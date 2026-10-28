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La tabla de reclasificación de la Liga BetPlay está que arde: Santa Fe y América pelean por la Copa Libertadores

Los dos conjuntos rojos se encuentran en un duelo mano a mano por el segundo cupo a segunda fase previa del certamen, mientras que Millonarios y Once Caldas se acercan a la Sudamericana

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
La tabla de la reclasificación define los cupos a la Copa Libertadores y a la Copa Sudamericana de 2027 - crédito Cristian Bayona/Colprensa
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La reclasificación de la Liga BetPlay empieza a perfilar a los equipos que aspiran a clasificar a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana de 2027, en caso de no consagrarse campeones en 2026.

La victoria de Santa Fe acercó a los cardenales al segundo cupo de la segunda fase previa de la Copa Libertadores y puso presión sobre América de Cali, que busca conservar ese puesto por el reconocimiento de disputar el certamen y el premio económico.

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En la Copa Sudamericana, dos equipos se acercan a los cupos para la primera fase. Sin embargo, aún falta conocer el desenlace de la Copa Colombia, que otorgará el cuarto cupo y todavía no termina la ronda de cuartos de final.

Así va la tabla de reclasificación

El martes 27 de octubre empezó la quinta fecha de la Liga BetPlay, la cual debía disputarse en el fin de semana del 15 y 16 de agosto, pero se aplazó durante mes y medio por el terremoto del lunes 10 de agosto, el cual detuvo prácticamente toda actividad en el país para atender la emergencia.

Según la tabla de la reclasificación, Santa Fe amenaza al América con quitarle el cupo a la Copa Libertadores porque se encuentra a solo dos puntos, pues los rojos suman 65 puntos y los bogotanos 63, así que ambos buscarán el triunfo en esta jornada para alejarse del otro en esa batalla, mientras que Cali y Tolima los persiguen con 57 unidades cada uno.

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-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Santa Fe acumula 63 puntos y se ubica a dos unidades del América de Cali en la tabla anual - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Con respecto a Atlético Nacional, solo espera a los cuadrangulares para confirmarse como el segundo clasificado a Libertadores, ya que le saca 22 unidades al segundo y parece que esa ventaja será imposible de recortar, a menos que el cuadro verde tenga una debacle en las próximas fechas hasta el final de temporada.

Por su parte, Millonarios y Once Caldas le apuntan a la Copa Sudamericana fuertemente, pues Tolima, que es sexto con 57 puntos, apenas los aventaja por cinco unidades en la tabla y el Pijao se encuentra de capa caída en el campeonato colombiano, además de que Medellín y Bucaramanga también entrarían en esa conversación si pasan a cuadrangulares.

Once Caldas vs. Deportivo Pereira
Millonarios y Once Caldas aspiran a clasificar a la primera fase de la Copa Sudamericana. (Once Caldas)

Cabe recordar que, para la Copa Libertadores, van dos equipos por reclasificación y los dos campeones de la Liga BetPlay en el año, mientras que la Sudamericana tiene reservados tres tiquetes en la tabla anual y el otro para el vencedor de la Copa Colombia, siempre y cuando éste último no sea también ganador de Liga o líder en la “recla”.

Tabla de reclasificación 2026

  1. Atlético Nacional: 87 puntos (+45)
  2. América de Cali: 65 puntos (+24)
  3. Santa Fe: 63 puntos (+19)
  4. Junior de Barranquilla (clasificado a Libertadores como campeón de Liga 2026-I): 59 puntos (+7)
  5. Deportivo Cali: 57 puntos (+18)
  6. Tolima: 57 puntos (+9)
  7. Once Caldas: 55 puntos (+10)
  8. Millonarios: 53 puntos (+18)
  9. Independiente Medellín: 49 puntos (+3)
  10. Bucaramanga: 48 puntos (+14)
  11. Águilas Doradas: 48 puntos (-4)
  12. Deportivo Pasto: 46 puntos (-11)
  13. Internacional de Bogotá: 45 puntos (-11)

Los equipos se ponen al día

La quinta fecha también servirá para que la Dimayor ponga orden al calendario de competencias en la recta final de la fase Todos contra Todos de la Liga BetPlay, pues en los últimos meses se vieron a varios equipos en el liderato o en el fondo de la tabla, pero con varios compromisos pendientes.

El futbolista no ha jugado con regularidad en el segundo semestre de 2026-crédito @nacionaloficial/X
La Dimayor organiza los partidos pendientes de la fecha cinco para regularizar el calendario de la Liga BetPlay, con Atlético Nacional como líder en la tabla con 32 puntos - crédito @nacionaloficial/X

Partidos de la fecha 5:

  • Llaneros 1-2 Deportes Tolima
  • Millonarios 1-1 Deportivo Cali
  • Cúcuta Deportivo vs. Águilas Doradas
  • Boyacá Chicó vs. Junior de Barranquilla
  • Once Caldas vs. Alianza
  • Internacional de Bogotá vs. Medellín
  • América de Cali vs. Fortaleza
  • Atlético Nacional vs. Santa Fe
  • Deportivo Pereira vs. Jaguares
  • Bucaramanga vs. Deportivo Pasto

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