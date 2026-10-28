Daniel Torres se refirió a los 400 partidos que alcanzó vistiendo la camiseta de Independiente Santa Fe: “No me muevo tanto por las emociones”

Daniel Torres celebrando los 400 partidos con Independiente Santa Fe en compañía de su familia - crédito @santafe_oficial/Instagram

Guardar

Daniel Torres afirmó que la responsabilidad pesa más que el ánimo en su forma de entender el fútbol. El mediocampista, que el 19 de octubre del 2026 llegó a los 400 partidos con Santa Fe en el encuentro ante Llaneros, en Villavicencio, aseguró que su continuidad no depende de sentirse motivado todos los días.

“No me muevo tanto por las emociones, porque hay días en los que igual quieres estar y estar motivado, como hay días en los que quisieras quedarte en casa”, dijo Torres en una entrevista con Blu Radio, el 27 de octubre. El volante sostuvo que, incluso en esas jornadas, el compromiso profesional debe imponerse para cumplir con los entrenamientos y las exigencias de la competencia.

PUBLICIDAD

Para el futbolista, jugar sigue siendo una oportunidad que debe valorar. “Tengo la oportunidad, hay muchos que no la tienen y yo tengo un privilegio y es poder jugar al fútbol, disfrutar de ello y también poder estar en un club que amo”, expresó.

Daniel Torres alcanzó los 400 partidos vistiendo la camiseta de Independiente Santa Fe - crédito @santafe_oficial/Instagram

La regularidad física, clave para alcanzar los 400 partidos

El volante consideró que la marca no se explica únicamente por los años de carrera. “Es una honra poder participar en esa cantidad. Creo que a veces uno no es consciente de la cifra ni de lo privilegiado que puede ser”, señaló durante la conversación radial.

Torres remarcó que la regularidad física ha sido determinante. En el fútbol profesional, acumular partidos requiere preparación, competencia interna por un lugar en el equipo y evitar lesiones que puedan interrumpir la temporada.

PUBLICIDAD

“En el fútbol se tienen que dar muchas cosas para poder llegar a esa cifra”, explicó. “He contado también con la bendición de Dios de no tener lesiones y de siempre poder estar disponible, por lo menos para ser convocado y participar en cada uno de ellos”.

El mediocampista añadió que su rutina está marcada por el cuidado y la preparación. “Vivir también para la profesión es importante”, señaló. Según relató, los cuerpos técnicos y las dirigencias que le permitieron representar a Santa Fe hacen parte de un recorrido que procura valorar partido a partido.

Hugo Rodallega, capitán de Independiente Santa Fe, dándole una camiseta de 400 partidos a Daniel Torres en Independiente Santa Fe - crédito @santafe_oficial/Instagram

La experiencia ayuda a administrar el esfuerzo en el mediocampo

Torres juega en una zona que combina tareas defensivas y ofensivas, y que suele exigir recorridos intensos durante los 90 minutos. A su juicio, la experiencia permite ubicarse mejor, interpretar los espacios y administrar el esfuerzo.

PUBLICIDAD

“Sin duda, ayuda demasiado la experiencia que uno puede tener en cuanto a ubicación; también permite dosificar el desgaste en muchos momentos”, explicó. Sin embargo, advirtió que la experiencia no reemplaza la preparación física en un juego que mantiene una alta exigencia.

“El fútbol de hoy en día te exige demasiado en la parte física”, afirmó. Por eso, intenta sostener el ritmo aun cuando no completa un partido. “Si no juego los 90, igual compenso al día siguiente: entreno nuevamente e intento mantener el ritmo”.

“No le bajo al trabajo”, resumió Torres al describir la fórmula que utiliza para mantenerse competitivo. El volante señaló que, con el paso del tiempo, descuidar la preparación puede hacer que un futbolista pierda el ritmo de competencia.

PUBLICIDAD

Las estadísticas de Daniel Torres en Independiente Santa Fe, tras alcanzar los 400 partidos - crédito Transfermarkt

Torres aconsejó a los jóvenes priorizar el disfrute del juego

Durante la entrevista, Daniel Torres también se dirigió a los jugadores jóvenes que buscan abrirse camino en el fútbol profesional. Su consejo fue priorizar el disfrute por el deporte antes que la fama, el dinero o los beneficios que puede traer una carrera exitosa.

“Dejamos a un lado al dador por buscar la dádiva”, manifestó al relacionar su visión de la profesión con su fe. Para el mediocampista, el foco debe estar en el talento recibido y en la posibilidad de jugar, mientras las recompensas llegan como consecuencia.

“Si juegas al fútbol por hacerte rico, por tener fama, por tener todo lo que puedes tener a través de esta profesión y este deporte, creo que va a ser difícil mantenerte en el tiempo”, advirtió. Para Torres, la disciplina y el disfrute del juego explican el camino que lo llevó a completar 400 partidos con la camiseta de Santa Fe.

PUBLICIDAD