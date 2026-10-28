Colombia

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, anunció escuelas rurales para capacitar a 70 mil bachilleres en emprendimiento agrícola

A través de la formación de Escuelas de Emprendimiento Rural, el funcionario acompañará la enseñanza de buenas prácticas agrícolas, contabilidad y costos, comercialización de productos del campo y estructuración de proyectos productivos

El Ministerio de Agricultura avanzará con la formación de 70 jóvenes de sectores rurales del país - crédito Ministerio de Agricultura
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El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, anunció durante su intervención en la sesión plenaria del Senado del miércoles 28 de octubre de 2026 que los planes de su cartera incluyen la formación de 70 mil jóvenes bachilleres rurales.

Los estudiantes recibirán acompañamiento técnico en prácticas agrícolas, costos, comercialización y formulación de proyectos productivos a través de las Escuelas de Emprendimiento Rural, una iniciativa presentada por el funcionario.

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Según la información divulgada por la institución, el programa de Gobierno Campo Milagro busca capacitar a estudiantes de grado 11 en buenas prácticas agrícolas, contabilidad y costos, comercialización de productos y estructuración de iniciativas para el sector rural.

Las Escuelas de Emprendimiento Rural serán uno de los ejes de la gestión de Dangond, según sus propias declaraciones.

El Gobierno anunció una estrategia que llevará paneles solares, internet y formación especializada a instituciones educativas ubicadas en 700 localidades del país - crédito Ministerio de Agricultura
El Gobierno anunció una estrategia que llevará paneles solares, internet y formación especializada a instituciones educativas ubicadas en 700 localidades del país - crédito Ministerio de Agricultura

“Este es para mí el mejor de los sistemas que yo voy a implementar en estos cuatro años: las escuelas de emprendimiento rural”, afirmó.

El programa llegará a municipios de menos de 30 mil habitantes

El ministro Dangond explicó que la estrategia estará dirigida a instituciones educativas ubicadas en municipios con menos de 30 mil habitantes. Según sus cálculos, Colombia tiene 700 jurisdicciones de ese tamaño y en cada una existe al menos una escuela rural. “Nosotros en Colombia tenemos estos municipios en los que hay una escuela o hay dos”, señaló.

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La propuesta contempla la instalación de paneles solares, antenas de internet y pantallas en los colegios seleccionados. Con esos recursos, los estudiantes accederían a clases y asesorías de funcionarios y especialistas vinculados al Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), el Banco Agrario, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), asociaciones y gremios.

Le vamos a llevar ahí a los alumnos de grado 11 el panel solar sobre el techo, la antena del internet, la pantalla y los conectamos con los mejores profesores que hay en Finagro, en el Banco Agrario, en el ICA y en todas las asociaciones y gremios del país”, expresó.

Los estudiantes cursarían 40 horas de formación

De acuerdo con la explicación, los jóvenes completarían un ciclo de 40 horas de capacitación “para sacar un nuevo empresario en Colombia” antes de escoger un proyecto productivo. Dangond afirmó que el modelo busca acelerar el relevo generacional en las actividades agropecuarias.

El alto funcionario sostuvo que, tras completar la formación, cada estudiante escogería una iniciativa productiva. Después, un gremio participaría en la estructuración del proyecto, que incluiría un certificado de buenas prácticas agrícolas.

Cinco estudiantes de colegio público uniformados en una plantación de café, monitoreando granos rojos con sensores digitales y una computadora portátil.
La iniciativa Campo Milagro prevé capacitar a estudiantes de grado 11 en producción agropecuaria, costos, venta de alimentos y diseño de proyectos para el campo colombiano - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Este es el sistema, óiganse bien, de cambio generacional en el sector agropecuario, que puede ser más rápido”, dijo Dangond.

El esquema anunciado por el Ministerio de Agricultura prevé que los proyectos estructurados, junto con el certificado de buenas prácticas agrícolas, sean presentados ante entidades financieras para solicitar crédito.

También, que los bancos prestarían el total de los recursos requeridos para cada iniciativa y que una plataforma conectaría a los nuevos productores con compradores interesados en adquirir los alimentos o materias primas que ofrezcan.

Inmediatamente la plataforma lo conecta para que sepan alrededor todos los minoristas que ahí se va a producir una materia prima, un alimento, y lo tenga vendido”, explicó.

En esa misma plenaria, el ministro Dangond presentó una propuesta de reforma para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

En la cartera se barirá espacio para dos viceministerios - crédito Ministerio de Agricultura

El plan contempla la creación de dos viceministerios: uno destinado a los 2,4 millones de pequeños productores que no cuentan con asistencia técnica y otro enfocado en la agricultura agroindustrial.

La iniciativa prevé que los pequeños productores accedan a servicios de bancarización, capacitación, infraestructura, ordenamiento de la tierra y canales de conexión con los mercados. Para el sector agroindustrial, la propuesta incluye medidas sobre biotecnología, financiación y apertura de nuevos mercados.

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