Colombia

Demanda de energía en Colombia subió 6,16 % en septiembre y hogares impulsaron el consumo

XM reportó un máximo histórico diario de 266,56 GWh el 18 de septiembre. El mayor aumento se dio en el mercado regulado, que agrupa hogares y pequeños comercios

Medidores inteligentes de energía-Colombia
Imagen de archivo de un medidor inteligente de energía. Foto: ENEL-CODENSA
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La demanda de energía eléctrica en Colombia creció 6,16 % en septiembre de 2026 frente al mismo mes del año anterior, impulsada principalmente por el mayor consumo de los hogares y pequeños establecimientos comerciales en medio de las altas temperaturas registradas en varias regiones del país.

Según cifras de XM, operador del sistema eléctrico colombiano, la demanda nacional pasó de 7.095,18 GWh en septiembre de 2025 a 7.531,89 GWh en septiembre de 2026.

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Además, el 18 de septiembre se alcanzó un máximo histórico de consumo diario de 266,56 GWh.

De acuerdo con Blu Radio, el aumento estuvo relacionado con temperaturas superiores a los niveles habituales, lo que habría incrementado el uso de equipos de refrigeración y climatización, especialmente en los hogares.

Codensa Mantenimiento Foto: Codensa
El aumento estuvo relacionado con temperaturas superiores a los niveles habituales, lo que habría incrementado el uso de equipos de refrigeración y climatización, especialmente en los hogares.

Hogares y pequeños comercios aumentaron su consumo

El llamado mercado regulado, que agrupa principalmente a hogares y pequeños establecimientos comerciales, concentró el 70,66 % de la demanda nacional.

Este segmento registró un consumo de 5.286,39 GWh, equivalente a un aumento anual de 8,95 %.

En contraste, el mercado no regulado, compuesto principalmente por industrias y grandes consumidores, presentó una disminución de 0,58 %, con una demanda de 2.194,9 GWh.

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En el acumulado entre enero y septiembre, el consumo de energía en Colombia aumentó 6,12 % frente al mismo periodo de 2025.

El comportamiento coincidió con anomalías positivas de temperatura durante septiembre.

En amplias zonas del país, los registros estuvieron cerca de un grado centígrado por encima de los valores habituales, mientras que en sectores del Caribe y el Pacífico se reportaron anomalías superiores a dos grados.

Estas condiciones elevaron la necesidad de ventilación, refrigeración y climatización.

Los clientes deben acumular puntos para redimir los bonos Foto: enel.com.co
El aumento estuvo relacionado con temperaturas superiores a los niveles habituales, lo que habría incrementado el uso de equipos de refrigeración y climatización, especialmente en los hogares | Foto: enel.com.co

Construcción y manufactura aumentaron demanda

Dentro del mercado no regulado, la industria manufacturera registró el mayor consumo, con 899,05 GWh, equivalentes al 40,96 % de ese segmento.

Pese a ello, su demanda aumentó 2,86 % frente a septiembre de 2025.

Por otro lado, la explotación de minas y canteras presentó una reducción de 8,14 %, con un consumo de 634,89 GWh.

La construcción mostró uno de los mayores incrementos, con un crecimiento de 12,79 %.

También aumentó la demanda de electricidad en transporte y almacenamiento, con 7,29 %, así como en agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con 5,55 %.

En el análisis regional, Guaviare presentó el mayor crecimiento porcentual, con 14,43 %.

Le siguieron Tolima, Huila y Caquetá, con un incremento conjunto de 10,66 %.

El Valle del Cauca aumentó 8,41 %, mientras que la región Caribe registró un crecimiento de 8,24 %.

Pese a no tener el mayor aumento porcentual, el Caribe fue la región con el consumo total más alto, al alcanzar 2.212,7 GWh.

Después aparecieron la región Centro, con 1.722,4 GWh, y Antioquia, con 1.032,78 GWh.

La región Centro fue la que presentó el menor crecimiento de la demanda, con 2,63 %.

El incremento del consumo eléctrico ocurre en un momento en el que las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño mantienen bajo observación la disponibilidad de recursos energéticos y los patrones de consumo.

Las cifras de XM muestran que, al menos durante septiembre, las mayores presiones provinieron del consumo residencial y comercial, mientras la demanda de grandes usuarios permaneció prácticamente estable frente al año anterior.

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