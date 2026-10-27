Conciertos de Halloween en Colombia: desde Ryan Castro hasta leyendas de la electrónica protagonizan la programación

Ryan Castro, Alexis y Fido, y leyendas de la música electrónica de ayer y hoy protagonizarán los conciertos en Colombia durante el fin de semana de Halloween - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La temporada de Halloween ya está en el horizonte y el fin de semana del 30 de octubre al 1 de noviembre marcará el regreso de los disfraces y de las familias que acompañan a sus niños a pedir dulces en establecimientos de toda Colombia.

Sin embargo, la celebración también se consolidó como un fenómeno adulto, algo que la industria de los conciertos no pasó por alto. En los últimos años, la programación de música en vivo incorporó cada vez más eventos vinculados con la festividad: espectáculos diseñados especialmente para la ocasión conviven con otros que ya se consolidaron como parte de la agenda anual.

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El 2026 no es la excepción, y la agenda para el fin de semana en lo referente a la música en vivo reúne una oferta amplia de conciertos y festivales con temática de disfraces, con Bogotá, Medellín, Cali y Manizales como epicentros de la celebración. Tratándose de un fin de semana donde la rumba es prioridad, no es sorpresa que el reguetón y la música electrónica acaparen el protagonismo.

A continuación, Infobae Colombia hace un repaso por los eventos más destacados de la música en vivo, ligados al Halloween.

Ryan Castro agotó las entradas para Awooween

Ryan Castro agotó en menos de noventa minutos la boletería para su concierto Awooween en el estadio El Campín - crédito @ryancastro/Instagram

El cantante de música urbana se presentará el 31 de octubre en el estadio El Campín con Awooween, un espectáculo montado en escenario de 360 grados, con ambientación de terror, acompañado de una convocatoria al público para asistir disfrazado. Las entradas para el concierto se agotaron en menos de una hora y media desde su salida a la venta.

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Para quienes no alcanzaron a adquirir boleta, la organización habilitó una alternativa a través de los canales oficiales: Awooween Xperience, un paquete que combina una entrada para Gramilla VIP con beneficios adicionales. El combo incluye ingreso anticipado, acceso preferencial a baños exclusivos, lanyard oficial del evento y un souvenir conmemorativo. Las unidades son limitadas y la venta se realiza a través de TuBoleta.

Baby Rasta y Gringo, y Alexis y Fido lideran el Gyal Halloween Festival

Leyendas del género urbano se reunirán el 1 de noviembre en el Centro de Eventos Autopista Norte, para el Gyal Halloween Festival - crédito cortesía Gyal Halloween Festival

El Centro de Eventos Autonorte, en Bogotá, albergará el 1 de noviembre una nueva edición del Gyal Festival, bautizada en esta ocasión como Gyal Halloween Festival. El cartel está encabezado por dos duplas históricas del género urbano: Baby Rasta y Gringo y Alexis y Fido.

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Baby Rasta y Gringo, integrado por Wilmer Alicea y Samuel Gerena, se formó en 1994 y es reconocido como el primer dúo de la historia del reguetón. Entre su repertorio figuran temas como Ella se contradice, Me niegas y Llegamos a la disco. Por su parte, Alexis y Fido, conformado por Raúl Alexis Ortiz y Joel Martínez, cuenta con una discografía que se extiende desde 2002 e incluye canciones como 5 letras, Mala conducta y Una en 1 millón.

La organización del festival informó que la edición anterior agotó boletas con un cartel que incluyó a Jory Boy y Gotay. Para esta nueva entrega, se ofrecerán más de 10 millones de pesos en premios para los mejores disfraces, y las entradas están disponibles a través de la plataforma AllTickets.

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Ñejo y Alejandro Villalobos animan Jalogüín 2026, El Bestiario de Andrés

El Bestiario de Andrés incluye fiesta de disfraces con una bolsa de hasta 40 millones de pesos en premios - crédito cortesía Noujau

La cadena de restaurantes Andrés Carne de Res anunció su fiesta anual de Halloween bajo el nombre Jalogüín 2026, El Bestiario de Andrés, que este año se extiende durante dos noches en dos sedes distintas.

La celebración arranca el viernes 30 de octubre en la sede de Chía, con la música del reguetonero puertorriqueño Ñejo. Al día siguiente, sábado 31 de octubre, la fiesta se traslada a la sede bogotana, con una noche dedicada a los clásicos de los años 2000 a cargo del locutor Alejandro Villalobos.

Bajo el concepto de El Bestiario de Andrés, la propuesta temática gira en torno a criaturas ancestrales, bestias fantásticas y seres de otros mundos, en línea con la estética habitual de la casa. La organización confirmó una bolsa de 40 millones de pesos en premios para los disfraces, distribuidos en cuatro categorías: mejor disfraz mujer, mejor disfraz hombre, mejor comparsa y mejor disfraz con temática de Andrés. Cada una de las dos fiestas contará con 20 millones de pesos en premiaciones.

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Rubián Zuluaga dirige los conciertos de Halloween de la Filarmónica de Bogotá

La programación cultural de la ciudad se completa con dos presentaciones de la Orquesta Filarmónica de Bogotá: el 31 de octubre, el Coro Filarmónico Juvenil se presentará dentro de la franja infantil “Recién Oídos”, y el 1 de noviembre, la orquesta ofrecerá un concierto de entrada libre bajo la dirección de Rubián Zuluaga.

Carl Cox lidera el cartel de la décima edición de Ritvales

Alineación para Ritvales 2026 - crédito cortesía Breakfast Live

El Parque Norte de Medellín será escenario, los días 31 de octubre y 1 de noviembre, de la décima edición de Ritvales, uno de los festivales de música electrónica de mayor trayectoria en el país y estrechamente ligado desde sus inicios con Halloween, motivando a los asistentes a lucir sus disfraces en el evento.

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El cartel incluye a más de 70 artistas nacionales e internacionales, entre quienes figuran Carl Cox, Paul van Dyk, Adam Beyer, Sven Väth, Kobosil, I Hate Models, Klangkuenstler, Stephan Bodzin, Dubfire, Massano y Octave One. La programación contempla además el escenario Vortex, cuya curaduría estuvo a cargo de Cox, con propuestas que recorren el techno, el house, el trance y los sonidos melódicos. Según el comunicado de los organizadores, el evento tiene vendido el 95% de su aforo y proyecta una asistencia superior a 45.000 personas.

Chris Liebing y Speedy J debutan en Sudamérica con La Saga Cap. 1, Electrip Rave

Los disyoqueis Chris Liebing y Speedy J realizan su debut en Sudamérica con el proyecto Collabs 3000 en Cali, como parte del Electrip Rave - crédito @electripravecali/Instagram

En la capital del Valle se realizará entre la noche del 31 de octubre y la madrugada del 1 de noviembre, la fiesta electrónica La Saga Cap. 1, Electrip Rave, que marca el debut en Sudamérica del proyecto Collabs 3000, conformado por los DJs Chris Liebing y Speedy J, reconocidos por su impacto en la escena del techno desde los años 90. A ellos se les sumará una lista de DJs nacionales que calentarán el ambiente.

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Baby Rasta y Gringo encabezan la fiesta de Halloween en Manizales

Manizales alberga una fiesta de disfraces exclusiva para mayores de edad encabezada por el dúo Baby Rasta & Gringo - crédito @quickticket1/Instagram

En Manizales, el dúo boricua Baby Rasta y Gringo se presentará también el 31 de octubre, a partir de las 19:00, en una fiesta de disfraces con ingreso permitido para mayores de 18 años.

La boletería, disponible a través de Quick Ticket, contempla un rango de precios que va desde $80.000 por entrada individual hasta $2.950.000 por palco para diez personas, con categorías intermedias como Palco Alfombra Roja ($2.450.000), Palco Diamante ($1.950.000), Palco Oro ($1.650.000) y Mesas VIP para cuatro personas ($520.000). El concurso de disfraces ofrece premios materiales para los asistentes.