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Luis Palacios, quien le dio la victoria a Santa Fe ante Bucaramanga, confirmó que sintió falta de afecto por parte de la hinchada cuando llegó al club

El futbolista colombiano anotó el segundo gol del equipo, válido por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, al minuto 90+3

Luis Ángel Palacios confirmó que sintió falta de afecto de parte de la hinchada de Independiente Santa Fe cuando recién llegó al club - crédito @itsurregophotos
Luis Ángel Palacios confirmó que sintió falta de afecto de parte de la hinchada de Independiente Santa Fe cuando recién llegó al club (@itsurregophotos/Instagram)
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Luis Palacios, futbolista colombiano, marcó el gol de la victoria 2-1 para Independiente Santa Fe en el duelo ante Atlético Bucaramanga, en el minuto 90+3, a falta de dos para que se cumplieran los cinco que añadió la terna árbitral, y destacó la precisión de su remate, una acción que definió un partido en el que ingresó desde el banco en el 69′.

La cogí perfecta, la verdad. La verdad que yo creo que uno como futbolista siempre sueña con un gol al último minuto y más bonito aún con ella en esas instancias”, explicó el atacante en diálogo con AS Colombia, al recordar el disparo con el que selló el triunfo, conseguido el lunes 26 de octubre del 2026, en un duelo válido por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II.

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-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Independiente Santa Fe venció 2-1 a Atlético Bucaramanga en un duelo de la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II (Cristian Bayona/Colprensa)

El delantero contó que su ingreso respondió a una indicación concreta del cuerpo técnico. Debía colaborar en la marca y, a la vez, aprovechar su velocidad para las transiciones ofensivas, una de las características que identificó en el funcionamiento de Santa Fe. “El profe me dijo que entrara a ayudar un poco en marca, como nos caracteriza, ser un equipo de contragolpes y, por mi velocidad, tenía que ayudar mucho en el ataque”, afirmó.

La jugada del gol nació cuando Franco Fagúndez, delantero del equipo santafereño, recuperó la pelota y Fredy Hinestroza, jugador de Atlético Bucaramanga que estaba encargado de marcar a Palacios, se desplazó hacia el centro.

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El anotador del gol quedó libre y entendió que era una oportunidad que no podía desperdiciar. “Pensé que era el momento, era el momento. Pensé en meterla largo y, gracias a Dios, eso fue”, relató el jugador y añadió que tuvo una situación parecida durante el encuentro, aunque esta vez encontró una posición más favorable para definir.

La confianza de Palacios y su relación con la hinchada

Más allá del gol ante Atlético Bucaramanga, Palacios se refirió a su adaptación en Santa Fe y reconoció que al comienzo no sintió una conexión plena con los aficionados. Consultado por una relación que fue creciendo con trabajo y goles, respondió que ese proceso gradual le resultó positivo.

En el espacio anteriormente mencionado, el periodista Sebastián Vargas le consultó: “¿Siente que al comienzo la hinchada no lo quería mucho, Luis? Esa relación de a poquito, de trabajo y de goles se ha ido acercando".

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Franco Fagúndez anotó el primer gol de Independiente Santa Fe ante Atlético Bucaramanga (Cristian Bayona/Colprensa)

A lo que el atacante respondió: “Sí, como tú dices, a veces siento que es mejor así, de a poquito. Siento que tal vez antes no estaba mostrando la versión que yo quería mostrar. No se me estaban dando por ahí las cosas”, explicó.

Palacios atribuyó su presente a una mayor confianza personal y al respaldo que percibe dentro del plantel: “Ahora me siento con mucha más confianza del cuerpo técnico, de mis compañeros y conmigo mismo. Entonces, todo eso se ha reflejado”. Su gol ante Bucaramanga se sumó así a un momento en el que el futbolista siente que puede aportar con mayor regularidad.

El delantero también valoró la convivencia con referentes ofensivos como Fagúndez y Hugo Rodallega. “Les aprendo día a día y para mí es muy gratificante tenerlos para enseñarme”, dijo sobre sus compañeros, luego de ser consultado por el nivel de los jugadores que lo acompañan en el frente de ataque.

El cuadro Cardenal tendrá que seguir la Liga BetPlay, a la espera de confirmar su técnico oficial - crédito Camila Díaz / Colprensa
9.806 espectadores vieron la victoria de Independiente Santa Fe ante Atlético Bucaramanga, y el gol de Luis Ángel Palacios (Camila Díaz/Colprensa)

Santa Fe, los objetivos y el futuro del delantero

Palacios sostuvo que el club capitalino no se detiene en las etiquetas de favorito y que el grupo prioriza la competencia partido a partido: “Santa Fe se caracteriza por ser un equipo al que se le pare; va a ser difícil ganarle”. Sobre la percepción externa de que otros equipos cargan con mayores aspiraciones, agregó: “Mejor para demostrar en dónde se debe, que es en la cancha”.

El atacante remarcó que el equipo todavía tiene aspectos por corregir, incluso después de una victoria. “Siempre hay cosas por mejorar. Siempre, siempre, cuando se gana, también cuando se pierde”, aseguró. Aun así, destacó el trabajo colectivo y la fortaleza del grupo para corregir errores durante la competencia.

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