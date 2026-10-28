Armada incautó 303 kilos de marihuana y cocaína ocultos entre colchones y costales de arroz en Bahía Solano

Las unidades de Guardacostas interceptaron la motonave en el Pacífico norte y localizaron 627 paquetes ocultos entre colchones y costales de arroz, durante una operación de control marítimo desarrollada en esa zona litoral (prensa Armada de Colombia)

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La Armada Nacional de Colombia incautó 303,7 kilogramos de marihuana y 2,9 kilogramos de cocaína transportados en una embarcación de cabotaje interceptada en aguas del Pacífico norte, cerca de Bahía Solano, en Chocó. Ocho personas —siete colombianos y un ciudadano venezolano— quedaron a disposición de las autoridades.

Unidades de la Estación de Guardacostas detuvieron la embarcación durante operaciones de control y seguridad marítima en esa zona del litoral colombiano. La Fuerza Naval del Pacífico informó el procedimiento el 27 de octubre de 2026. Según la institución, el hallazgo se produjo tras una revisión a bordo con apoyo de un binomio canino.

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Los guardacostas encontraron 627 paquetes rectangulares ocultos en la carga

Los uniformados detectaron irregularidades en varios colchones y costales de arroz que viajaban dentro de la motonave. En esos elementos hallaron 627 paquetes rectangulares, por lo que la nave, sus ocupantes y el material fueron trasladados hasta un puerto seguro para avanzar con las diligencias judiciales.

La Armada Nacional incautó más de 300 kilogramos de estupefacientes en una embarcación cerca de Bahía Solano. (prensa Armada de Colombia)

La Armada coordinó el procedimiento con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación (CTI). Una vez en el muelle, los investigadores practicaron la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (Piph) sobre el contenido de los paquetes.

El resultado confirmó que la carga correspondía a 303,7 kilogramos de marihuana y 2,9 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Las autoridades también incautaron siete teléfonos móviles que estaban en poder de los tripulantes.

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El teniente de fragata Daniel Andrés Santos Contreras, comandante encargado de la Estación de Guardacostas de Bahía Solano, señaló que “durante el procedimiento de visita e inspección a la embarcación, se encontró una carga sospechosa dentro de unos colchones y costales de arroz”. Según explicó, el traslado hacia el muelle permitió que el CTI realizara las pruebas necesarias para determinar el tipo y la cantidad de droga.

La Armada calculó una afectación de USD3,3 millones a las redes criminales

Los tripulantes ocultaron 627 paquetes de droga dentro de colchones y costales de arroz (prensa Armada de Colombia)

La institución militar estimó que el cargamento habría representado ingresos cercanos a USD3,3 millones (unos $10.339 millones, al cambio actual) para las estructuras de crimen transnacional. Además, sostuvo que la incautación evitó la posible distribución de unas 57.000 dosis de estupefacientes en mercados ilegales internacionales.

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Los ocho capturados fueron entregados a las autoridades competentes junto con los paquetes de droga, los teléfonos y los demás elementos recuperados durante la operación. La Fiscalía deberá establecer el origen de los estupefacientes, el destino previsto de la embarcación y las posibles organizaciones vinculadas con el transporte de la carga.

La Armada de Colombia indicó que mantendrá las operaciones de interdicción en el Pacífico para impedir que las rutas marítimas sean utilizadas por redes dedicadas al narcotráfico. La zona de Bahía Solano forma parte de un corredor marítimo que conecta distintos puntos de la costa colombiana con rutas hacia Centroamérica y otros destinos internacionales.

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Un binomio canino facilitó la detección inicial del cargamento antes de las pruebas periciales del CTI. (Prensa Armada de Colombia)

Cocaína camuflada en cavas de pescado

La operación en Bahía Solano se conoció un día después de que la Armada informara otra incautación en el Pacífico colombiano. El 26 de octubre, unidades de Guardacostas interceptaron una embarcación artesanal al oeste del departamento de Chocó con 1.250 kilogramos de cocaína ocultos entre una carga de pescado.

En ese caso, la droga estaba distribuida en 42 bultos con 1.250 paquetes rectangulares, escondidos dentro de una cava de hielo. La embarcación fue llevada a la Estación de Guardacostas de Buenaventura, en Valle del Cauca, donde el CTI confirmó que el cargamento correspondía a clorhidrato de cocaína.

Tres ciudadanos colombianos fueron capturados durante ese procedimiento. Las autoridades también decomisaron dos motores fuera de borda, 90 galones de combustible, equipos de navegación, dispositivos de comunicación y la nave utilizada para el transporte de la carga.

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Las autoridades hallaron 1.250 kilogramos de estupefacientes en una cava de hielo durante un operativo al oeste de Chocó, que dejó a tres tripulantes a disposición de la Fiscalía (prensa Armada de Colombia)

El capitán de corbeta Daniel Gutiérrez, comandante de la Estación Guardacostas de Buenaventura, afirmó que aquella incautación impidió que cerca de USD58 millones llegaran a las finanzas de organizaciones narcotraficantes. La operación contó con apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Comando Sur de Estados Unidos.

Las dos operaciones, informadas entre el 26 y el 27 de octubre, dejaron 11 personas capturadas y más de 1,5 toneladas de sustancias ilícitas decomisadas en el Pacífico colombiano.