Buenos Aires tendrá cuatro vuelos directos a Barranquilla el 21 de noviembre, día en el que se enfrentan Boca Juniors y Mineiro por la Sudamericana 2026

El anuncio del Alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, sobre los cuatro vuelos que tendrá la ciudad provenientes de Buenos Aires y el posterior regreso - crédito Alcaldía de Barranquilla

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Barranquilla tendrá inicialmente cuatro vuelos directos desde Buenos Aires el sábado 21 de noviembre de 2026, fecha prevista para la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro. El anuncio fue realizado el martes 27 de octubre por el alcalde de la capital de Atlántico, Alejandro Char, junto con Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia.

La medida busca facilitar el traslado de los aficionados argentinos hacia Barranquilla para el partido que definirá la edición 2026 de la Copa Sudamericana, torneo continental organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol. Los vuelos anunciados operarán de manera puntual el día de la final y tendrán regreso directo el domingo 22 de noviembre, según informó Zarante durante un evento con medios de comunicación en la ciudad colombiana.

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En una publicación en sus redes sociales, Char afirmó: “Argentina y Barranquilla estarán más cerca que nunca para vivir la final de la Copa Sudamericana. ¡Nuestra ciudad los espera!”. El alcalde agregó que los servicios se habilitarán “para que los hinchas argentinos lleguen a disfrutar de esta gran fiesta del fútbol”.

Los vuelos anunciados para la final de la Sudamericana

“Le confirmamos al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, esos cuatro vuelos directos puntuales para traer hinchas que vienen a vivir este importante evento del fútbol como lo es la Copa Sudamericana”, señaló Zarante. La ejecutiva también indicó que LATAM Airlines Colombia trabaja con la Alcaldía para mejorar la competitividad aérea de la ciudad.

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El alclade de Barranquilla, Alejandro Char, confirmó cuatro vuelos directos desde Buenos Aires a Barranquilla por motivo de la final de la Copa Sudamericana 2026 (Reuters - Alcaldía Barranquilla)

Durante el video difundido por el mandatario local, Char agradeció a la compañía por acompañar la organización del evento. “De verdad que, en nombre de todos los barranquilleros, en nombre del fútbol colombiano, la Sudamericana va a ser una fiesta espectacular”, expresó. También mencionó el estadio Supermetro, escenario previsto para la final, y sostuvo que la ciudad busca recibir a visitantes que lleguen por el partido.

Los pasajes directos aún no aparecen disponibles

Aunque la Alcaldía y LATAM anunciaron los cuatro servicios directos, estos vuelos todavía no aparecen disponibles en la página de la aerolínea. A la fecha del anuncio del alcalde, si consulta el trayecto entre Buenos Aires y Barranquilla para el sábado 21 de noviembre de 2026, el sistema muestra opciones con escalas.

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La alternativa de ida publicada corresponde a un vuelo que parte a las 4:00 a. m. desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y llega a las 5:45 p. m. al Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, en Barranquilla. El itinerario tiene tres paradas, una duración total de 15 horas y 45 minutos y una tarifa desde $2.863.577 por pasajero en cabina Full. El servicio figura operado por LATAM Airlines Perú y LATAM Airlines Colombia.

Los vuelos de Buenos Aires a Barranquilla que aparecieron publicados en la página de Latam, el día del anuncio de los vuelos directos entre esas ciudades (Latam.com)

Para el regreso, la oferta disponible incluye vuelos que salen de Barranquilla a las 8:50 p. m. del domingo 22 de noviembre y llegan a Buenos Aires al día siguiente. La opción publicada tiene dos paradas, dura 15 horas y 10 minutos y cuesta desde $304.823 por persona. También aparecen alternativas de 17 horas y 10 minutos, 19 horas y 40 minutos, 20 horas y 50 minutos, 21 horas y 30 minutos y 22 horas y 40 minutos.

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Los servicios anunciados por la aerolínea apuntan a evitar esas conexiones para los hinchas que viajen desde Argentina a la final. Sin embargo, aún no se informaron horarios de salida y llegada, aeropuertos de partida en Buenos Aires, capacidad de los vuelos, tarifas ni la fecha en que los pasajes directos estarán habilitados para la venta.

Los precios y la primera etapa de venta

La Conmebol dividió la boletería para la final de la Copa Sudamericana en cuatro categorías, según el anuncio que realizó el martes 27 de octubre del 2026. La entrada más económica cuesta $286.650 y corresponde a las tribunas laterales norte y sur, mientras que la más cara tiene un valor de $796.252, según informó el organismo que organiza el torneo.

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Precios y tribunas para la final de la Copa Sudamericana en el estadio Metropolitano de Barranquilla (Conmebol)

La primera etapa de ventas comenzará al mediodía del 28 de octubre de 2026. Estará destinada exclusivamente a personas de nacionalidad colombiana residentes en Colombia que compren entradas de Categoría 2. Cada comprador podrá adquirir hasta cuatro ubicaciones en la tribuna oriental, con un precio de $573.301 por entrada en esta etapa inicial.