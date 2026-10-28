Colombia

De la Espriella pidió al Ministerio de Trabajo que no sea una “policía” dedicada a multar empresas y que adopte medidas para formalizar el empleo

El mandatario colombiano solicitó que la inspección laboral priorice la prevención y el acompañamiento, sin dejar de aplicar la ley, y ordenó diseñar una política nacional para reducir la informalidad

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó que el Ministerio del Trabajo adopte un enfoque preventivo y evite actuar como una policía de sanciones. (Composición fotográfica: Isaac Bechara/Presidencia de Colombia; @MintrabajoCol/X)
El presidente Abelardo de la Espriella ordenó que el Ministerio del Trabajo adopte un enfoque preventivo y evite actuar como una policía de sanciones (Composición fotográfica: Isaac Bechara/Presidencia de Colombia; @MintrabajoCol/X)
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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pidió el martes 27 de octubre que el Ministerio del Trabajo no se convierta en una “policía” enfocada exclusivamente en sancionar a las empresas.

El mandatario pidió que la cartera adopte un enfoque de prevención, orientación y acompañamiento para impulsar la formalización laboral en el país.

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Durante una visita al Ministerio del Trabajo, en Bogotá, De la Espriella sostuvo que el Gobierno busca fortalecer la confianza entre empleadores y trabajadores. En ese sentido, indicó que las funciones de inspección, vigilancia y control deben mantenerse, aunque acompañadas por mecanismos que permitan a las compañías corregir fallas y cumplir las normas laborales.

“Pero eso no significa que este ministerio se convierta en una suerte de policía, dedicado exclusivamente a inspeccionar, sancionar y multar”, afirmó el jefe de Estado ante funcionarios de la entidad. Según el presidente, la tarea de la cartera debe incluir asesoría para prevenir errores y facilitar soluciones entre los distintos sectores del mercado laboral.

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El Gobierno pidió una política de empleo formal con seguimiento mensual

El mandatario encargó a la ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes, la puesta en marcha de una política nacional de empleo formal con objetivos definidos, indicadores verificables y evaluaciones periódicas.

El gobierno de Abelardo de la Espriella presentó un proyecto de Estatuto del Trabajo para fijar los principios mínimos del empleo en Colombia previstos en la Constitución de 1991 - crédito @MintrabajoCol/X
La ministra Natalia López Fuentes asumió el encargo de estructurar una política nacional de empleo formal con evaluaciones periódicas (@MintrabajoCol/X)

De la Espriella señaló que la ministra deberá presentarle avances casi todas las semanas. “La idea es que me vaya dando los avances de una política que resulta fundamental para la Patria Milagro”, expresó durante su intervención.

El presidente vinculó esa estrategia con la necesidad de reducir los niveles de informalidad en el país. De acuerdo con las cifras mencionadas durante el encuentro, la informalidad laboral alcanza el 54,8% en Colombia, un indicador que el Gobierno busca revertir mediante incentivos y menores obstáculos para la contratación.

“Es imposible pensar en una patria milagro sin que haya empleo formal. Formalizar a punta de incentivos y oportunidades, que es ciertamente diferente”, agregó De la Espriella.

El planteamiento oficial apunta a que las empresas encuentren condiciones que favorezcan su crecimiento y la generación de puestos de trabajo formales. La intención, según el Gobierno, es evitar que la formalización dependa solo de controles y sanciones administrativas.

La inspección laboral mantendrá su función, pero con enfoque preventivo

El Ministerio del Trabajo mantendrá las tareas de inspección e incorporará herramientas de orientación previa para los empleadores. (@MintrabajoCol/X)
El Ministerio del Trabajo mantendrá las tareas de inspección e incorporará herramientas de orientación previa para los empleadores (@MintrabajoCol/X)

El Ministerio del Trabajo informó que el presidente pidió fortalecer la inspección laboral sin renunciar al cumplimiento de la ley. La diferencia estará en el enfoque: las visitas y procesos de control deberán incorporar herramientas de orientación para empresas y empleadores.

La cartera explicó que se buscará construir mecanismos de diálogo entre trabajadores, empresarios y el Estado. El propósito es que las compañías puedan identificar riesgos laborales, corregir incumplimientos y conocer sus obligaciones antes de enfrentar eventuales sanciones.

“El mandatario reiteró que la inspección laboral debe fortalecerse con un enfoque preventivo, de orientación y acompañamiento, sin renunciar al cumplimiento de la ley”, señaló el comunicado oficial.

El Gobierno considera que esa dinámica puede contribuir a una relación distinta entre el sector productivo y las autoridades laborales. El presidente insistió en que la creación de empleo exige un clima de confianza, aunque remarcó que la protección de los derechos de los trabajadores seguirá como una de las funciones centrales de la entidad.

El plan contempla medidas para el campo, las microempresas y trabajadores con ingresos variables

El Poder Ejecutivo proyecta incentivos y reducción de obstáculos a la contratación para estimular los puestos de trabajo formales (Luisa González/Reuters)
El Poder Ejecutivo proyecta incentivos y reducción de obstáculos a la contratación para estimular los puestos de trabajo formales (Luisa González/Reuters)

La política anunciada por De la Espriella también incluirá acciones para modernizar la protección social. El Ministerio del Trabajo indicó que el Ejecutivo analizará alternativas para trabajadores por días, por temporadas o con ingresos variables.

Entre las prioridades figuran estrategias diferenciadas para el campo y las microempresas, sectores donde la informalidad suele presentar mayores desafíos. También se prevé simplificar los trámites de afiliación y cotización, con el fin de facilitar el acceso de empleadores y trabajadores al sistema de protección social.

El comunicado añadió que habrá coordinación entre distintas instituciones para ampliar el acceso a capacitación, crédito y tecnología. Esas medidas buscarán que pequeños negocios y emprendimientos cuenten con más herramientas para contratar personal dentro de la formalidad.

La ministra López tendrá a cargo la elaboración y el seguimiento de la estrategia. El Gobierno no detalló aún las metas numéricas ni el calendario para la presentación de la política nacional de empleo formal, aunque el presidente anticipó que habrá revisiones mensuales sobre sus resultados.

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