Cómo preparar un ‘Elixir de Ultratumba’ para Halloween: paso a paso para hacer un cóctel y sorprender a sus invitados

Cerebros, calaveras y gusanos dulces funcionan como decoración para el cóctel Elixir de Ultratumba (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Halloween reúne cada 31 de octubre a niños y adultos en Colombia alrededor de disfraces, dulces y actividades temáticas. Para los mayores de edad, las celebraciones también pueden incluir bebidas alcohólicas en reuniones familiares, con amigos o en fiestas.

El consumo de licor forma parte de la oferta de muchos encuentros nocturnos durante esta fecha. Por ello, los cócteles se han convertido en una opción para complementar las celebraciones con preparaciones acordes con la temática de Halloween.

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Las recetas caseras permiten combinar sabores, colores y elementos decorativos vinculados con la noche. Una de ellas es el Elixir de Ultratumba, elaborado con ginebra, blue curaçao, gaseosa de limón, hielo negro y dulces decorativos.

Cóctel fácil para Halloween

Para aquellos que buscan preparar una opción temática en casa, Edy Mayerly González Cañón, directora del Programa de Gastronomía Virtual de la Fundación Universitaria Horizonte, compartió la receta del ‘Elixir de Ultratumba’.

La bebida usa una base de ginebra y blue curaçao, un licor de tonalidad azul. Al completar el vaso con una bebida carbonatada sabor limón, la mezcla adquiere una apariencia que puede reforzarse con hielo negro y dulces con figuras asociadas a Halloween.

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La preparación está pensada para servirse en un vaso michelado, es decir, con el borde cubierto con un ingrediente decorativo y antes de elaborarla, se recomienda disponer de todos los elementos y definir una decoración apta para el consumo.

Un coctel preparado con curaçao azul, ginebra, cubos de hielo negro y dulces con forma de calavera puede ser excelente opción para compartir una noche divertida con sus invitados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes para preparar el cóctel

Para elaborar una porción del Elixir de Ultratumba se necesitan los siguientes productos:

2 onzas de ginebra.

¼ de onza de blue curaçao.

Bebida carbonatada sabor limón, hasta completar el vaso.

Hielo negro.

Cerebros dulces para decorar.

Calaveras para decorar.

Sal o tajín para michelar el vaso.

Los dulces cumplen una función visual dentro de la receta y permiten personalizar el resultado según la disponibilidad de cada persona. También es posible utilizar recipientes transparentes para que resalten el color de la bebida y los elementos que se incorporen al vaso.

Paso a paso para servir el Elixir de Ultratumba

La receta comienza con la preparación del recipiente. Estos son los pasos indicados por la institución:

Michele el vaso con sal, tajín o el ingrediente a su elección. Agregue el hielo negro. Añada las 2 onzas de ginebra. Incorpore ¼ de onza de blue curaçao. Complete el vaso con la bebida carbonatada sabor limón. Decore el cóctel con los cerebros dulces y las calaveras que pueden ser de un solo ojo para dar un toque más acorde a la fecha.

El orden ayuda a integrar los ingredientes líquidos antes de ubicar la decoración sobre la superficie. La bebida carbonatada debe agregarse al final para conservar sus burbujas y evitar que el vaso se desborde.

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Esta preparación puede hacer que su fiesta de Halloween se eleve aún más y no es difícil de realizar (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Esta celebración es una oportunidad para explorar nuevas presentaciones y propuestas que combinan sabor y creatividad, como este cóctel inspirado en Halloween, una preparación temática que invita a imaginar y crear bebidas terroríficas”, señaló González Cañón.

La receta contiene alcohol, por lo que su consumo está destinado exclusivamente a mayores de edad. Para versiones sin licor, se puede retirar la ginebra y reemplazarla con más bebida sabor limón u otra alternativa sin alcohol, sin alterar los elementos decorativos de la propuesta.

El 73% de los colombianos celebró Halloween en 2025

Según cifras de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) para 2025, el 73% de los colombianos participó en Halloween. Las compras de disfraces, dulces y productos para decorar hacen parte de los hábitos vinculados con la fecha.

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Recuerde que si desea celebrar Halloween consumiendo alcohol debe tener en cuenta estas recomendaciones oficiales (Invima)

El informe también señaló que el 77% de los encuestados compra golosinas para regalar. Por su parte, el 19% prefiere asistir a fiestas temáticas, una modalidad que abre espacio para menús especiales y bebidas con ingredientes, colores y recipientes relacionados con la jornada.

En las celebraciones nocturnas, las bebidas tuvieron una participación relevante, pues la Asociación de Bares de Colombia (Asobares) indicó que, durante Halloween de 2025, representaron entre el 60% y el 70% del consumo, por delante de las experiencias y la boletería, así como de la gastronomía.