró que la relación profesional entre ambos no funcionó por diferencias en la comprensión del juego y aclaró que sus palabras no obedecen a un conflicto personal.

En una entrevista publicada el martes 27 de octubre de 2026 por AS Colombia, Moreno explicó que sufrió durante el tiempo en que fue dirigido por Arias. El futbolista regresó a Atlético Nacional el 28 de julio de 2025, mientras que el entonces asistente técnico asumió como entrenador principal en septiembre de ese año y permaneció en el cargo hasta junio de 2026.

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Un poco complicado con él, realmente yo sufrí bastante con Diego. No es nada personal, pero sí me costó bastante. No nos pudimos entender. Yo no lo pude entender a él tampoco, ni él a mí. Y por ahí nos costó”, afirmó Moreno.

Las diferencias entre Marlos Moreno y Diego Arias

El atacante no profundizó en un episodio puntual, pero vinculó las dificultades con la propuesta futbolística del entrenador. Según explicó, ambos tenían perspectivas distintas sobre las características que debía priorizar un jugador dentro del equipo.

Quizás de manera de jugar, ¿no? Pues a él le gustaban otras virtudes de otros jugadores, otro estilo de juego. Yo trataba de hablar con él, pero nunca sincronizamos”, agregó el jugador de Atlético Nacional.

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Arias dirigió su último partido con el equipo el 8 de junio de 2026, en la final de vuelta de la Liga BetPlay I frente a Junior. Cuatro días después, el jueves 12 de junio, Atlético Nacional confirmó oficialmente la finalización de su vínculo como director técnico del plantel profesional masculino.

Diego Arias, técnico de Atlético Nacional
Diego Arias, técnico de Atlético Nacional, fue el principal señalado por la caída en la final de la Liga BetPlay 2026-I - crédito Colprensa

De acuerdo con los registros publicados por FotMob, Arias completó un ciclo de 40 partidos al frente del club, con 26 victorias y un rendimiento cercano al 65%. Moreno compartió buena parte de ese proceso con Arias tras su regreso al club, luego de nueve años en el exterior.

El presente de Marlos Moreno en Nacional

Más allá de las diferencias que describió sobre Arias, Moreno dejó claro en el diario en mención que su prioridad actual está en Atlético Nacional. El futbolista sostuvo que sus objetivos son obtener títulos locales e internacionales antes de pensar en una nueva oportunidad en el fútbol europeo o en la selección de Colombia.

Mis planes en este momento están muy claros: ser campeón con Nacional y pensar el próximo año en la Libertadores”, señaló el extremo, que también dijo que desea volver a Europa, aunque remarcó que su atención está puesta en la Liga y en la Copa Libertadores.

Así registró Atlético Nacional los 100 partidos de Marlos Moreno con el equipo - crédito Atlético Nacional
Así registró Atlético Nacional los 100 partidos de Marlos Moreno con el equipo - crédito Atlético Nacional

El atacante fue consultado, además, por Juan Rengifo, jugador joven del equipo antioqueño: “A mí me gusta mucho Rengifo, es el que me gusta de la liga. Tiene una buena zurda, muy bien técnicamente. Tiene muchas condiciones, tiene una bonita pegada. Es un joven que tiene un futuro por delante”.

Moreno llegó a los 100 partidos con Atlético Nacional el 30 de agosto de 2026, durante el encuentro ante Alianza de Valledupar. Según los registros divulgados en ese momento, acumuló 18 goles y 14 asistencias en sus dos etapas con el club, además de cuatro títulos: una Copa Libertadores, una Liga, una Copa Colombia y una Superliga.

Juan Manuel Rengifo marcó el gol que le dio la victoria a Atlético Nacional sobre Deportivo Pasto - crédito Atlético Nacional
Juan Manuel Rengifo fue destacado por su compañero Marlos Moreno - crédito Atlético Nacional

En la entrevista, el extremo también manifestó que mantiene la ilusión de volver a la selección. “Sí, ¿por qué no? Hay que ser positivo. Ahí estaremos, con ayuda de Dios”, respondió al ser preguntado por la posibilidad de disputar las Eliminatorias y la Copa América de 2028.

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