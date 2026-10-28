MinTransporte propondrá revivir el traspaso a persona indeterminada para carros y motos vendidos

La iniciativa busca proteger a quienes entregaron un vehículo pero siguen figurando como propietarios porque el comprador nunca formalizó el cambio de titularidad - crédito Colprensa

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El Ministerio de Transporte propondrá al Congreso recuperar la figura del traspaso a persona indeterminada, un mecanismo pensado para quienes vendieron un carro o una moto, pero continúan apareciendo como propietarios ante las autoridades porque el comprador nunca hizo el cambio de titularidad.

Según informó Blu Radio, la ministra de Transporte explicó que se trata de una de las solicitudes más frecuentes que ha recibido la cartera durante los encuentros territoriales que adelanta para construir propuestas de reforma al Código de Tránsito.

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La funcionaria señaló que esta situación afecta a miles de colombianos que, pese a haber vendido sus vehículos, continúan recibiendo cobros o apareciendo asociados a obligaciones porque el negocio nunca quedó formalizado en el registro correspondiente.

“Esto lo viven miles de colombianos y es la razón por la cual es una de las peticiones más frecuentes que nos hacen en los encuentros territoriales para construir entre todos el Código de Tránsito”, explicó.

El Ministerio de Transporte propondrá al Congreso recuperar la figura del traspaso a persona indeterminada, un mecanismo pensado para quienes vendieron un carro o una moto, pero continúan apareciendo como propietarios ante las autoridades porque el comprador nunca hizo el cambio de titularidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es el traspaso a persona indeterminada?

El mecanismo permite actualizar el registro de propiedad de un vehículo cuando el antiguo dueño ya no lo tiene en su poder, pero no puede completar el traspaso porque desconoce o no logra ubicar al comprador.

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La finalidad es evitar que el vendedor siga apareciendo como responsable de un vehículo que ya no posee.

La figura estaba sujeta al cumplimiento de requisitos específicos y buscaba dar una salida a situaciones en las que la transferencia material del carro o la moto se produjo, pero el trámite de cambio de propietario nunca fue terminado.

Sin embargo, desde febrero de 2026 dejaron de recibirse nuevas solicitudes para acogerse a este mecanismo.

La propuesta del Ministerio de Transporte consiste ahora en recuperar la figura, pero acompañada de controles y requisitos que permitan diferenciar entre quienes efectivamente vendieron el vehículo y quienes pretendan utilizar el procedimiento para evadir obligaciones.

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“Al que vendió de buena fe hay que protegerlo, y al que busca evadir responsabilidades no lo podemos premiar”, afirmó la ministra.

Traspaso de carros y motos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Propuesta será llevada al Congreso

El anuncio hace parte de las iniciativas recogidas por el Ministerio de Transporte durante los encuentros regionales relacionados con una eventual reforma al Código Nacional de Tránsito.

Hasta ahora, más de 600 personas han participado en las jornadas realizadas en Bogotá, Barranquilla y Cali.

El último encuentro territorial anunciado por la cartera está previsto para el 3 de noviembre en Medellín.

La propuesta todavía no implica que el traspaso a persona indeterminada haya vuelto a estar vigente.

El Ministerio deberá llevar la iniciativa al Congreso y allí deberá surtirse el trámite legislativo correspondiente antes de que pueda convertirse nuevamente en una herramienta disponible para los propietarios.

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Por ahora, la cartera busca definir cuáles serían los requisitos, controles y condiciones necesarias para impedir abusos y, al mismo tiempo, ofrecer una solución a quienes continúan respondiendo por vehículos que ya no están bajo su control.

La discusión resulta especialmente relevante para antiguos propietarios que siguen vinculados a obligaciones relacionadas con impuestos, comparendos u otros trámites derivados de vehículos vendidos sin que el comprador realizara posteriormente el traspaso formal.

El Ministerio sostiene que la intención es establecer un mecanismo que proteja a quienes actuaron de buena fe sin abrir una puerta para eludir responsabilidades.

La propuesta será uno de los asuntos que alimentarán la discusión sobre los cambios al Código de Tránsito que el Gobierno planea presentar al Legislativo.

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